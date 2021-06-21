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    21 июня 2021, 13:02

    Жара не повод откладывать. Вакцину от коронавируса посчитали безопасной в любую погоду

    Анастас Машковцев, Дмитрий Толокевич

    Слишком теплая погода напугала некоторых россиян, которые собрались на вакцинацию. Однако медики заверили, что жара не помеха для прививок. Но нужно, находясь на солнце, не забывать о стандартных мерах безопасности: пить побольше жидкости, не перегреваться и носить подходящую одежду.

    Солнце. градусник и руки с лекарством и шприцом

    Синоптики пообещали, что жара в центре европейской части России сохранится до конца недели. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +37 градусов.

    Самым жарким днем в Москве с начала лета стало воскресенье, 20 июня. Но, возможно, рекорд будет побит: синоптики прогнозируют в столице температуру до +33 градусов. В Подмосковье воздух может прогреться до +34 градусов. Аномальная жара в столичном регионе сохранится до конца недели.

    Вакцинация на фоне такой погоды кажется многим очень опасным предприятием. Люди опасаются, что в таких погодных условиях вакцина может нанести больше вреда, чем пользы. Однако медики решительно заявили, что это не так: прививка в жару, дождь или снег никак не усугубит состояния человека.

    Опасности нет

    Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала «360», что при соблюдении элементарных правил безопасности жаркая погода никак не повлияет на вакцинированных людей. Однако сделавшим прививку стоит пока поберечься солнечных лучей и на время притормозить с загаром.

    «Не стоит перенапрягаться, злоупотреблять алкоголем даже по истечении трех дней, предписанных медиками после прививки. Многие пациенты с вегетососудистой дистонией могут почувствовать недомогание. Однако это связано не с вакцинацией, а с жарой, которую такие люди плохо переносят», — сказала Надежда Логина.

    По словам медика, стоит пользоваться обычными мерами, не допускающими перегревания. Лучше оставаться в прохладных помещениях и носить одежду из натуральных материалов: хлопка и льна. Также нужно соблюдать питьевой режим: выпивать до двух литров обычной, неминеральной воды.

    «Пожилым людям выходить на прогулки нужно только рано утром и поздно вечером. Важно отказаться от острой и тяжелой пищи, так как это будет дополнительной нагрузкой на организм. Ограничить употребление соли и соленой пищи, есть больше овощей и фруктов», — посоветовала Надежда Логина.

    Она также отметила, что не стоит сидеть под прямым воздействием кондиционера или вентилятора. Следует избегать резкого охлаждения организма после того, как вошли с жаркой улицы в прохладное помещение. Особенно это касается людей, склонных к простудам.

    Врач-эксперт Тимур Пестерев согласился с коллегой, что жаркая погода никак не сможет помешать вакцинации. Собеседник «360» пояснил, что жара может оказать влияние лишь в том случае, если человек очень плохо переносит такую погоду и просто не сможет прийти в пункт вакцинации или поликлинику, чтобы сделать прививку.

    «Жара никак не сможет усугубить возможные реакции прививки на организм. Разумеется, в том случае, когда человек соблюдает все необходимые меры предосторожности: пьет достаточно жидкости, имея соматические заболевания, старается не выходить лишний раз на улицу, прикрывает голову от солнца», — сказал Тимур Пестерев.

    Ждать не стоит

    Так что ждать подходящей погоды для вакцинации не стоит. Тем более что новости неутешительные: со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом в России умерли еще 440 человек. А за все время пандемии COVID-19 унес уже 129 801 жизнь.

    Записаться на прививку в Москве и Подмосковье можно с помощью сайта госуслуг. Нужно выбрать в главном разделе тему «Здоровье». На выпадающей вкладке отметить «Запись на вакцинацию от COVID-19». Для получения прививки от коронавируса достаточно одного условия: желающий должен быть старше 18 лет и не иметь медицинских противопоказаний.

    Можно выбрать одну из трех отечественных вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак». Среди жителей Подмосковья, которые сделают прививку с 15 по 27 июня, будет разыграна трехкомнатная квартира. Выигравшие в лотерее москвичи получат автомобили.