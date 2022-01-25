Жажда перевесила все. Причиной блэкаута в Центральной Азии мог стать Китай

В Казахстане, Узбекистане и Киргизии прошли массовые отключения света. Страны объединены одной энергосистемой и сейчас перебрасывают вину за случившееся друг на друга. По словам экспертов, сбой мог произойти из-за дефицита электроэнергии во всех трех странах, а также майнеров из Китая.

Что произошло?

Утром 25 января перебои электричества охватили три страны, объединенные одной энергосистемой. С проблемами столкнулся юг Казахстана, столица Киргизии Бишкек и столица Узбекистана Ташкент.

С самого утра не было света в части районов крупнейшего города Казахстана Алма-Ате. Как объяснила городская администрация, в городе упало напряжение в сети и включились системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях. Об этом писал РБК.

Впрочем Казахстан быстрее всех оправился от кризиса, и уже в 11 часов утра по московскому времени появились новости о полном восстановление работы транзитных линий электропередачи между регионами страны.

По сообщениям Akipress, в Бишкеке электричество пропало около полудня, что вызвало остановку работы светофоров. Помимо этого пострадал город Ош и жители некоторых районов Чуйской и Иссык-Кульской областей. А в Ташкенте помимо светофоров также не работало метро.

Согласно «Би-би-си», все аэропорты Узбекистана также остановили свою работу где-то на час, поскольку пассажиры не могли пройти досмотр, а самолетам приходилось садиться на запасные аэродромы. Аэропорт Бишкека продолжал работать на автономном энергообеспечение.

В нескольких домах из-за отключения электроэнергии люди застряли в лифтах. В общей сложности пришлось эвакуировать 45 человек.

Помимо этого в Узбекистане и Киргизии были перебои с отоплением, канализацией и водоснабжением.

Реакция властей

После произошедшего каждая из стран попыталась переложить ответственность за случившееся на другую. По сообщениям Минэнерго Узбекистана во всем была виновата авария в Казахстане.

«В результате крупной аварии в электросети Республики Казахстан произошли перебои в электроснабжении Алма-Атинской, Шымкентской, Туркестанской областей и прилегающих районов», — гласило заявление министерства.

Из-за этого изменилось напряжение на 530 электролиниях, идущих из Казахстана, что спровоцировало сбои во всех трех странах. Только вот в самом Казахстане придерживаются другой версии событий. Там во всем винят Узбекистан и Киргизию.

«Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север — Восток — Юг Казахстана», — процитировал Tengri News сообщение «Казахстанской компании по управлению электрическими сетями» (KEGOC).

После чего произошло аварийное разделение транзита «Север — Восток — Юг Казахстана» с отключением электричества в южной части Казахстана.

Общая энергосистема

На самом деле единые системы электроэнергии — это не редкость для мира. Более того обычно они добавляют больше устойчивости и гарантий для стран.

«Если у одной из стран выпадает какой-то объект электрогенерации, то другие как бы вытягивают ее, и в стране не происходит отключение», — сказал ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Самым знаменитым примером можно считать БРЭЛЛ. В объединение входят Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва. Последние три страны регулярно поднимают разговор о том, что хотят выйти из состава, но не выходят.

«В основном из России и Белоруссии идет поток экспорта в страны Прибалтики, потому что они дефицитные страны в энергетике», — отметил собеседник «360».

Схожие объединения есть также в Европе и внутри США. В Штатах существует три связанных между собой энергосистемы, а отдельно от них существует Техас. Последний из-за своей сепарированности пострадал зимой 2021 года. Тогда по региону ударили сильные морозы, жители остались без света и воды, но соседние штаты не могли помочь, так как системы электроэнергии не были связаны. Об этом «360» напомнил преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Кто виноват?

Если единая энергетическая система обычно служит гарантом безопасности то, что пошло не так на этот раз? По словам экспертов, на это есть ряд причин.

«Эти страны недостаточно вкладывали в модернизацию своей электроэнергетической сети. Например, в Казахстане южная и северная части плохо интегрированы между собой с точки зрения энергетики. Проблемы есть и в Узбекистане. Этот сбой был лишь вопросом времени», — заявил Митрахович.

К тому же нельзя забывать о том, что в странах Центральной и Средней Азии сильно увеличилось потребление электроэнергии. В одном Казахстане оно выросло в четыре гигаватта, и он впервые начал импортировать электроэнергию из России. Причина такого всплеска кроется в майнерах.

«После того, как в Китае стали запрещать криптовалюту, майнеры двинулись в Центральную и Среднюю Азию», — объяснил эксперт.

А в Киргизии, например, сейчас маловодье, поэтому она тоже не может производить достаточно гидроэнергетики. По словам Юшкова, все страны начали одновременно испытывать дефицит электроэнергии. В таких обстоятельствах, когда один объект выпадает из работы, соседи уже не вытягивают его, а начинают тоже падать.

«Поэтому тут выход один — строить новые генерирующие мощности, чтобы они были резервными», — подчеркнул Юшков. Правда для этого нужны инвестиции, и если это будут не государственные вложения, а коммерческие, то инвесторы будут стремиться к прибыли, а это вынудит страны повысить стоимость электроэнергии.

«А как население реагирует на подобные действия, мы уже видели в начале января», — сказал Митрахович.

Впрочем одно ясно точно — ни одна из стран не выйдет из этого союза. Плюсы перевешивают риски и минусы. На этой системе можно зарабатывать, когда энергии становится в избытке, и страна превращается в экспортера. Точно так же она дает чувство спокойствия, если энергия в дефиците, потому что есть опора от других стран. К тому же при выходе из союза придется строить очень много новых сетей. Некоторые районы Киргизии и вовсе живут за счет энергии идущей транзитом от соседей.

«Они в любом случае какую-то интеграционную систему будут иметь. Полного развала я не вижу. Другое дело, что они сейчас будут обвинять друг друга в том, кто больше виноват в аварии», — заключил собеседник «360».