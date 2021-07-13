Жертвы гинеколога-насильника из США получат $73 млн. Как врачи престижных университетов издеваются над пациентками

Пострадавшие от американского гинеколога-насильника женщины получат компенсацию в размере 73 миллиона долларов. Групповой иск подали порядка шести тысяч пациенток. Это не единственный подобный случай в США и не самая большая выплата.

Федеральный судья окончательно утвердил сумму компенсации предполагаемым жертвам — 73 миллиона долларов. В иске утверждалось, что около шести тысяч женщин подверглись сексуальному насилию со стороны бывшего гинеколога из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Об этом написали в The Associated Press.

В документе от 2019 года утверждается, что с 1983 по 2018 год доктор Джеймс Хипс совершал прикосновения сексуального характера без согласия женщин, имитировал половой акт с помощью ультразвукового датчика и отпускал неуместные комментарии во время обследований. Также в иске есть обвинения в нескольких инцидентах сексуальной эксплуатации и сексуального насилия над женщиной, находившейся без сознания.

В документе есть претензии и к самому Калифорнийскому университету — в том, что он не предпринял действия против жалоб о сексуальных домогательствах.

В итоге каждая жертва получит от 2,5 тысячи до 250 тысяч долларов — в зависимости от степени причиненных физических и эмоциональных страданий. Размер выплат в каждом отдельном случае установит группа экспертов.

Впервые 64-летнего врача арестовали в июне 2019 года. Ему может грозить 91 год тюремного заключения. Сам врач все обвинения в свой адрес отрицает. Не признает своей вины и университет. Правда, руководство заведения согласилось изменить некоторые процедуры, чтобы суметь предотвратить, выявить, расследовать и устранить подобные ситуации.

«Хотя мы не можем комментировать детали сегодняшнего судебного иска, мы можем однозначно сказать, что сексуальные проступки или надругательства непростительны. Мы по-прежнему придерживаемся правила предоставления качественной помощи с уважением к каждому пациенту», — говорится в заявлении организации.

Университет сообщил, что расследование касательно врача началось еще в декабре 2017 года. Он ушел на пенсию в 2018 году, когда учебное заведение отказалось продлить контракт с ним.

Это не первый подобный случай в университете. В марте соперник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Университет Южной Калифорнии, согласился на урегулирование спора и выплату компенсации в размере 852 миллионов долларов более чем 700 женщинами. Они обвинили гинеколога студенческого городка в сексуальном насилии.

Это соглашение считается рекордной суммой для такого случая. Это намного больше 500 миллионов долларов, которые Университет штата Мичиган согласился выплатить в 2018 году для урегулирования претензий к спортивному доктору Ларри Нассару.