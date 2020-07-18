Жесткий отбор или необоснованная сложность? Почему людей возмутили задания ЕГЭ по химии
ЕГЭ — всегда тяжелое испытание для школьников (и зачастую их родителей), но в это году из-за пандемии возникло огромное количество дополнительных сложностей. Долгое время было непонятно, будут ли экзамены вообще и в каком формате они пройдут. К тому же, долгий карантин изрядно скомкал процесс подготовки.
Конечно, дистанционное образование никто не отменял, однако основную часть подготовительного материала школьникам приходилось осваивать самостоятельно. Многие из них отметили, что это было в разы сложнее, чем если бы проводились дополнительные занятия в классах.
В связи с этим многие рассчитывали, что ЕГЭ если не отменят, то хотя бы сделают не слишком сложным. Однако вышло все в точности наоборот — по крайней мере, с экзаменом по химии. Те, кто сдавал экзамен, отмечают, что даже потенциальные стобалльники выходили из аудитории в слезах, а кое-кому даже потребовалась медицинская помощь — случился нервный срыв прямо во время экзамена. Поэтому в сети уже появились петиции на имя президента с требованием признать результаты недействительными.
Причем возмущаются и ученики, и родители, и преподаватели. Практически в один голос они отмечают, что на экзамене были задания, которые ранее не встречались ни в одном подготовительном сборнике. И речь идет не только о формулировках — появлялись и задачи принципиально нового типа, в частности, на атомы. Как утверждают некоторые учителя химии, если раньше среднестатистический ученик профильного класса мог набрать примерно 80 баллов, используя при подготовке сайт ФИПИ, демонстрационную версию экзамена, варианты из сборников, то в случае с заданиями этого года это было нереально. Многие задания, по словам учителей, были не экзаменационного, а олимпиадного уровня. Более того, автор одной из многочисленных петиций, химик-инженер Сергей Арутюнян и вовсе заявил, что задания были рассчитаны на профессионалов, а не на школьников.
Особенно ожесточенные споры вызвало 34 задание, где нужно было, помимо всего прочего, составить систему уравнений. Для этого требовались знания не только химии, но и профильной математики.
Однако глава Ассоциации учителей и преподавателей химии Людмила Левина заметила, что это абсолютно нормально — требовать от тех, кто хочет поступать в профильные вузы, глубокого знания химии, а также умения выстраивать логические связи и решать практические задачи.
Кто-то из пользователей отмечал, что, хотя формулировки действительно были нестандартными, при должной подготовке задания были вполне решаемыми.
В разговоре с «360» руководитель лаборатории естествознания КЦ ЗИЛ и кандидат химических наук Денис Жилин также отметил, что ничего архисложного в заданиях ЕГЭ не увидел.
Не все задания я видел, но из того, что получил неофициально, ничего криминально сложного не увидел. Да, были некоторые неожиданные моменты, но того, чего школьник не смог бы решить, чуть подумав, не заметилДенис Жилинруководитель лаборатории естествознания КЦ ЗИЛ и кандидат химических наук.
И самое главное, Рособрнадзор уже дал официальный комментарий, в котором заявил, что все задания по химии были в рамках школьной программы. Значит, скорее всего, рассчитывать на аннулирование или пересмотр результатов не приходится. Но при этом вполне возможно, что вузы снизят проходной балл — в том случае, если низкие баллы действительно будут у подавляющего большинства абитуриентов.