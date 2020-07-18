Жесткий отбор или необоснованная сложность? Почему людей возмутили задания ЕГЭ по химии

Школьники и педагоги возмущены сложностью заданий на ЕГЭ по химии. В сети уже создают петиции с требованием признать результаты недействительными. И это еще до официального объявления баллов.

ЕГЭ — всегда тяжелое испытание для школьников (и зачастую их родителей), но в это году из-за пандемии возникло огромное количество дополнительных сложностей. Долгое время было непонятно, будут ли экзамены вообще и в каком формате они пройдут. К тому же, долгий карантин изрядно скомкал процесс подготовки.

Конечно, дистанционное образование никто не отменял, однако основную часть подготовительного материала школьникам приходилось осваивать самостоятельно. Многие из них отметили, что это было в разы сложнее, чем если бы проводились дополнительные занятия в классах.

В связи с этим многие рассчитывали, что ЕГЭ если не отменят, то хотя бы сделают не слишком сложным. Однако вышло все в точности наоборот — по крайней мере, с экзаменом по химии. Те, кто сдавал экзамен, отмечают, что даже потенциальные стобалльники выходили из аудитории в слезах, а кое-кому даже потребовалась медицинская помощь — случился нервный срыв прямо во время экзамена. Поэтому в сети уже появились петиции на имя президента с требованием признать результаты недействительными.

Причем возмущаются и ученики, и родители, и преподаватели. Практически в один голос они отмечают, что на экзамене были задания, которые ранее не встречались ни в одном подготовительном сборнике. И речь идет не только о формулировках — появлялись и задачи принципиально нового типа, в частности, на атомы. Как утверждают некоторые учителя химии, если раньше среднестатистический ученик профильного класса мог набрать примерно 80 баллов, используя при подготовке сайт ФИПИ, демонстрационную версию экзамена, варианты из сборников, то в случае с заданиями этого года это было нереально. Многие задания, по словам учителей, были не экзаменационного, а олимпиадного уровня. Более того, автор одной из многочисленных петиций, химик-инженер Сергей Арутюнян и вовсе заявил, что задания были рассчитаны на профессионалов, а не на школьников.

Особенно ожесточенные споры вызвало 34 задание, где нужно было, помимо всего прочего, составить систему уравнений. Для этого требовались знания не только химии, но и профильной математики.

Однако глава Ассоциации учителей и преподавателей химии Людмила Левина заметила, что это абсолютно нормально — требовать от тех, кто хочет поступать в профильные вузы, глубокого знания химии, а также умения выстраивать логические связи и решать практические задачи.

Кто-то из пользователей отмечал, что, хотя формулировки действительно были нестандартными, при должной подготовке задания были вполне решаемыми.

В разговоре с «360» руководитель лаборатории естествознания КЦ ЗИЛ и кандидат химических наук Денис Жилин также отметил, что ничего архисложного в заданиях ЕГЭ не увидел.

Не все задания я видел, но из того, что получил неофициально, ничего криминально сложного не увидел. Да, были некоторые неожиданные моменты, но того, чего школьник не смог бы решить, чуть подумав, не заметил Денис Жилин руководитель лаборатории естествознания КЦ ЗИЛ и кандидат химических наук.

И самое главное, Рособрнадзор уже дал официальный комментарий, в котором заявил, что все задания по химии были в рамках школьной программы. Значит, скорее всего, рассчитывать на аннулирование или пересмотр результатов не приходится. Но при этом вполне возможно, что вузы снизят проходной балл — в том случае, если низкие баллы действительно будут у подавляющего большинства абитуриентов.