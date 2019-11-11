Женская грудь угрожает Третьяковке

Кормящую мать попросили удалиться из зала Третьковской галереи, чтобы не пугать детей и иностранных туристов. Хотя девушка вела себя скромно, строгую смотрительницу это не остановило. Россиянок сегодня поощряют рожать детей и пропагандируют, что материнство — не конец личной жизни и бремя, из-за которого они вынуждены постоянно сидеть дома. Но на практике выходит, что, стоит женщине появиться с маленьким ребенком на публике, как приходится доказывать — она не только «яжмать», но еще и "яжчеловек».

Конфликт в Третьяковке, по словам Полины Хлыновой, произошел еще 20 октября. Но молодая мать долго не решалась о нем рассказать. В целом в ее истории ничего необычного. В галерею она пошла в специальной одежде для кормления, а ребенка несла в эргорюкзаке. Он проголодался и закапризничал. Полина прикрыла голову сына капюшоном и начала его кормить — так, чтобы окружающим было не видно ее грудь.

Но процесс все равно возмутил одну из смотрительниц галереи. Дама объяснила, что их за это ругают. И вообще, «это неприлично», потому что «не дай бог увидят всяческие дети и их родители или иностранные туристы». Поэтому, мол, идите, кормите, где положено. Полина, не найдя в холле «где положено» — комнаты матери в Третьяковки нет, а в туалет была очередь — вышла из музея.

Музея, для которого полуобнаженные статуи и Мадонны с голенькими младенцами на руках — обычные экспонаты.

Мне лично в этой связи непонятно вот что. У нас в стране женщин поощряют рожать, и не одного, а нескольких детей. ВОЗ и Минздрав наперебой рассказывают о важности грудного вскармливания. На рассмотрении Госдумы находится законопроект о запрете рекламы детских смесей, провоцирующих матерей завершать грудное вскармливание.

Столицу пытаются сделать удобной для инвалидов и матерей с колясками. Появляется все больше пандусов и подъемников даже в общественном транспорте. Словом, Москва, с ее музеями, выставками, кафе и ресторанами вроде как доступна для мам с младенцами.

Вот только ключевое слово здесь «вроде как». Потому что периодически мы читаем, как кормящих или уже не очень мам просят откуда-нибудь уйти. Например, как это было в «Кофемании». После шумихи в СМИ, конечно, извиняются, вспоминают, что это не только «яжмать» c окситоцином и грудным молоком в голове, но и человек. Третьяковка, кстати, тоже извинилась за поведение сотрудницы. И разъяснила, что кормить в музейных залах можно, присев на любую из скамеечек.

Основательница проекта Moms in Art и мама двоих детей Юлия Шибанова уверена, что такие случаи происходят из-за отсутствия элементарной вежливости и эмпатии.

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Последние два года Юлия организует музейные экскурсии для мам с детьми, в том числе и грудными. Но пока замечаний и негатива от окружающих в Третьяковке не было. Хотя собеседница «360» убеждена, что в целом современное общество готово воспринимать только молодых здоровых людей. А мам с детьми, пенсионеров, инвалидов — нет.

«Это очень печально, люди совершенно забывают о том, что они когда-то сами были маленькими. И, как ни банально звучит, но дети — это будущее, это новое поколение, и то, как мы относимся к ним сегодня — это то, как они будут относиться к нам завтра», — говорит Юлия.

Как по мне, ни одна вменяемая женщина не вывалит грудь на всеобщее обозрение. Сейчас полно одежды для кормления, прикрывающей все, что можно. И кормить ребенка удобно и не стыдно даже у всех на виду. И не нужно загонять кормящих в туалеты. Мы же с вами там не перекусываем, верно?

Это же так просто: запомнить, что женщины с маленькими детьми — такие же члены общества, как все остальные. Чтобы потом, спустя много лет, не слышать в свой адрес: «Куда это вечно пенсионеры с утра в метро едут, когда ЛЮДИ на работу спешат».

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