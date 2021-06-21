Жара не повод откладывать. Вакцину от коронавируса посчитали безопасной в любую погоду

Слишком теплая погода напугала некоторых россиян, которые собрались на вакцинацию. Однако медики заверили, что жара не помеха для прививок. Но нужно, находясь на солнце, не забывать о стандартных мерах безопасности: пить побольше жидкости, не перегреваться и носить подходящую одежду.

Синоптики пообещали, что жара в центре европейской части России сохранится до конца недели. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +37 градусов.

Самым жарким днем в Москве с начала лета стало воскресенье, 20 июня. Но, возможно, рекорд будет побит: синоптики прогнозируют в столице температуру до +33 градусов. В Подмосковье воздух может прогреться до +34 градусов. Аномальная жара в столичном регионе сохранится до конца недели.

Вакцинация на фоне такой погоды кажется многим очень опасным предприятием. Люди опасаются, что в таких погодных условиях вакцина может нанести больше вреда, чем пользы. Однако медики решительно заявили, что это не так: прививка в жару, дождь или снег никак не усугубит состояния человека.

Опасности нет

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала «360», что при соблюдении элементарных правил безопасности жаркая погода никак не повлияет на вакцинированных людей. Однако сделавшим прививку стоит пока поберечься солнечных лучей и на время притормозить с загаром.

«Не стоит перенапрягаться, злоупотреблять алкоголем даже по истечении трех дней, предписанных медиками после прививки. Многие пациенты с вегетососудистой дистонией могут почувствовать недомогание. Однако это связано не с вакцинацией, а с жарой, которую такие люди плохо переносят», — сказала Надежда Логина.

По словам медика, стоит пользоваться обычными мерами, не допускающими перегревания. Лучше оставаться в прохладных помещениях и носить одежду из натуральных материалов: хлопка и льна. Также нужно соблюдать питьевой режим: выпивать до двух литров обычной, неминеральной воды.

«Пожилым людям выходить на прогулки нужно только рано утром и поздно вечером. Важно отказаться от острой и тяжелой пищи, так как это будет дополнительной нагрузкой на организм. Ограничить употребление соли и соленой пищи, есть больше овощей и фруктов», — посоветовала Надежда Логина.

Она также отметила, что не стоит сидеть под прямым воздействием кондиционера или вентилятора. Следует избегать резкого охлаждения организма после того, как вошли с жаркой улицы в прохладное помещение. Особенно это касается людей, склонных к простудам.

Врач-эксперт Тимур Пестерев согласился с коллегой, что жаркая погода никак не сможет помешать вакцинации. Собеседник «360» пояснил, что жара может оказать влияние лишь в том случае, если человек очень плохо переносит такую погоду и просто не сможет прийти в пункт вакцинации или поликлинику, чтобы сделать прививку.

«Жара никак не сможет усугубить возможные реакции прививки на организм. Разумеется, в том случае, когда человек соблюдает все необходимые меры предосторожности: пьет достаточно жидкости, имея соматические заболевания, старается не выходить лишний раз на улицу, прикрывает голову от солнца», — сказал Тимур Пестерев.

Ждать не стоит

Так что ждать подходящей погоды для вакцинации не стоит. Тем более что новости неутешительные: со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом в России умерли еще 440 человек. А за все время пандемии COVID-19 унес уже 129 801 жизнь.

Записаться на прививку в Москве и Подмосковье можно с помощью сайта госуслуг. Нужно выбрать в главном разделе тему «Здоровье». На выпадающей вкладке отметить «Запись на вакцинацию от COVID-19». Для получения прививки от коронавируса достаточно одного условия: желающий должен быть старше 18 лет и не иметь медицинских противопоказаний.

Можно выбрать одну из трех отечественных вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак». Среди жителей Подмосковья, которые сделают прививку с 15 по 27 июня, будет разыграна трехкомнатная квартира. Выигравшие в лотерее москвичи получат автомобили.