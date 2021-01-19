Жертвы сугробов. Больше 60 японцев насмерть завалило снегом

Власти Японии не справляются с количеством снега. Осадки уже привели к коллапсам на дорогах и гибели более 60 человек, пытавшихся расчистить свои заваленные дома. Правительство пообещало оказать экстренную финансовую помощь районам, которым не хватает ресурсов для уборки снега.

«Государство быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь для безопасной уборки снега. Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке», — цитирует ТАСС министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуеси Акабу.

По словам министра, более 60 человек умерли либо под снежными завалами, либо в попытках очистить крыши своих домов от снега. Большинство из погибших были пожилыми людьми. Число жертв уже побило предыдущий рекорд, установленный зимой 2017-2018 годов.

Немыслимые снегопады

Мощные снегопады начались на севере страны в декабре прошлого года и не прекращаются по сей день. На 8 января в городе Дзеэцу префектуры Ниигата образовалось 112 сантиметров снега, в Аомори — 91 сантиметр, в Тояма — 72 сантиметра. В горных районах префектуры Ниигата предсказывали до 120 сантиметров. Снегопад в районе Хокурику более чем в два раза превысил обычное количество осадков, ожидаемое в это время года.

Такие аномальные явления привели к сбою движения на дорогах и работе электричества. Например, в конце декабря спасатели пытались освободить более 1000 автомобилей, застрявших на скоростной автомагистрали Канэцу на два дня после сильного снежного шторма. Им раздавали еду, топливо и одеяла.

Похожая история потом произошла на скоростной автомагистрали Дзесинецу, в результате застряло 300 автомобилей. Там люди провели около одного дня, пишет Би-би-си.

Снегопад также оставил без электричества более 10 тысяч домов на севере и западе.

Летальный исход

Полиция сообщила о массе несчастных случаев, связанных со снегопадами.

Проживавшие в Юдзаве 74-летняя женщина по имени Хидеко и ее 47-летний сын Хироюки Накаяма погибли во время уборки снега в сарае недалеко от их дома. Предполагается, что они задохнулись под снежными завалами. На крыше их сарая скопилось от одного до двух метров снега, заявили в полиции.

Кензо Такахаши также был найден под снежными завалами возле своего дома. Предположительно, 85-летний мужчина пытался почистить снег возле сарая, сообщает Kyodo News.

Позже в тот же день 81-летний Сачи Като и 72-летний Кадзуко Сасаки были найдены в завалах снега возле своих домов в городах Юдзава и Дайсен, сообщила полиция.

В городе Обихиро 78-летний мужчина умер после того, как поскользнулся и упал с крыши при уборке снега. По той же причине в Хиросаки погиб 78-летний мужчина, передает Japan Today.

В Ага 57-летний мужчина был найден мертвым после того, как его засыпало снегом перед собственным домом. Полиция считает, что он тоже упал с крыши. По данным полиции, 84-летнего мужчину из города Ниигата постигла та же участь.

Многие жители самостоятельно очищают крыши от снега, потому что у местных властей не хватает ресурсов на оказание помощи. Оставлять все как есть люди тоже не могут, потому что боятся обрушения крыши из-за тяжести снега.

Помимо этого, в городе Ага один 87-летний мужчина погиб в результате аварии с участием снегоочистителя. А в городе Хими мужчина 60 лет был найден мертвым в своей машине, застрявшей в снегу. Другой мужчина также, по-видимому, замерз насмерть в своей машине, обнаруженной на стоянке в городе Учинада.

Для того, чтобы минимизировать число смертей, власти некоторых префектур обратились к личным составам Сухопутных сил самообороны с просьбами направить бригады по оказанию помощи. Например, в Йокоту направили уже около 100 человек для уборки снега, а в Юдзава и соседний город Уго — 140 человек.