Китайскую компанию обвинили в сборе личных данных миллионов людей. Ей помог даркнет и сведения банков

Базу данных разведывательному альянсу «Пять глаз» прислал китайский активист, который выступает против власти. В досье — информация о гражданах США, Великобритании, Канады, Индии, Японии и Австралии. Среди тех, кто попал под пристальное внимание Zhenhua Data, пишут СМИ, есть высокопоставленные люди: политики, военные и даже члены королевской семьи, а также те, кто имеет доступ к определенным данным: инженеры, журналисты, юристы, бухгалтеры и так далее.

Как пишет Australian Financial Review, есть материал и на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Всего китайская компания собрала досье на 35 тысяч австралийцев.

По словам аналитиков, базу собрали в основном на при помощи общедоступной информации из открытых источников, например, из аккаунтов социальных сетей. Однако есть и конфиденциальные данные. Предполагается, что часть информации Zhenhua Data нашла в банковских данных, заявлениях на работу и даркнете.

Аналитик американской разведки в разговоре с ABC назвал полученную базу «Cambridge Analytica на стероидах». Два года назад выяснилось, что Cambridge Analytica использовала данные 50 миллионов пользователей в обход правил Facebook. Например, во время предвыборной гонки за кресло президента США информацию использовали для таргетированной рекламы.

В британской разведке масштаб утечки, связанный с китайской компанией, сочли «пугающим», пишет The Age. Эксперт по кибербезопасности из США Кристофер Болдинг, в свою очередь, заявил, что все это напоминает «открытие святого Грааля».

«Мир находится только на начальном этапе понимания того, сколько Китай инвестирует в разведку», — заявил Кристофер Болдинг.

На сайте Zhenhua Data говорилось, что китайская компания, расположенная в городе Шэньчжэнь на юго-востоке страны, предоставляла услуги для «военной, охранной и иностранной пропаганды». Свою цель руководство описывало как влияние на «великое омоложение китайской нации». Сайт организации на данный момент удален.

«Китай полностью выстраивает систему массового наблюдения как внутри страны, так и за ее пределами. <…> Я думаю, это говорит о более широкой угрозе того, что делает Китай, и того, как они следят, отслеживают и пытаются влиять <…> не только на своих собственных граждан, но и на граждан всего мира», — заявил американский ученый Кристофер Болдинг, который до 2018 года работал в элитном китайском университете, прежде чем покинуть страну. Профессор сделал это, как он сам утверждает, из соображений собственной безопасности.