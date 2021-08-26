Женщины эмоционально связаны с сигаретами? Бросить курить им сложнее, чем мужчинам

Женщинам сложнее бросить курить, чем мужчинам. Среди возможных причин, по которым им тяжело расстаться с никотиновой зависимостью, отмечают тревожность, депрессию и страх набрать лишний вес.

Исследователи из Франции проанализировали поведение более 35 тысяч мужчин и женщин, которые пользовались разными методами отказа от курения — от заменяющих никотин средств до курения вейпов и индивидуальных сеансов терапии. Об этом рассказала газета Daily Mail.

В среднем женщины в день выкуривали 23 сигареты, а мужчины — 27. При этом 55% представителей сильного пола смогли воздержаться от курения. Среди женщин таких было всего 52%. Тяжелую никотиновую зависимость выявили при этом у 56% участниц исследования и 60% мужской его части.

Психологический барьер

Оказалось, что пытавшиеся исключить сигареты из свой жизни женщины чаще страдали от ожирения, депрессии и тревоги. Мужчины с подобными проблемами сталкивались реже, а количество бросивших среди них курить было большим.

Результаты показывают, что, несмотря на меньшее количество сигарет и меньшую никотиновую зависимость, чем у мужчин, женщинам труднее бросить курить Ингрид Аллагбе автор исследования, аспирантка Бургундского университета

Эксперты в области здравоохранения точно не знают, почему так происходит. Но допускают, что женщины испытывают сложности при отказе от курения именно из-за беспокойства, депрессии и других факторов риска.

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Специалисты призвали организовать специальные мероприятия для желающих бросить курить женщин, адаптированные к их потребностям. Они также отметили, что женщины «гораздо более эмоционально связаны с привычкой курить».

«Зачастую это служит передышкой между повседневными делами. Когда им нужен перерыв, они выходят на перекур и получают немного времени для самой себя», — пояснили эксперты.

Мужчины смотрят на отказ от курения с прагматической точки зрения: просто решают бросить и делают это. Тем не менее в Великобритании в время первой волны коронавируса число курящих молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет увеличилось на четверть.

Поможет Минздрав

Минздрав России запустил в соцсетях проект по борьбе с курением «Давай бросать». Сообщество поддержит желающих бросить курить. В Telegram даже появится специальный бот, который будет рассылать мотивирующие сообщения и картинки, ссылки на экспертные статьи и новости на тему курения. Пока россияне могут подписать на канал программы.

Росстат ранее сообщал, что большинство курильщиков втягиваются в 20-24 года, а уже через пять лет у них есть сформированная привычка, от которой не так просто избавиться. Но всем желающим готовы помочь специалисты Минздрава на горячей линии — 8 800 200 0 200.