Жертвы маньяков в моде

Искусство снова столкнулось с моралью. Казахское отделение модного журнала «Бюро 24/7» провело фотосессию со спорной концепцией: модели изображали жертв убийц и маньяков. Это при том, что по республике прошла волна изнасилований, в том числе групповых. Таким вещам действительно стоит посвящать фотосессии?

«Бюро 24/7» провело фотосессию в одежде от H&M. Издание хотело показать, как выглядят жертвы насилия. Попытка отразить то, о чем организаторы не имели ни малейшего представления, увенчалась провалом. Почему?

Тема изнасилований для Казахстана больная. Жители уже давно борются за изменение законодательства в части статей о насильственных действиях и домогательствах, так как Уголовный кодекс нечетко их регулирует.

Поэтому «Бюро 24/7» полезло в совсем неподходящую им стезю. Посмотрите сами несколько снимков с фотосессии (их уже удалили, но интернет все помнит). Под каждым из них будет реальная, не связанная с фото история преступлений в Казахстане, совершенных в разное время.

И еще помните о том, что статистика мая показала: среди стран СНГ Казахстан занимает первое место по количеству жертв сексуального насилия — каждая 10-я женщина это пережила.

Источник фото: buro247.kz

Выше — снимок с фотосессии. А вот история реального преступления: в 2016 году женщина подверглась групповому изнасилованию на кладбище в Балхаше. Преступников задержали только спустя год только потому, что жертва раскрыла свою личность и вышла к прессе.

Следующая фотография — тоже результат рекламной акции «Бюро 24/7». Настоящее преступление не было таким красочным: в 2019 году жительница Алма-Аты заявила, что в общественном туалете ее изнасиловал неизвестный мужчина. На его счету уже была одноименная статья, а также разбои, грабежи и мошенничество.

Источник фото: buro247.kz

Одной из последних громких историй стало изнасилование женщины в купе поезда проводниками. Суд вынес преступникам минимально возможное наказание — даже менее трех положенных лет по данной статье. Что хотело показать «Бюро 24/7»? Пришедшую домой женщину, изнасилованную в поезде?

Источник фото: buro247.kz

Позднее рекламную фотосессию удалили, назвав идею съемки «трендом на 70-е», на которые пришлась волна серийных убийств в США. Сомнительное оправдание, но речь не об этом. Важнее понять, насколько демонстрация фейковых жертв сексуального насилия или трупов приемлема, учитывая сложившуюся в Казахстане ситуацию?

В 2018 году в республике зарегистрировали (по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК) 1130 преступлений по статье «Изнасилование» и 320 нарушений по положению «Насильственные действия сексуального характера». По сути, в прошлом году в республике совершили 1450 изнасилований и домогательств, часть из которых касалась детей. Даже в текущем году на весь Казахстан прозвучало название села Абай. Сначала говорилось, что школьники неоднократно насиловали первоклассника. Потом другой подросток заявил, что несколько лет его принуждал к сексу сотрудник полиции.

Тема жертв является животрепещущей не только для самих потерпевших, но и для сопереживающих людей. В итоге у «Бюро 24/7» получилось отразить не страдание, а просто продемонстрировать девушек почему-то славянской внешности, беспричинно лежащих на полу, кроватях и в ванной.

Кроме того, издание надавило на больную тему — до 2000 года в Казахстане изнасилование относилось к тяжким преступлениям, но потом перешло в категорию «средней тяжести». Изменения провели, чтобы жертвы чаще заявляли о преступлениях.

Естественно, в этом «идеальном» плане были погрешности. Подвергшиеся насилию женщины хоть и стали чаще говорить о насилии, но лишились возможности добиться справедливого наказания для обидчика: на потерпевших оказывали давление, склоняя к примирению с насильниками. Если же дело удавалось доводить до суда, то маньяк мог очень быстро выйти по УДО.

В этой связи в сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу поручил срочно ужесточить наказание за изнасилование.

Теперь появляется вопрос, хорошей ли идеей была публикация подобной фотосессии, учитывая ситуацию в республике в части данных преступлений? Да и вообще, насколько простительна попытка передать образ жертв на фотографии в модной одежде?

Источник фото: buro247.kz

Искусство и человеческие взгляды очень часто переходят в конфликт или спор. Творчество напрямую зависит от мировоззрения и моральных устоев, но не всегда отражает лучшие из них.

Люди часто обижаются на всякие мелочи: когда крупнейшие модные бренды выставляют бездушных кукол черного цвета на стенды своих магазинов или когда певицы выпускают тапки с блэкфейсом. Обиды появляются даже из-за цвета вещей, которые напоминают темнокожим о временах рабства и неполиткорректности.

В ситуации с «Бюро 24/7» есть как минимум две основные проблемы: ошибка «ожидания и реальности», а также неправильная трактовка чужих желаний. Хотелось сыграть на эстетике и никого не обидеть, а в итоге не получилось ни того, ни другого. Ведь такие проекты спровоцировали лишние разговоры, которые вряд ли приятны людям, которые окажутся среди адресатов этой «акции».