Жена Мамаева вторые сутки в больнице. Все началось с поста об измене мужа

Жена Павла Мамаева уже вторые сутки находится в больнице. СМИ пишут, что она якобы попыталась покончить с собой на фоне измен футболиста. Главное о событиях последних дней в жизни звездной пары — в материале «360».

В четверг московская полиция начала проверку сообщений СМИ о том, что Алана Мамаева пыталась покончить с собой. Ее, по данным источника «360», госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 3 марта. Однако потом в беседе с Life Shot она заявила, что ее никто в больницу не забирал.

С чего все началось

Информация о произошедшем с Мамаевой появилась вскоре после ее обвинений в адрес мужа. Она в очередной раз заявила, что Павел ей изменяет. По ее словам, все случилось во время сборов команды «Ростов» в Испании. Мамаева опубликовала переписку с испанцем, который слил ей информацию.

До этого Мамаева уже говорила об изменах супруга. Она отмечала, что Павел сам признался ей, что у него есть любовница. Но Алана не стала заканчивать отношения.

По данным kр.ru, вечером в среду Мамаева перестала выходить на связь. В ее квартиру в элитном ЖК Redside на 2-й Черногрязской улице в Пресненском районе Москвы вызвали МЧС, и только спасатели смогли проникнуть в помещение. Там они увидели лежащую на полу Мамаеву, после чего вызвали скорую, ее забрали в больницу, писали СМИ.

Журналисты отметили, что звонили самой Мамаевой 3 марта, но на звонок ответила ее подруга Юлия. Знакомая сказала, что Алана спит дома и у нее все хорошо. К ней действительно приезжали врачи, ставили капельницу.

Но наши источники передают другие данные: Мамаева все еще находится в отделении токсикологии после отравления. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. РИА «Новости» также связалось с медучреждением и узнало, что Мамаева лежит в седьмом корпусе, в центре отравлений.

Мамаев ситуацию пока никак не прокомментировал.

Спортивные страсти

Сайт kp.ru писал 3 марта, что поисковый запрос «измены Мамаева» — один из самых популярных в Сети. В последний раз Алану тронула история, которую ей рассказал неизвестный мужчина. Якобы он общался с испанкой, которая является любовницей Павла Мамаева. С девушкой футболист якобы познакомился на зимних сборах «Ростова» в Испании.

Ситуацию даже прокомментировал адвокат Алехандро Гуэрра, представляющий интересы Ирен Гарсии Морено — именно ей и приписывают роман с Мамаевым. Адвокат запретил девушке давать комментарии по поводу этой истории, передает сайт РБ.

Собственно, так выглядит любовница Мамаева. По крайней мере так ее представляют журналисты.

Но испанская красотка не первая любовница Мамаева, утверждают СМИ (в том числе сайт kp.ru). В 2018 году пассией футболиста стала уроженка Литвы. Алана тогда писала: «Мой „муж“ семью променял на *** (проститутку — прим. ред.)». Также Мамаева приложила фотографию этой «девки». В соцсети она называла себя Alesandra и жила на два города — Москву и Вильнюс.

Алана тогда заявила, что именно из-за этой девушки Мамаев и его друг Александр Кокорин с младшим братом Кириллом влипли в историю, которая довела их до тюрьмы. Якобы тогда и началась эта длинная история с избиением водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой.

Об интрижке мужа Мамаева узнала, когда он уже был в тюрьме. В конце концов влюбленным удалось наладить отношения. Видимо, временно.