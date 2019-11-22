Железный занавес и никаких протестов. Жителей Ирана лишили доступа к интернету

В Иране восстановили доступ к мировому интернету после пятидневного отключения на фоне протестов. Такой ход фактически лишил людей вне страны возможности узнать, что там происходит. Данные методы борьбы с протестами становятся все более популярными в разных странах. «360» разбирался, насколько действенны такие способы для подавления митингов и получится ли у Ирана создать подобие китайского файрвола.

Примерно в 100 городах и населенных пунктах Ирана прошли массовые протесты в связи с резким повышением цен на бензин. Стоимость на топливо повысилась на 50%. Люди восприняли такие новости в штыки, так как экономика страны находится не в лучшем состоянии уже продолжительное время. Из-за американских санкций упал курс местной валюты, резко повысились цена на товары, а население страдает от безработицы.

Халяльный интернет

Для регуляции происходящего в стране власти прибегли к отключению Интернета. Сейчас доступ к глобальной сети постепенно восстанавливается. Как пишет The Guardian, этот случай является показательным и пугающим в отличие от предыдущих. В этот раз иранцы были отрезаны от глобального интернета, но внутренние сети функционировали относительно нормально. Государство сумело успешно оградить своих граждан от мира, не отключая Интернет полностью.

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Подключение к интернету в стране осложнилось давно, но не по воле государства, а из-за санкций. Однако у людей все еще есть доступ к глобальной сети благодаря двум шлюзам. Оба контролируются правительством и в любой момент могут быть заблокированы. Вместе с этим иранское правительство работает над созданием так называемой «халяльной сети». Это закрытая версия интернета наподобие китайского файрвола.

Как рассказал The Guardian иранский исследователь кибербезопасности Амир Рашиди, США невольно подтолкнули и помогли Ирану в изоляции интернета. После санкций, наложенных на страну в мае 2018 года, американские компании Amazon Web Services и Google Cloud закрыли счета в иранских компаниях. Это вынудило иранские технологические фирмы перейти на внутреннюю сеть и инфраструктуру страны. А теперь правительство оказывает давление и на бизнес. Оно хочет, чтобы компании проводили свои операции в так называемой Национальной информационной сети. Она может похвастаться собственными банковскими платформами, промышленными услугами и приложениями для обмена сообщениями.

Прогресс Ирана в изоляции интернета очевиден. Во время беспорядков в январе 2018 года правительство тоже пыталось отключить доступ к глобальной сети. Но в тот момент перестало работать все: правительственные учреждения, больницы, финансовые службы. Пришлось вернуть соединение спустя полчаса.

Согласно источникам The Guardian, в этот раз все прошло более гладко. Не было значительных сбоев, больницы, финансовое программное обеспечения и многое другое продолжало работать. При этом иранцы не могли подключаться к таким веб-сайтам как Google.

Молодежь не позволит

Такие отключения становятся массовой тенденцией среди правительств, которые пытаются обуздать волны протестов в стране. Группа, выступающая за свободу интернета, Access Now зафиксировала 75 отключений интернета в 2016 году. В прошлом году их было уже 196.

Этот метод частично эффективен. Как рассказывает «360» доктор политических наук Дэниел Уорнер, с наличием интернета организовывать митинги гораздо проще. Они также получаются более спонтанными и быстрыми. Протесты организовываются мгновенно и массово, они не нуждаются в одном конкретном лидере. Интернет даже митинги сделал более демократичными в некотором смысле. Убери его, и процесс застопорится.

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Впрочем, далеко не каждая страна может позволить себе перейти на китайский режим. Кому-то недостает технологических возможностей, а кому-то не позволит население.

По словам Уорнера, отключения от глобальной сети — это краткосрочное решение проблем Ирана, но от протестов оно страну не спасет.

Значительная масса митингующих — это молодежь, которая является основной частью демографии страны. Именно она недовольна безработицей и прочими вещами. И эти чувства никуда не уйдут. Отключить интернет — это временное решение проблем.

Политолог также отмечает, что правительство столкнется со сложностями, если решит перейти на закрытую интернет-систему. В Китае это сработало, потому что население более лояльно относилось к своему правительству. И они многого не знали, в то время как иранцы прекрасно осознают, как устроена жизнь за пределами страны.

«У иранцев есть родственники на Западе. Они в курсе того, что происходит в мире. Молодежь уже недовольна происходящим в стране и такой шаг точно не примет», — заявляет Уорнер.

В принципе изменения в Иране сейчас только в руках молодежи. Международное сообщество здесь бессильно, потому что страну уже обложили всевозможными санкциями. Чем ее еще пугать? Единственное, что можно делать — это продолжать освещать события в международных новостях. Все-таки, как подмечает собеседник «360», Иран еще не стал Северной Кореей, и западные журналисты туда приезжают.

Как сложится ситуация дальше, пока предсказать сложно.