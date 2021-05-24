Жена омского депутата сняла порно со школьницей. Она созналась в сексе с несовершеннолетней

Жена депутата села Покровка Омской области сняла у себя дома порно. Для откровенных съемок она пригласила девятиклассницу. Когда интимные кадры появились в Сети, женщина заявила о взломе компьютера. При этом она не отрицает секс с несовершеннолетней. В этом, как пишут СМИ, сознался и ее муж. Теперь в ситуации предстоит разобраться правоохранителям.

Видео со школьницей появилось в одном из Telegram-каналов. На него обратили внимание следователи, которые завели дело о действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет. В связях с несовершеннолетней заподозрили 23-летнюю жительницу Покровки.

«По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимая их на видео, которое потом распространяла в соцсети», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Омской области.

Журналисты уточнили, что речь идет об Ольге Анищенко — жене депутата сельского поселения от КПРФ Алексея Анищенко. Предварительно выяснилось, что девушка снимала и монтировала у себя дома порноролики. Для пикантного видео Анищенко пригласила девятиклассницу, утверждает Telegram-канал Life Shot. Сначала молодые люди выпивали, а затем занялись сексом на камеру.

Согласно информации канала, за участие в откровенном ролике школьнице предложили три тысячи рублей. Также она согласилась сделать несколько фотографий в обнаженном виде. Анищенко пообещала, что никто не увидит эти кадры, но через некоторое время видео оказались в Сети.

«Взломали и начали рассылку»

Сама Анищенко подтвердила, что снимала порнографические ролики со школьницей. Но, по ее словам, все происходило по обоюдному согласию.

«Все было по согласию. Никаких претензий она не имеет, никто ее не накуривал», — заявила девушка изданию NGS55.

Она не считает себя в чем-то виноватой и утверждает, что ее компьютер взломали. Ольга подчеркнула, что все видео были сняты не для продажи, а для личного пользования.

«Меня взломали и начали рассылать мои видео. Это не моя группа, есть подтверждение. Там сидит мальчик и этим занимается, а все думают, что я. Но я же не дура. Вот бы я, когда все знают, продолжала это выкладывать», — пояснила она.

Как заявляет Анищенко, администратор канала в мессенджере требовал деньги, чтобы ролики не сливали в Сеть. Затем о публикации узнала школьница, которая захотела получить компенсацию.

«Она говорит: „Мне нужно три тысячи рублей маме на подарок, чтобы она все забыла, иначе я на тебя заявление напишу“. Я ее везде заблокировала, и вот на меня поступило заявление», — сказала Ольга.

В сексе с несовершеннолетней признался и Алексей Анищенко, написал Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, мужчина заявил, что у его жены нашли 80 гигабайтов видео и фотографий. Все материалы отправили на экспертизу, чтобы выявить порнографический характер.

Алексей отметил, что к действиям жены не имеет отношения. При этом он добавил, что зимой 2020 года занимался сексом с 17-летней, но по обоюдному согласию.

На портале правительства Омской области указано, что Анищенко судили по статье «Приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта». Мужчина получил три года условно, но в 2019 году судимость была погашена. Летом 2020 года он стал депутатом.

«Приличная и семейная»

Семья Анищенко воспитывает двоих детей, которых пока забрала к себе бабушка. Воспитатели рассказали, что ребят в детский сад всегда приводили опрятными и чистыми. К Ольге никогда не было нареканий по поводу ухода за детьми.

«Приличная, семейная и детки у них хорошие. Если честно, я даже и не поверила бы», — поделилась с «360» жительница села.

Она добавила, что Ольга родилась и училась в Покровке. После школы девушка уезжала получать образование в город, а сейчас Анищенко домохозяйка. Интересоваться откровенными съемками Ольга начала еще в школе.

«Я знаю, что когда интернет у нас только появился, она тогда в старшей школе училась. Девочки тогда баловались: выкладывали фотографии в трусиках, лифчиках. Может быть, было и другое что», — рассказала местная жительница.

По ее словам, участвовавшая в интимном видео школьница чувствует себя вполне нормально. На последнем звонке девушка спокойно позировала перед камерой и ни от кого не пряталась. Собеседница предположила, что Анищенко могла заняться порнографией из-за безработицы.

«Это же легкие деньги. Себя она чувствует прекрасно, ходит улыбается. Я думаю, что она пока просто притихнет, а потом снова начнет зарабатывать», — заявила она.

Сейчас Ольга находится под домашним арестом. Правоохранители закрепили на ноге девушки электронный браслет, отслеживающий все передвижения. Следователи уже провели обыск в квартире Анищенко и пока занимаются допросами с необходимыми экспертизами.