Жара в Москве сменится дождями, а потом вернется. Как пережить резкие перемены погоды?

В Москве 18 августа выдастся жарким, воздух разогреется до +32 градусов. Но уже вечером ожидается сильная гроза. Резкое изменение погоды может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Врачи советуют пить побольше воды, не злоупотреблять алкоголем и газировкой.

В Москве 18 августа дневная температура повысится до +30…+32 градусов. По прогнозу синоптиков Гидрометцентра, в столице будет облачно с прояснениями. Однако в некоторых районах ожидается к вечеру ухудшение погоды, пойдет дождь, гроза. Всего за несколько часов произойдет резкий скачок температур. Ночью температура опустится до +17…+19 градусов.

В четверг, 19 августа, в столице будет прохладно — до +22…+24 градусов, с большой вероятностью пойдут дожди. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до +15 градусов.

В пятницу, по прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда РИА «Новости», в столицу вновь придет жара. Температура воздуха поднимется до +26, это на пять градусов выше нормы, возможен небольшой дождь. В субботу вновь немного похолодает, ожидается +20…+25 градусов и дождь.

Готовимся к перепаду

Резкие перепады температуры влияют на самочувствие многих людей. В зоне риска находятся люди, у которых проблемы с сосудами и хронические заболевания сердца, рассказал «360» врач-терапевт Виктор Лишин.

«Это гипертоники, люди с нарушениями свертываемости, с варикозным расширением вен, диабетики. Люди, кто ведет малоактивный образ жизни, которые физически не готовы к таким изменениям, ну и пожилые люди», — сообщил врач.

Многие пытаются пить лекарственные препараты, чтобы пережить головную боль либо ее предотвратить. Но врачи не советуют это делать.

«Ошибочно полагать, что существуют препараты, облегчающие переносимость жары. Рекомендации остаются прежними и с годами не меняются. Не выходить без головного убора и не злоупотреблять ледяными напитками, а утолять жажду прохладной водой», — рассказал «360» врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Лучше, по мнению Виктора Лишина, избегать физических нагрузок, моральных, психологических, чтобы был покой, стараться высыпаться и пить больше жидкости.

Помимо увеличения количества выпитой воды и снижения физических нагрузок Эдуард Шунков порекомендовал чувствительным к теплу избегать пребывания на открытом воздухе под палящими солнечными лучами. Допустимо утолять жажду прохладными, нехолодными. И уж точно избегать чрезмерной физической активности, газированных напитков, алкоголя и сладкого. Эти продукты могут усилить теплопродукцию.