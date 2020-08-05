Женщин в декрете предложили отправлять на переобучение. Это даст знания, но не станет гарантией работы

Центры занятости будут направлять находящихся в декрете женщин на получение востребованных на рынке труда специальностей. Законопроект уже одобрили в правительстве. Правда, гарантией трудоустройства освоение актуальной специальности, увы, не станет.

Правительство одобрило законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, который обязывает центры занятости направлять будущих и молодых мам на учебу по востребованным специальностям. Кроме того, парламентарий просит разрешить находящимся в декрете или отпуске по уходу за ребенком обращаться в службу не по месту постоянной регистрации, а там, где они проживают, сообщили «Известия».

«Предложенные изменения будут способствовать получению женщинами новых профессиональных навыков, соответствующих современным потребностям экономики, создадут условия для их быстрой адаптации при возвращении к трудовой деятельности, а также дополнительные возможности для совмещения ими родительских и семейных обязанностей в период обучения», — отмечается в отзыве правительства.

По мнению Яровой, инициатива необходима для реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Парламентарий подчеркнула, что декрет не должен быть помехой для освоения мамами новых навыков.

Защита трудовых прав

Скорее всего, законопроект рассмотрят в Госдуме на одном из первых заседаний осенней сессии, сообщил «360» глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий одобряет инициативу и считает ее дополнительной защитой трудовых прав будущих или молодых мам.

«Будет некая поддержка, чтобы женщина, находящаяся в отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком, могла получить дополнительную профессию, повысить квалификацию, предложить свои услуги на рынке труда работодателю и быть востребованной», — пояснил Нилов.

Ирина Яровая также предложила разрешить женщинам обращаться за услугой по месту жительства, а не по месту постоянной регистрации. Но в правительстве, по словам Нилова, опасаются наплыва желающих и повышения нагрузки на службы занятости некоторых регионов. В целом со стремительным изменением рынка труда во время пандемии, появлением новых форм взаимодействия сотрудников и работодателей — удаленной и гибридной занятости — дополнительная возможность повысить квалификацию поможет востребованности женщин в декрете как специалистам.

«И если у них такая возможность есть, есть свободное время и есть с кем оставить ребенка и использовать этот опыт для получения дополнительного образования, это только приветствуется. Главное, чтобы это было бесплатно и добровольно», — добавил депутат.

Расстановка приоритетов

Мамам, которые решают идти учиться, места в детских садах предоставляют с полутора лет ребенка, напомнила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. До этого возраста женщинам, по возможности, лучше уделять внимание детям, а не учебе или работе. А после полутора лет временные отлучки мам вряд ли скажутся на детях. Свободное время нужно использовать с пользой, а учеба вряд ли будет занимать слишком много времени. Тем более, занятия хотя бы частично можно проводить в дистанционной форме.

Сенатор уверена, что после принятия законопроекта, в центрах занятости вряд ли будет такой резкий наплыв желающих, что из-за нехватки педагогов качество дополнительного образования снизится. Это показывает опыт работы московского центра «Моя карьера», где уже есть такая услуга.

«Совсем не факт, что все мамы тут же пойдут учиться. Многие для себя уже определились и прекрасно понимают, чем они будут заниматься. Я не думаю, что сама система обучения не продумана и что нужно будет больше педагогов, чем уже определено», — добавила Святенко.

Правда, гарантией трудоустройства обучение не станет, отметил депутат Нилов. Но, как все встающие на учет граждане, будущие и молодые мамы попадут в поле зрения потенциальных работодателей и повысят свои шансы найти место. Но прежде придется решить, что важнее — карьера или воспитание ребенка и с кем оставить малыша на время учебы.

«Каждая женщина должна определять это сама, в зависимости от своих возможностей. Кто-то и в отпуск по уходу за ребенком не уходит, а выходит работать. А ребенком занимается бабушка или няня. Каждая женщина, как мать, должна для себя такие приоритеты расставлять», — заключил Нилов.