Женщины обкрадывают банки из-за мужей-игроманов и долгов. Что ждет кассира из Ачинска, которая вынесла 23 млн

Пропавшая кассир банка в Ачинске, которая похитила более 20 миллионов рублей, сдалась полицейским. Пока шли поиски, ее муж успел побывать на нескольких ток-шоу центральных телеканалов. Также действовал и муж Хайруллиной, которая украла из банка в Башкирии 24 миллиона рублей. В обоих случаях мужчины признались, что были задолжавшими игроками.

В Ачинске кассир ограбила банк

В начале декабря в СМИ появилась новость: в городе Ачинске кассир банка Анне Григорьева вечером, уходя с работы, прихватила коробку с почти 23 миллионами рублей: 15 миллионов в отечественной валюте, а также по 49 тысяч долларов и евро. О пропаже Григорьевой 7 декабря сообщила ее мать, в банке денег хватились лишь через день.

Анну Григорьеву объявила в розыск. Полицейские выяснили, что кассир исчезла в ночь с 6 на 7 декабря, с собой у нее были только ключи и паспорт. Удалось найти запись камеры видеонаблюдения, которая сняла, как Григорьева похищала деньги из сейфа. Были опрошены близкие и друзья, но никто не знал, где скрывается сотрудница банка.

Следователи с самого начала предположили, что Григорьева поддерживает связь с матерью, и потому методично объясняли женщине, что в интересах самой беглянки прийти с повинной. Надежды оперативников оправдались: в конце концов мать убедила дочь перестать скрываться и 14 декабря Анна Григорьева сама пришла в полицию.

Племянник кассира под подозрением

Следователи разрабатывали версии о том, что Григорьева действовала не одна. Под подозрение попал племянник кассирши. Изначально он рассказал, что в последний раз виделся с тетей за несколько дней до происшествия. Однако записи камер видеонаблюдения доказали, что это не так.

Судя по видео, молодой человек вместе с женой покинул квартиру Григорьевой после полуночи как раз 7 декабря, в ночь пропажи. Те же камеры зафиксировали, как спустя три часа из дома вышел человек с крупным предметом под курткой и направился в сторону гаражей. Однако официальных обвинений племяннику предъявлено не было.

Муж-игрок пошел по ток-шоу

Также под подозрение следователей попал муж Григорьевой. Они жили в браке около 10 лет, детей у пары нет. Однако, в отличие от жены, которая стабильно работала в банке с 2013 года, супруг не имел постоянной работы и перебивался заработками. К тому же, по словам знакомых, мужчина страдал игровой зависимостью, сообщил сайт kp.ru.

Григорьева часто жаловалась на мужа и безденежье. После крупных проигрышей в интернет-казино у мужчины появился долг в несколько сотен тысяч рублей, обоим супругам начали угрожать кредиторы. Возможно, именно это стало для Анны Григорьевой толчком свести счеты с жизнью, но ее успели откачать врачи.

Мужа оперативники также не стали задерживать, хотя многие знакомые и соседи пары были уверены в его причастности. Громкая история жены-беглянки принесла ему определенные дивиденды: мужчина снялся в шоу «На самом деле» на Первом канале и принял участие в программе Малахова на канале «Россия 1».

Источник фото: youtube.com

Явка с повинной смягчит приговор

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в разговоре с «360» сообщил, что иногда сотрудники банков действительно бывают не в силах преодолеть искушение и похищают крупные суммы денег. Ответственность за такие преступления предусмотрена по четвертой части 158 статьи Уголовного кодекса — «Кража в особо крупном размере».

«Особо крупным размером у нас считается кража более одного миллиона рублей. Наказание за это — до десяти лет лишения свободы. Что миллион украли, что двадцать — специфика расследования таких уголовных дел, в принципе, одна, хотя, конечно, учитываются обстоятельства конкретного дела», — сказал Максим Калинов.

По его словам, такие непрофессиональные воры, как Анна Григорьева, как правило, испытывают колоссальное психологическое давление из-за того, что идут на преступление. Однако если совесть не приводит с повинной, такие грабители попадаются на том, что начинают тратить похищенные деньги.

Адвокат Вадим Багатурия также подтвердил «360», что раскрытие таких преступлений, как хищение крупной суммы денег из банка, не является чем-то из ряда вон выходящим. Во время поиска преступников правоохранители отрабатывают контакты родственников подозреваемых, соседей и ведут розыск по детализациям звонков.

«Собственно, вопрос времени — поймают или нет. И то, что оперативник убедил ее мать выйти на контакт и сдаться, — это одна из составляющей частей работы полиции. Какой арсенал убеждений использовал полицейский, гадать сложно. Скорее всего, речь шла о смягчающих обстоятельствах в случае явки с повинной», — сказал Вадим Багатурия.

Игроман из Башкирии

В 2019 году вся страна с нетерпением ждала развязки похожего дела: Луиза Хайруллина, сотрудница банка из города Салавата в Башкирии, похитила более 24 миллионов рублей. Женщина исчезла вместе с мужем и двумя детьми, удалив в соцсетях все свои аккаунты. Спустя почти два месяца беглецов задержали на съемной квартире в Казани.

Отец Хайруллиной рассказал, что зять Марат — игроман и задолжал большую сумму кредиторам. Однако после бегства похищенные супругой деньги он успел проиграть в азартных играх. Кстати, когда Хайруллину арестовали, Марат также направился в студию Малахова, где объявил сбор средств для жены.

Однако телевизор не спас ни отчаявшуюся женщину, ни ее мужа-игрока. Суд приговорил кассиршу салаватского отделения Россельхозбанка Луизу Хайруллину к пяти годам колонии, а Марат Хайруллин отправился в колонию на шесть лет. Он заявил, что не согласен с решением суда и намерен обжаловать приговор. Луиза от комментариев отказалась.