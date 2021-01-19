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    19 января 2021, 15:40

    Жертвы сугробов. Больше 60 японцев насмерть завалило снегом

    Сабина Абубекирова

    Власти Японии не справляются с количеством снега. Осадки уже привели к коллапсам на дорогах и гибели более 60 человек, пытавшихся расчистить свои заваленные дома. Правительство пообещало оказать экстренную финансовую помощь районам, которым не хватает ресурсов для уборки снега.
    Жертвы сугробов. Больше 60 японцев насмерть завалило снегом

    «Государство быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь для безопасной уборки снега. Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке», — цитирует ТАСС министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуеси Акабу.

    По словам министра, более 60 человек умерли либо под снежными завалами, либо в попытках очистить крыши своих домов от снега. Большинство из погибших были пожилыми людьми. Число жертв уже побило предыдущий рекорд, установленный зимой 2017-2018 годов.

    Немыслимые снегопады

    Мощные снегопады начались на севере страны в декабре прошлого года и не прекращаются по сей день. На 8 января в городе Дзеэцу префектуры Ниигата образовалось 112 сантиметров снега, в Аомори — 91 сантиметр, в Тояма — 72 сантиметра. В горных районах префектуры Ниигата предсказывали до 120 сантиметров. Снегопад в районе Хокурику более чем в два раза превысил обычное количество осадков, ожидаемое в это время года.

    Такие аномальные явления привели к сбою движения на дорогах и работе электричества. Например, в конце декабря спасатели пытались освободить более 1000 автомобилей, застрявших на скоростной автомагистрали Канэцу на два дня после сильного снежного шторма. Им раздавали еду, топливо и одеяла.

    Похожая история потом произошла на скоростной автомагистрали Дзесинецу, в результате застряло 300 автомобилей. Там люди провели около одного дня, пишет Би-би-си.

    Снегопад также оставил без электричества более 10 тысяч домов на севере и западе.

    Летальный исход

    Полиция сообщила о массе несчастных случаев, связанных со снегопадами.

    Проживавшие в Юдзаве 74-летняя женщина по имени Хидеко и ее 47-летний сын Хироюки Накаяма погибли во время уборки снега в сарае недалеко от их дома. Предполагается, что они задохнулись под снежными завалами. На крыше их сарая скопилось от одного до двух метров снега, заявили в полиции.

    Кензо Такахаши также был найден под снежными завалами возле своего дома. Предположительно, 85-летний мужчина пытался почистить снег возле сарая, сообщает Kyodo News.

    Позже в тот же день 81-летний Сачи Като и 72-летний Кадзуко Сасаки были найдены в завалах снега возле своих домов в городах Юдзава и Дайсен, сообщила полиция.

    В городе Обихиро 78-летний мужчина умер после того, как поскользнулся и упал с крыши при уборке снега. По той же причине в Хиросаки погиб 78-летний мужчина, передает Japan Today.

    В Ага 57-летний мужчина был найден мертвым после того, как его засыпало снегом перед собственным домом. Полиция считает, что он тоже упал с крыши. По данным полиции, 84-летнего мужчину из города Ниигата постигла та же участь.

    Многие жители самостоятельно очищают крыши от снега, потому что у местных властей не хватает ресурсов на оказание помощи. Оставлять все как есть люди тоже не могут, потому что боятся обрушения крыши из-за тяжести снега.

    Помимо этого, в городе Ага один 87-летний мужчина погиб в результате аварии с участием снегоочистителя. А в городе Хими мужчина 60 лет был найден мертвым в своей машине, застрявшей в снегу. Другой мужчина также, по-видимому, замерз насмерть в своей машине, обнаруженной на стоянке в городе Учинада.

    Для того, чтобы минимизировать число смертей, власти некоторых префектур обратились к личным составам Сухопутных сил самообороны с просьбами направить бригады по оказанию помощи. Например, в Йокоту направили уже около 100 человек для уборки снега, а в Юдзава и соседний город Уго — 140 человек.