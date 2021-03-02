Жертвами священников-педофилов стали тысячи детей во Франции. Цепочку разоблачений запустило дело отца Прейна

Жертвами священников-педофилов стали по меньшей мере 10 тысяч детей Франции. Такое количество несовершеннолетних указал в своем докладе глава Комиссии по расследованию фактов сексуальных домогательств в церквях Франции (CIASE) Жан Марк Сове. Новая волна скандалов вокруг католических священнослужителей-педофилов началась несколько лет назад и захлестнула всю Европу.

Все приведенные в документе случаи произошли, начиная с 1950 года. Истории домогательств собирали из архивов архиепископов, а также из показаний. Согласно содержащейся в докладе информации, комиссия уже собрала 6,5 тысячи показаний очевидцев, множество архивных материалов и других свидетельств преступлений, отметили в Europe1.fr.

При этом в издании подчеркнули, что полученные данные являются промежуточными, а окончательный доклад представят лишь в октябре. Ожидается, что в нем будут содержаться некие «рекомендации», в том числе о размере компенсаций со стороны церкви семьям пострадавших. Сами же представители духовенства жаждут закрыть эту историю как можно скорее и рассчитывают объявить возможные суммы в марте, не дожидаясь окончания расследования.

Жан Марк Сове рассказал Europe1.fr, что количество историй о сексуальных домогательствах стремительно растет. По его словам, первые показания были весьма короткими — буквально по пять или 10 строк. Однако благодаря освещению ситуации в прессе и работе комиссии, удалось установить и самих новых пострадавших, и более детально узнать их истории.

«Помимо получения свидетельских показаний и опроса, который мы предлагаем жертвам, мы проводим слушания, которые не могут длиться менее двух часов», — пояснил глава CIASE.

Специально для сбора свидетельских показаний комиссия создала номер телефона, электронную почту и обычный почтовый адрес. Туда жертвы сексуальных домогательств могут отправить свои истории. Комиссия занимается расследованием с 2018 года, осенью 2020 она сообщала о трех тысячах возможных жертв.

История педофила отца Прейна

Новая волна скандала вокруг католических священнослужителей-педофилов Франции и их покровителей из Ватикана началась несколько лет назад. В 2015 году в СМИ появилась история отца Бернара Прейна. Сейчас мужчине уже 70 лет. Однако в конце 1980-х годов священнослужителю было всего тридцать с небольшим, а его «любимчику» из школы скаутов Сен-Люк Александру — восемь. При этом мальчик, как выяснилось, был не единственным ребенком, которому Прейн уделял особое внимание, отметили в Le Parisien.

«Нам было очень страшно. Представьте себе взрослого человека, который берет вас на руки и начинает целовать в самые разные места, заставляет, чтобы вы его гладили… Представляете, как страшно при этом может быть ребенку!» — заявил Александр.

Через много лет мальчик вырос и уже будучи взрослым человеком увидел в СМИ снимок того самого отца Прейна. На фото он был окружен детьми. Тогда Александр решил, что молчать нельзя. Он обратился в епархию и добился встречи с экс-наставником. Тот повинился перед некогда «любимчиком», однако заметил, что «вышестоящие были в курсе».

Александр и еще десяток таких же жертв объединились в ассоциацию под названием «Освобожденное слово». Они решили вместе добиваться наказания своих обидчиков. В итоге отца Прейна лишили сана в 2019, а в прошлом году приговорили к пяти годам лишения свободы. Следствие установило, что в 1970-80-х годах священнослужитель совершал насильственные действия в отношении нескольких десятков мальчиков в возрасте от семи до 15 лет. Мужчина щупал их, а также принуждал к оральному сексу.

«Это происходило каждые выходные, а во время лагерей могло быть четыре или пять детей в неделю», — такие показания дал сам осужденный, которого процитировали в Paris Match.

Скандал коснулся и руководства Прейна. За сокрытие преступлений священнослужителя у заключению приговорили архиепископа Лионского кардинала Филиппа Барбарена. Правда, позже апелляционный суд его оправдал. В начале марта Папа Римский утвердил добровольную отставку кардинала. Эти события запустили цепочку расследований по всей Европе, где в большом количестве начали всплывать схожие истории насилия над детьми.