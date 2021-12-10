Стало известно о планах жены Лепса на развод после 20 лет брака. Что приводит к разрыву в долгих отношениях

Жена Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод после 20 лет совместной жизни, написали СМИ. Супруги решили разойтись мирно и без скандалов. Развод после нескольких десятилетий брака нередкое явление в обществе. Психологи рассказали, что разрыв часто происходит из-за несовпадения интересов, взаимных претензий и появления новых чувств.

СМИ написали, что супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова подала документы на развод. Первое заседание Московского городского суда назначено на 20 декабря. После 20 лет совместной жизни пара решила расстаться без конфликтов и мирно.

Причина, по которой жена певца подала на развод, неизвестна. Совсем недавно ее муж писал трогательные признания в любви Анне Шаплыковой и публиковал фото вместе. А в это время жена Григория Лепса писала в соцсетях посты, где размышляла о переоценке ценностей.

Однако вскоре иск на сайте Мосгорсуда исчез. СМИ не исключают, что Анна Шаплыкова могла отозвать заявление. При таком случае суд идет навстречу, чтобы супруги могли примириться.

История отношений

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова познакомились в 2000 году в ночном клубе, в котором певица Лайма Вайкуле праздновала свой день рождения. Выступление певицы сопровождали танцовщицы, среди которых была 29-летняя Анна Шаплыкова, написал «Московский комсомолец».

В 2002 году Шаплыкова родила от певца ребенка и не вернулась танцевать на сцену. Пара сыграла свадьбу в 2003 году, когда их первенцу исполнился год. Позднее у супругов родились еще два ребенка: дочь Николь и сын Иван.

Изредка супруги радовали друг друга совместными фотографиями в соцсетях. Еще в августе они путешествовали всей семьей и делились фото, на которых не скрывали чувств друг к другу.

Разводы после долгих лет брака

Все чаще приходится слышать о разводах звезд, в частности тех, кто долгое время жил со своей второй половинкой. Одним из самых громких разводов после длительных отношений стало расставание главы Аmаzоn Джеффа Безоса и его жены Маккензи. Супруги находились в браке 25 лет, у них четверо детей.

Похожий развод случился летом этого года с основателем компании Microsoft Биллом и его женой Мелиндой Гейтс. Они прожили вместе 27 лет и создали некоммерческий фонд, который борется с бедностью, неравенством и помогает больным. Мало кто мог представить супругов отдельно друг от друга.

Семейные психологи рассказали, почему спустя десятилетия брака супруги, к удивлению многих, могут подать на развод. Психолог-консультант психологического центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова объяснила «360», что в отношениях между людьми происходит своеобразная смена эпох. Спустя какое-то время после свадьбы и рождения детей у партнеров начинает меняться система ценностей.

У людей начинаются взаимные претензии друг к другу, и потом это перерастает в отчуждение, непонимание, напряжение. А дальше какая-то пара может об этом поговорить и вовремя что-то подкорректировать. Но иногда это невозможно, потому что этот процесс уже запущен или настолько трансформации необратимы, что по-другому никак Наталья Панфилова.

Другая вероятная причина поздних разводов — появление новых чувств или новых интересов. Психолог Марина Гладышева объяснила «360», что отношения через какое-то время становятся данностью и к ним нет никакого интереса. Но если появляется какое-то новое веяние, то брак отодвигается на последнее место, превращается в обузу.

«По опыту работы могу сказать, что такое встречается достаточно часто, потому что сейчас общество позволяет разводиться, даже в каком-то смысле поддерживает людей. Если отношения не устраивают, то не надо терпеть», — добавила специалист.

Разводы усугубила и пандемия. В самом начале эпидемии многим казалось, что нахождение пары долгое время вместе только сплотит ее, но на деле все оказалось иначе. Марина Гладышева напомнила, что во время локдаунов супруги увидели друг друга без иллюзий. Раньше они много времени проводили на работе и не мешали друг другу, но пандемия столкнула их в квартирах — и разница характеров дала о себе знать.