С 2021 года в России в четыре раза сократят список недоступных для женщин профессий. Уже в январе россиянки смогут работать на стройках, машинистами поездов, в том числе и в метро, и еще в десятке областей. Поручать женщинам таскать тяжести все равно будет нельзя, но в некоторой степени компенсировать отток трудовых мигрантов за счет такой меры удастся. Вот только подводных камней в этом вопросе может оказаться больше, чем кажется.

Министерство труда РФ заявило, что с января 2021 года в четыре раза снизится число профессий, в которые не допускают женщин. Более 30 новых профессий станут доступны россиянкам, среди них ремонтно-строительные работы — например, арматурные и плитоломные.

Разрешат женщинам работать и машинистами на железных дорогах и в метро, и в некоторых других областях. Под запретом по-прежнему останутся работы, при которых нужно перемещать грузы, — по закону женщина не должна поднимать вес больше 10 килограммов.

Что изменилось?

Чтобы выводить какие-то профессии из списка запрещенных для женщин, необходимы веские основания, уверена профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления Любовь Храпылина. Условия труда должны удовлетворять определенным требованиям.

«Не должно быть избыточных тяжестей, не должно быть влияния с точки зрения вибрации на женский организм, не должно быть влияния физических факторов, излучения, химических веществ каких-то и так далее. Безусловно, важно, чтобы не было переутомлений — ни физических, ни психических», — объяснила она.

При этом уверенности в том, что произошли какие-то реальные перемены в условиях труда на «открывшихся» для женщин специальностях, у Храпылиной нет. Сделать специальности действительно доступными и безопасными для женщин можно.

Для этого надо провести анализ, освидетельствовать эти места, дать им оценку на предмет того, что они действительно отличаются от остальных в этом большом списке [запрещенных для женщин профессий], что на самом деле условия теперь другие и нет больше угроз, которые были бы связаны с детородной функцией женщины Любовь Храпылина профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления.

Руководитель проектов по развитию НП «Эксперты рынка труда» Ольга Глухова согласна с тем, что условия могут оказаться недостаточно приспособленными для того, чтобы женщины выходили работать по новым специальностям без ущерба для здоровья.

«Как правило, когда женщин допускают в какую-то новую сферу, она традиционно для женщин не приспособлена. Им, думаю, будет сложно эффективно выполнять работу, которую раньше они не делали, потому что там все для мужчин», — говорит она.

Более того, в отношении так называемых тяжелых профессий зачастую есть проблема устройства быта на рабочем месте, которая для женщин может оказаться более актуальной, чем для мужчин.

«Если мы говорим про стройки, то есть бытовые гигиенические вещи: это открытый воздух, необустроенный быт, нет возможности нормально сходить в туалет. Даже в таких мелочах для мужчин ничего не оборудуют, для женщин и подавно не будут», — убеждена Глухова.

Кому это нужно?

Храпылина особенно отметила то, что говорить о хороших условиях труда на стройках сейчас, судя по всему, не приходится. Ведь если бы открытые вакансии предлагали хорошие условия труда и достойную оплату, туда шли бы и мужчины.

Там, где предлагают места для женщин, сразу встает вопрос: почему туда не идут мужчины? Потому что работа весьма неприглядная: тяжести или воздействия, зарплата не такая, чтобы мужчина согласился на это пойти. А женщины пойдут, и работодатели с удовольствием согласятся их принять, чтобы вакансии закрыть Любовь Храпылина профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления.

Глухова отметила, что и спрос на подобные традиционно «мужские» вакансии среди женщин может оказаться довольно высоким, так как женщины в среднем соглашаются на более низкие зарплаты, чем мужчины.

«Женщины будут что угодно делать, чтобы накормить семью и поднять детей, этим будут пользоваться работодатели. А условия труда для женщин, даже просто нормальный туалет, они с трудом будут предоставлять. То есть у женщин будет не очень выгодное положение. Наверное, со временем это как-то изменится, но поначалу будет очень тяжело», — считает Глухова.

Собеседница предположила, что на первых порах мужчин на вакансиях в строительстве будет достаточно: из-за пандемии многие стройки приостановили работу, люди лишились заработка. Так что у компаний будет время подготовить рабочие места в соответствии с требованиями. Но будет ли этим на самом деле кто-то заниматься — вопрос открытый.