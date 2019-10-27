Жена рязанского священника рассказала об избиениях. Ее слова назвали «феминистским вбросом»

В Рязани жена священника Владимира Покровского обвинила его в пьянстве и рукоприкладстве. Медики зафиксировали у женщины перелом носа, сотрясение, а также синяки по всему телу. Сам священнослужитель утверждает, что супруга получила травмы, упав в подъезде. Представитель РПЦ назвал новость «феминистским вбросом», однако от служения Покровского отстранили. Подробности — в материале «360».

О жизни со священником Любовь Покровская рассказала изданию YA62.ru. Она мать четверых детей, которая с трудом передвигает ноги. Женщина сообщила, что стала инвалидом из-за мышечной дистрофии, проявившейся после второго кесарева сечения. При этом официально инвалидность ей не оформили.

Муж, иерей Казанского женского монастыря в Рязани, по ее словам, отказался помогать с документами, заявив: «Зачем мне жена-инвалид?».

Любовь познакомилась с ним в 2008 году, когда оба работали в рязанском кафе «Пятый океан».

«Он был поваром, а я — на раздаче. Мне он понравился, ухаживал так хорошо за мной. Потом начали встречаться. Через год я переехала к нему, мы расписались, я забеременела», — сообщила жена священника.

Она добавила, что «муж всегда выпивал — но не сильно, как все». А после того, как стал водителем троллейбуса, завязал из-за ежедневных проверок на работе.

Проблемы у супруга, по ее словам, начались, когда он устроился в церковь с подачи своего отца, который также служит в Рязанской области. Идти в священнослужители позволяло образование Владимира.

На поведение мужа, как считает Любовь, повлияло то, что у него появилось много свободного времени.

«В выходные поработает на службах — всю неделю отдыхает. А значит — пьет», — пояснила она.

Женщина рассказала, что супруг-священник избивал ее регулярно, начиная с 2013 года. Об этом знали и родители Владимира.

«Его мама всегда меня защищала, но вставала на его сторону и говорила: терпи, терпи, терпи», — сообщила Любовь Покровская.

Последний раз рукоприкладство произошло 23 октября.

«В среду он напился перед самой службой, и стал меня бить. Он разбил мне нос сперва кулаком, потом несколько раз ударил головой. Бил меня головой об стену. Потом, когда собирался на службу, в коридоре избил меня железной обувной ложкой», — сказала пострадавшая.

После этого она ушла от мужа вместе с детьми.

После выхода интервью митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил Владимиру Покровскому проводить службы в течение года «за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами».

Между тем, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства Дмитрий Смирнов поспешил назвать новость о рукоприкладстве священника «феминистским вбросом».

«Это феминистский вброс. С помощью НКО закупают сотрудников нашей Думы и прессу. И они муссируют эти темы и при этом врут направо и налево. Просто это фейки такие», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».

По словам Смирнова, авторы «вброса» хотят «создать структуру, которая без суда и следствия будет входить в семью, ее разорять, отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».

Он также вступился за коллег. По его мнению, представители РПЦ совершают гораздо меньше проступков, чем обычные граждане.

«А сколько за это время экскаваторщиков приложили силу к своим женам? Я думаю, больше раз в десять тысяч», — уверен глава комиссии.

Он добавил, что внимание к проступкам священников раздувается в СМИ.