Координатор пункта сбора гуманитарной помощи в Одинцовском округе для беженцев и жителей Донбасса Екатерина Скорикова приехала в Подмосковье в 2014 году. Сегодня она собирает вещи и продукты для жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также помогает беженцам, которые прибыли в Московскую область. «360» публикует рассказ Скориковой о том, почему она покинула родной город и с чем приходится сталкиваться людям, которые решили остаться.

Майдан заставил уехать

Я решила уехать после Майдана в Киеве. На тот момент я жила в Днепропетровске. Туда приехал «Правый сектор»*, и я видела, как останавливают на набережной прохожих люди в черных масках. Если находили георгиевскую ленту, избивали. Видела, как поджигали здание областной администрации.

Я поняла, что случится что-то непоправимое. Взяла свою собаку и поехала домой, в Алчевск. Как раз в тот день, когда я приехала, стало известно, что в Киеве расстреляли «беркутовцев». Все, конечно, были в шоке от этого.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Фурман

Кордоны полиции у площади Независимости в Киеве, где начались столкновения оппозиции и сотрудников милиции. 2014 год

Люди стали выходить на митинги: Луганск, Донецк, Харьков. Я знаю, что и Днепропетровск был готов выйти, но их очень быстро подавили. Когда на следующий день я вернулась в Днепропетровск за оставшимися вещами, я увидела, как сносят памятник Ленину, и поняла, что это уже все — точка невозврата.

Мама мне сказала, что нужно быстро уезжать. Я оставила ей собаку, села в поезд — тогда еще не была разбита железная дорога — и приехала сюда.

Планировала вернуться домой на майские праздники. Но 2 мая я включила телевизор и увидела Славянск, Одессу. Позвонила маме. И она сказала, что это война

Люди помогают друг другу

Наш район бомбили в августе 2015 года — как раз был православный праздник, а нас обстреливали кассетными бомбами. Мой дядя в Луганске с самого начала военных действий помогал людям, которые не уехали, следил за всеми брошенными домами.

В основном остались возрастные люди. Кто помоложе, ходил для всех за хлебом, на костре варили еду, потому что коммуникаций совсем не было.

Источник фото: телеканал «360»

Дядя отказался уезжать: там его дом, он не хотел отдавать его врагу. Никто не думал, что все будет так масштабно, что будут стрелять свои. Надеялись, что пройдет мирный референдум. Никто не думал, что своя армия будет расстреливать мирных жителей.

Я с дядей своим разговариваю, спрашиваю, как у них обстановка. Он рассказывает, что собирают гуманитарную помощь.

Они собирают для жителей тех территорий, которые освобождают, потому что туда нет никаких поставок, люди голодают. В Донбассе знают, каково это, вот и собирают продукты, передают тем, кто по тем или иным причинам не может покинуть свои дома

Заложники лжи

По мере освобождения территорий к нам в Подмосковье приезжают беженцы. Со стороны украинских военных людям точно никакой помощи не было. Очевидцы рассказывали, что в Дебальцеве они ходили и наливали в колодцы какое-то вещество, чтобы отравить воду. Бабушка говорит, что даже немцы так не делали.

Людей полностью отрезали информационно — в городах, подконтрольных Украине, никто не знал, что происходит в ДНР и ЛНР

Пришли к нам две женщины. Они из Рубежного, бежали полтора дня. Одна рассказала, что неделю сидели в подвалах и не знали, что их обстреливали украинские военные, потому что им все говорили, что это русские ведут огонь. А когда вышли на улицу, сами увидели, что стреляли свои, украинцы.

Очень много людей приходят, которые остались вообще без жилья. Вот бабушка с дедушкой приехали, им под 80 лет, они остались без всего, абсолютно.

Источник фото: телеканал «360»

Беженцы рассказывали, как бабушку одну спасали, глухую. Был обстрел дома, они по квартирам бегают, собирают тех, кто остался, и тут вспоминают, что там у них бабушка какая-то живет. Открывают дверь, говорят: давайте выходить, война началась! А она глухая — говорит, что даже не знала, что происходит.

Ждали солдат-освободителей

Как отреагировали на новость 24 февраля? Все этого очень, очень ждали. Ведь 18 февраля снова прилетели снаряды, снова начался обстрел мирных граждан. Все это время прифронтовые зоны обстреливались, были многочисленные диверсии. Мы с бабушкой однажды чудом успели проскочить мост, который взорвали всего через несколько минут.

Так что все люди ждали помощи России. Все время шло давление, угрозы с той стороны, но все ждали присоединения к России, когда мы все-таки станем легальными. У меня бабушка постоянно молилась, чтобы наконец-то пришли русские солдаты, освободители, и наконец-то настало мирное время.

Главное — помнить, что в любой ситуации нужно всегда держаться всем вместе и всегда помогать нуждающимся. Любая помощь, иногда даже просто слово чужого человека способно менять судьбы.

А еще никогда нельзя унывать и терять веры в то, что все будет хорошо. И всегда нужно слушать свое сердце. Мое сейчас здесь, с беженцами, и там, дома, с моими родными и близкими.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.