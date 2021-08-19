Железный конь стоит денег. Сэкономить помогут гаечный ключ и самостоятельность

Услуги автосервиса и моек стали обходится россиянам дороже. Средний чек за них вырос за первые шесть месяцев 2021 года на 10%. Траты можно сократить, если частично обслуживать автомобиль самостоятельно.

Аналитики подсчитали, что в среднем одно посещение автосервиса обходится владельцам машин в 2319 рублей. В отдельных регионах РФ цены выше, а растут они из-за подорожания техобслуживания и комплектующих.

Все складывается из мелочей

Автоэксперт и журналист Петр Баканов на собственном примере подтвердил в беседе с «360», что стоимость такой элементарной услуги, как мойка, в столице сейчас достигает порядка 550 рублей. Раньше за эту услугу больше 150-200 рублей не брали. В автосервисах разброс цен большой и зависит он в том числе от квалификации персонала.

«В целом политика ясна: все становится дороже — бензин, энергоносители. Это вроде мелочи, но когда ты из них строишь бизнес, из них складывается и повышение. Дороже становятся запчасти, за которыми нужно ездить и покупать и закладывать свою прибыль в организацию такого сервиса», — пояснил Баканов.

Дороже стала обходиться и рабочая сила. Цены растут на все, и люди «поднимают свою стоимость». Автоэксперт назвал ситуацию свидетельством плачевного состояния экономики во всех сферах.

Справимся сами

Если обслуживание машины бьет по карману, то можно постараться проводить элементарный набор процедур самостоятельно. Например, заменить тормозные колодки, масло, различные фильтры.

Это то, что, на самом деле, любой человек, который когда-либо в жизни держал в руках гаечный ключ, может сделать сам. По книжке, обучающему ролику и так далее Петр Баканов автоэксперт

С довольно простой иномаркой, заметил Баканов, справится любая женщина. Спецоборудование не потребуется: достаточно базового набора гаечных ключей, который продается в любом магазине автозапчастей.

Аналогичная ситуация — с сезонной сменой резины. Автоэксперт посоветовал владельцам машин приобрести комплект дисков, необязательно дорогих, и сразу «посадить» их на зимние колеса. За две-три смены такая трата окупится, а человек сэкономит время и деньги.

«За все остальные процедуры, связанные с более серьезным разбором автомобиля, не стоит браться человеку, который в этом не уверен. И здесь лучше ехать в проверенный сервис», — подчеркнул Баканов.

Мыть или не мыть

Некоторые автовладельцы задаются вопросом, как часто стоит мыть своего железного коня и что будет, если процедурой пренебрегать. Речь здесь больше идет о систематическом и упорядоченном уходе за машиной.

По действующему законодательству, напомнил автоэксперт, мыть авто в городской черте — вне автомоек — нельзя. И на даче тоже. Доля здравого смысла здесь есть, а проблема в частности решаема наличием достаточного количества комплексов самостоятельной мойки.

«Если вы хотите, чтобы внешняя часть машины — лакокрасочная — служила долго и выглядела хорошо, вам нужно регулярно проводить не только мойку, но и комплексный уход за машиной», — заметил Баканов.

Нанести полироль, очистить машину от битумных пятен и провести прочие процедуры тоже можно самому. Их регулярность позволит дольше сохранять товарный вид машины. В специализированных центрах за такую услугу возьмут минимум пять тысяч рублей.

Регулярные траты

Ежемесячные траты на один автомобиль отличаются от того, сколько уходит денег на другой. Все зависит от того, о какой именно машине идет речь, как она используется и где ездит.

На топливо в среднем за год автовладелец, подсчитал Баканов, потратит порядка 10-15 тысяч. Прохождение ТО обойдется еще в 15 тысяч с учетом расходных материалов и работы. А еще нельзя забывать про пресловутую мойку — например, раз в месяц.

«Где-то 16-17 тысяч в месяц уходит на эксплуатационные расходы», — подвел итог Петр Баканов.