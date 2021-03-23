Железногорская собачница держит в страхе всех соседей. Пес порвал ногу ребенку, но для хозяйки он хороший
Жители шестого дома на улице Первомайской в Железногорске уже семь лет не могут найти управу на соседку с собакой. Люди утверждают, что женщина выводит своего зверя на улицу без намордника и натравливает его на окружающих. Сама же она уверена, что к ней относятся предвзято.
Позиция семьи
Город Железногорск находится в Курской области. Жители дома № 6 по улице Первомайской уже много лет пытаются бороться со своей соседкой Еленой К., которая натравливает собаку на людей, в том числе детей.
Ситуация обострилась, когда собака Елены разорвала ногу одному из детей семьи Мирзоян, которая переехала в квартиру на улице Первомайской. Это было как раз семь лет назад.
Мать пострадавшего мальчика Гоар Мирзоян рассказала «360», что 16 марта ее сын и племянники возвращались домой. В подъезд они зашли вместе с мужчиной, который как раз шел к собачнице. И когда дети стучали, чтобы бабушка открыла им дверь, Елена открыла свою дверь знакомому и якобы отдала собаке команду «фас». В итоге пес выбежал из квартиры, накинулся на ребенка и начал рвать ему ногу.
По словам Гоар Мирзоян, знакомый руками разжимал челюсти собаке, чтобы та не откусила ногу ребенку.
Бабушка пострадавшего мальчика Хатуна Мирзоян считает, что у Елены предвзятое отношение к «нерусским».
Эта Елена не любит нацию нашу, нерусских не любит. Раньше стучала в дверь, детей пугала, потом мы обратились в органы, перестала. Когда пьет, двери бьет, собаку натравливает, мешает спать детям
Хатуне 60 лет. Она уверяет, что даже в своем возрасте боится подходить к подъезду, потому что опасается собаки Елены. При этом соседи уже неоднократно писали заявления в полицию. По словам Хатуны, их было примерно 400, однако в органах никто семье якобы помогать не хочет. Причем жильцы даже собирали подписи, чтобы собаку куда-нибудь забрали.
Питомец соседки дважды покусал сына Хатуны Мирзоян и один раз внука — это как раз было 16 марта. Плюс Елена якобы зачем-то разбивает входную дверь семьи Мирзоян.
Причем семья Мирзоян не единственная, кто пострадал от собаки. Хатуна добавила, что одному из ее соседей собака тоже покусала ногу. Ему потребовалась пластическая операция.
Конфликт у нее не только с нами. В третьем подъезде она натравила собаку на взрослого мужчину. Она аж до пятого этажа бежала за ним. Тоже разорвала ногу, была пластика и пересадку кожи делали. Моего брата два раза укусила ее же собака, были свидетели
По словам Надежды Мирзоян, собака даже покусала ее собственную мать, когда та пыталась защитить детей семьи. В итоге пожилая мать Елены якобы пролежала в больнице два месяца.
«Она постоянно говорит: „Я каждого вашего ******** (ребенка — прим.ред.) убью“. Мать ее это видела. Мать впереди ребенка встала со словами: „Лен, угомонись, убери собаку“. Она прикрыла ребенка собой, когда тот поднимался, и в этот момент собака разорвала ее маме ногу», — добавила Надежда Мирзоян в разговоре с «360».
Соседи в курсе
Сосед семьи Мирзоян Андрей Фадеев хорошо общается с семьей пострадавшего мальчика. В тот день, когда ребенка покусала собака, Фадеев на своей машине отвез его в больницу.
У самого Фадеева конфликтов с Еленой не было, однако он слышал истории соседей и опасается за здоровье своей шестилетней дочери. Также Фадеев рассказал случай с соседом, которого покусала собака женщины. По его словам, мужчина судился с ней, но это ничего не дало.
При этом поведение Елены Фадеев считает странным. Например, он видел, как она загорала на подоконнике в купальнике.
Жительница дома на Первомайской улице Наталья Совельева назвала ситуацию «страшной». Ведь хозяйка собаки якобы много пьет и часто в таком состоянии идет гулять с питомцем. Об этом женщина рассказала «360».
Ситуация страшная. Она выходит гулять с собакой нетрезвая, собака без намордника. Мы с мужем в машине сидели, не могли выйти. На самокатах дети катаются, она может сказать «фас» на детей. Никак не можем с ней бороться
Жительница соседнего подъезда Татьяна Полянская вспомнила несколько случаев, как собака Елены рвала других псов во дворе.
Однажды, по словам Полянской, женщина вышла с собакой из подъезда и сразу сказала «фас», указав на сидящих на скамейке людей, среди которых также была Полянская. В итоге все жильцы быстро забежали домой.
Собачница Елена Саранюк заявила «360», что она вообще не общается с Еленой, потому что у нее очень агрессивная собака. Да и саму ее Саранюк назвала «неадекватной».
«Мы с ним не подходим вообще. Собака очень агрессивная, а хозяйка неадекватная. Часто [жалуются]. Они без намордника гуляют. Иногда я вижу с намордником. Хозяйка может быть в нетрезвом виде», — сказала Саранюк.
«Всегда были хорошие собаки»
Хозяйка собаки Елена считает, что на нее безосновательно ополчился весь дом. По ее словам, ее собаке будет четыре года, а порода у нее — «питтерьер» (мы не смогли найти такую породу собаки, но она внешне очень похожа на американского питбультерьера). В то же время сама Коршева уверила, что у нее не питбуль, о чем и рассказала «360».
У меня всегда были хорошие собаки. Документы на собаку есть, все прививки. У меня две собаки, еще одна маленькая. Кот мейн-кун тоже привит <…> Вы не слышали, как гавкала большая собака? Вы слышали, как гавкает маленькая. Она (большая собака — прим.ред.) ни на кого не реагирует
В то же время владелица собаки не стала отрицать, что 16 марта действительно ее «питтерьер» укусил ребенка семьи Мирзоян. Этот случай собеседница «360» связала с тем, что эти дети «нас достали»: то картошкой кидаются, то обижают собаку, то «режут морду» питомцу.
«Я открываю дверь, и этот Сергей (гость — прим.ред.) не успевает зайти. Собака на этого ребенка [бросилась]. И то, что они говорят, что я говорила „фас“, — у меня собака не знает таких команд. Она обучена другим командам — сидеть, лежать. <…> Видит Бог, я не хотела, чтобы так получилось. Зачем я буду сама себе проблемы создавать?» — рассказала Елена, отметив, что все ее гости, когда приходят к ней домой, не замечают агрессивности собаки.
По ее словам, это не она достает семью Мирзоян, а наоборот. Дескать это они не дают ей спокойно жить. Дети Мирзоян якобы стучат ей в дверь. При этом женщина объяснила, что уже давно хочет продать квартиру, в которой живет, но все потенциальные покупатели якобы отказываются, когда узнают, что у нее «нерусские» соседи.
Никаких подтвердительных документов Елена не предоставила, как и не показала грамоты, которые ей якобы давали на каких-то собачьих соревнованиях. Женщина лишь сказала, что на этих мероприятиях ее собаку хвалили за хорошее поведение и отмечали, что она не агрессивная.