Борьба за путевку в Катар. Российским футболистам предрекли жесткую схватку в отборочном туре ЧМ-2020

Жеребьевка определила соперников сборной России по футболу на отборочных матчах чемпионата мира 2022 года. Команда Станислава Черчесова попала в группу «Н» из третьей корзины, где ей предстоит сыграть против команд из Хорватии, Словении, Словакии, Кипра и Мальты. Занявшие первое место в группе сразу получат путевку на чемпионат мира. Прошедшие на второе место 12 команд разыграют еще три путевки в стыковых матчах.

Тренер российской сборной Станислав Черчесов заявил, что намерен обсудить стратегию каждой из предстоящих игр с тренерским штабом.

«Начнем отборочный цикл в марте, мы будем играть, можно сказать, с листа — чемпионат только возобновится, молодежь в это время будет на чемпионате Европы. Посмотрим, сможем ли вызывать игроков оттуда», — заявил он.

По его словам, сборная России должна быть готова к каждому матчу. Отборочные турниры начнутся 24 марта и продлятся до 16 октября. Стыковые матчи пройдут с 24 по 29 марта 2022 года. Чемпионат мира в этот раз принимает Катар. Из-за жаркого климата в стране соревнования перенесли с лета на зиму. Старт чемпионата мира запланирован на 21 ноября 2022 года, финал — на 18 декабря.

Грозный соперник — Хорватия

Самый грозный соперник для сборной России — это Хорватия, с которой придется бороться за первое место. Об этом в беседе с «360» заявил бывший футболист ЦСКА и футбольный эксперт Дмитрий Галямин.

«Будем бороться за первое место с Хорватией. Если никаких сверхъестественных проблем не возникнет у сборной, в первую очередь в связи с пандемией, то у нас равные шансы», — заявил он.

По мнению эксперта, особых проблем у российских спортсменов не должно возникнуть только со сборными Мальты и Кипра. Легко не будет с игроками из Словении и Словакии, но, по оценке Галямина, российская сборная по уровню сильнее.

Группа жизни

С мнением о том, что сборная России вполне может конкурировать со сборной Хорватии согласился спортивный обозреватель Виктор Шпитальник.

«Хорваты — это команда, с которой мы вполне можем конкурировать за первое место в группе. Что касается остальных соперников, то две восточно-европейские сборные: Словакия и Словения очень неприятные соперники для нас», — заявил он.

Виктор Шпитальник напомнил, что восемь лет назад сборная Россия не смогла пройти команду Словении, чтобы пройти на чемпионат мира. В прошлом году на чемпионате Европы встреча с футболистами Словакии закончилась для россиян проигрышем со счетом 0:3.

«Для нас все эти восточно-европейские сборные неудачные. У нас с ними всегда тяжело складываются игры, в том числе в отборочных турнирах. Не обязательно мы им проигрываем, но это все равно не просто. Как соперники они очень кусачие и очень сложные», — пояснил эксперт.

Сборная Кипра тоже может стать опасной для российских футболистов. По словам Виктора Шпитальника, это достаточно крепкая команда, с которой матч на матч не приходится. Сборную Мальты эксперт предложил даже не рассматривать в качестве конкурента.

Эксперт подчеркнул, что результаты жеребьевки оказались для сборной России достаточно неплохими: среди соперников нет никого из списка топовых сборных.

Это не группа смерти, а скорее группа жизни. Наоборот было бы, если бы мы играли с Англией. Там все могло быть все гораздо печальнее. А здесь достаточно перспективно Виктор Шпитальник спортивный обозреватель

Сейчас российским футболистам нужно готовится и хорошо провести предстоящие матчи, чтобы реализовать свой шанс и выйти на чемпионат мира, заявил эксперт. Прогнозировать, что будет в результате отборочных игр он отказался, так как впереди еще 10 игр против разных по силе соперников, самым опасным из которых остается Хорватия.

«Это финалист последнего чемпионата мира. Там играют настоящие звезды футбола. Хотя у них сейчас смена поколений начинается. Тот же Модрич может покинуть сборную, Ракитич — это люди достаточно возрастные. Так что с хорватами будет тяжело, но нужно нацеливаться в первую очередь на то, чтобы биться с ними за первое место», — подчеркнул Виктор Шпитальник.

Он подчеркнул, что если российские футболисты не смогут справиться с остальными командами, за исключением хорватов, то тогда ни о какой перспективе выступления на чемпионате мира в Катаре говорить просто не придется.