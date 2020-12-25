Знакомство в интернете чуть не довело петербурженку до сексуального рабства. Как не стать жертвой онлайн-любви?

Знакомство через интернет чуть не обернулось для 19-летней жительницы Санкт-Петербурга сексуальным рабством в Египте. 20-летний юноша под предлогом религиозного обучения убедил девушку в необходимости уехать с ним за границу. Неизвестно, каким кошмаром для петербурженки могла закончится эта история, если бы сотрудники регионального УФСБ России не задержали парня. Подобные истории встречаются нередко. По каким критериям злоумышленники выбирают своих жертв, и на что надо обращать внимание при знакомстве в Сети — в материале «360».

«Подозреваемый с целью поиска женщины для использования ее в рабском труде и сексуальной эксплуатации на территории Египта, познакомился в интернете с девушкой», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ СК по городу.

Он предоставил ей ложные сведения о выезде за границу под предлогом ее религиозного обучения. Расположив к себе свою жертву, молодой человек прибыл в Петербург, и уже при личных встречах убедил ее в необходимости незамедлительного выезда за пределы России. После он купил для них авиабилеты на рейс Санкт-Петербург — Стамбул.

Довести до конца преступный умысел у парня не получилось — его задержали сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Знакомство в интернете всегда имеет риски

Люди настолько умеют надевать маски, что вы часто не видите, что они срослись с лицами, поэтому распознавание таких вещей через интернет — маловероятно, считает заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени Ломоносова, профессор-исследователь, директор по исследованиям развития человека НИУ ВШЭ Александр Асмолов.

В беседе с «360» он заметил, что, вступая в любое общение при знакомстве в интернете человек должен понимать, что это имеет значительные риски.

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«Каждый раз, когда вступают в общение, за которым невидимые цели, [девушки] должны понимать, что это огромные риски», — рассказал Асмолов. Он также добавил, что профессионалы всегда меняют фразы, которыми располагают к себе своих жертв.

Настоящие профессионалы, которые занимаются либо вербовкой в целях коммерции, либо в других целях, являются мастерами гибкого поведения Александр Асмолов заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени Ломоносова

Девушкам, не обращающим внимание на возможные опасности при знакомстве через интернет, надо четко дать понять, «что они могут стать либо средством коммерции, либо просто сгинут», подчеркнул эксперт.

На что обратить внимание

Доктор наук, профессор, психолог Андрей Зберовский рассказал в беседе с «360», что стопроцентного отличия между мужчиной, который просто хочет познакомиться с девушкой, и человеком, преследующим преступные цели, к сожалению, нет. Но есть несколько моментов, на которые необходимо обращать внимание при знакомстве в Сети.

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Новый знакомый, который имеет корыстные или криминальные цели, не стремится знакомиться с родственниками и друзьями девушки. При этом он также не стремится ввести ее в свой круг общения, или же его друзья оказываются довольно специфическими.

Зберовский отметил, что, знакомясь на соответствующем сайте, рекомендуется сразу перевести общение в социальные сети. Это нужно для того, чтобы оценить социальное окружение мужчины, кто у него в друзьях — если там люди фотографируются с оружием или какими-то религиозными книгами, это может вызвать вопросы.

Социальная изоляция со стороны мужчины — это главное, что должно тревожить девушек. Также стоит обратить внимание на некоторые несостыковки в биографии.

Те мужчины, которые пытаются эксплуатировать девушек, они стремятся познакомится не со всеми, а с определенным психотипом, заметил Зберовский. Довольно часто под их влияние попадают девушки нелюдимые, не имеющие большого числа друзей, склонные к одиночеству или недовольные своей жизнью, статусом, доходами и так далее. Для таких мужчин главное найти того, кто психологически ведом, либо того, кто совершенно себя не нашел в этом мире.

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Также иногда такие мужчины играют на алчности некоторых женщин. Они представляются богатыми людьми и пускают пыль в глаза.

Есть и некоторые фразы, которые должны насторожить девушку: например, если новый знакомый «ставит вопрос на принцип». К таким вопросам относятся фразы: «ты мне доверяешь?», «доверься мне», «я тебя не обману». Зберовский отметил, что бездоказательная линия поведения должна насторожить.

Еще одна линия манипуляции — это фразы из серии «ты достойна большего», «тебя никто не оценил», «в этом городе/стране ты себя не найдешь», «тебя здесь не оценили».

«Вот эти два хита, который используются очень успешно и по сей день», — рассказал Зберовский. Также манипуляторы пытаются рассорить девушку со своими близкими. Они пытаются настроить ее против родственников и друзей.