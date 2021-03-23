Железногорская собачница держит в страхе всех соседей. Пес порвал ногу ребенку, но для хозяйки он хороший

Жители шестого дома на улице Первомайской в Железногорске уже семь лет не могут найти управу на соседку с собакой. Люди утверждают, что женщина выводит своего зверя на улицу без намордника и натравливает его на окружающих. Сама же она уверена, что к ней относятся предвзято.

Позиция семьи

Город Железногорск находится в Курской области. Жители дома № 6 по улице Первомайской уже много лет пытаются бороться со своей соседкой Еленой К., которая натравливает собаку на людей, в том числе детей.

Ситуация обострилась, когда собака Елены разорвала ногу одному из детей семьи Мирзоян, которая переехала в квартиру на улице Первомайской. Это было как раз семь лет назад.

Мать пострадавшего мальчика Гоар Мирзоян рассказала «360», что 16 марта ее сын и племянники возвращались домой. В подъезд они зашли вместе с мужчиной, который как раз шел к собачнице. И когда дети стучали, чтобы бабушка открыла им дверь, Елена открыла свою дверь знакомому и якобы отдала собаке команду «фас». В итоге пес выбежал из квартиры, накинулся на ребенка и начал рвать ему ногу.

По словам Гоар Мирзоян, знакомый руками разжимал челюсти собаке, чтобы та не откусила ногу ребенку.

Бабушка пострадавшего мальчика Хатуна Мирзоян считает, что у Елены предвзятое отношение к «нерусским».

Эта Елена не любит нацию нашу, нерусских не любит. Раньше стучала в дверь, детей пугала, потом мы обратились в органы, перестала. Когда пьет, двери бьет, собаку натравливает, мешает спать детям Хатуна Мирзоян.

Хатуне 60 лет. Она уверяет, что даже в своем возрасте боится подходить к подъезду, потому что опасается собаки Елены. При этом соседи уже неоднократно писали заявления в полицию. По словам Хатуны, их было примерно 400, однако в органах никто семье якобы помогать не хочет. Причем жильцы даже собирали подписи, чтобы собаку куда-нибудь забрали.

Питомец соседки дважды покусал сына Хатуны Мирзоян и один раз внука — это как раз было 16 марта. Плюс Елена якобы зачем-то разбивает входную дверь семьи Мирзоян.

Причем семья Мирзоян не единственная, кто пострадал от собаки. Хатуна добавила, что одному из ее соседей собака тоже покусала ногу. Ему потребовалась пластическая операция.

Конфликт у нее не только с нами. В третьем подъезде она натравила собаку на взрослого мужчину. Она аж до пятого этажа бежала за ним. Тоже разорвала ногу, была пластика и пересадку кожи делали. Моего брата два раза укусила ее же собака, были свидетели Надежда Мирзоян тетя пострадавшего мальчика.

По словам Надежды Мирзоян, собака даже покусала ее собственную мать, когда та пыталась защитить детей семьи. В итоге пожилая мать Елены якобы пролежала в больнице два месяца.

«Она постоянно говорит: „Я каждого вашего ******** (ребенка — прим.ред.) убью“. Мать ее это видела. Мать впереди ребенка встала со словами: „Лен, угомонись, убери собаку“. Она прикрыла ребенка собой, когда тот поднимался, и в этот момент собака разорвала ее маме ногу», — добавила Надежда Мирзоян в разговоре с «360».

Соседи в курсе

Сосед семьи Мирзоян Андрей Фадеев хорошо общается с семьей пострадавшего мальчика. В тот день, когда ребенка покусала собака, Фадеев на своей машине отвез его в больницу.

У самого Фадеева конфликтов с Еленой не было, однако он слышал истории соседей и опасается за здоровье своей шестилетней дочери. Также Фадеев рассказал случай с соседом, которого покусала собака женщины. По его словам, мужчина судился с ней, но это ничего не дало.

При этом поведение Елены Фадеев считает странным. Например, он видел, как она загорала на подоконнике в купальнике.

Жительница дома на Первомайской улице Наталья Совельева назвала ситуацию «страшной». Ведь хозяйка собаки якобы много пьет и часто в таком состоянии идет гулять с питомцем. Об этом женщина рассказала «360».

Ситуация страшная. Она выходит гулять с собакой нетрезвая, собака без намордника. Мы с мужем в машине сидели, не могли выйти. На самокатах дети катаются, она может сказать «фас» на детей. Никак не можем с ней бороться Наталья Совельева.

Жительница соседнего подъезда Татьяна Полянская вспомнила несколько случаев, как собака Елены рвала других псов во дворе.

Однажды, по словам Полянской, женщина вышла с собакой из подъезда и сразу сказала «фас», указав на сидящих на скамейке людей, среди которых также была Полянская. В итоге все жильцы быстро забежали домой.

Собачница Елена Саранюк заявила «360», что она вообще не общается с Еленой, потому что у нее очень агрессивная собака. Да и саму ее Саранюк назвала «неадекватной».

«Мы с ним не подходим вообще. Собака очень агрессивная, а хозяйка неадекватная. Часто [жалуются]. Они без намордника гуляют. Иногда я вижу с намордником. Хозяйка может быть в нетрезвом виде», — сказала Саранюк.

«Всегда были хорошие собаки»

Хозяйка собаки Елена считает, что на нее безосновательно ополчился весь дом. По ее словам, ее собаке будет четыре года, а порода у нее — «питтерьер» (мы не смогли найти такую породу собаки, но она внешне очень похожа на американского питбультерьера). В то же время сама Коршева уверила, что у нее не питбуль, о чем и рассказала «360».

У меня всегда были хорошие собаки. Документы на собаку есть, все прививки. У меня две собаки, еще одна маленькая. Кот мейн-кун тоже привит <…> Вы не слышали, как гавкала большая собака? Вы слышали, как гавкает маленькая. Она (большая собака — прим.ред.) ни на кого не реагирует Елена.

Источник фото: телеканал «360»

В то же время владелица собаки не стала отрицать, что 16 марта действительно ее «питтерьер» укусил ребенка семьи Мирзоян. Этот случай собеседница «360» связала с тем, что эти дети «нас достали»: то картошкой кидаются, то обижают собаку, то «режут морду» питомцу.

«Я открываю дверь, и этот Сергей (гость — прим.ред.) не успевает зайти. Собака на этого ребенка [бросилась]. И то, что они говорят, что я говорила „фас“, — у меня собака не знает таких команд. Она обучена другим командам — сидеть, лежать. <…> Видит Бог, я не хотела, чтобы так получилось. Зачем я буду сама себе проблемы создавать?» — рассказала Елена, отметив, что все ее гости, когда приходят к ней домой, не замечают агрессивности собаки.

По ее словам, это не она достает семью Мирзоян, а наоборот. Дескать это они не дают ей спокойно жить. Дети Мирзоян якобы стучат ей в дверь. При этом женщина объяснила, что уже давно хочет продать квартиру, в которой живет, но все потенциальные покупатели якобы отказываются, когда узнают, что у нее «нерусские» соседи.

Никаких подтвердительных документов Елена не предоставила, как и не показала грамоты, которые ей якобы давали на каких-то собачьих соревнованиях. Женщина лишь сказала, что на этих мероприятиях ее собаку хвалили за хорошее поведение и отмечали, что она не агрессивная.