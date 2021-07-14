Жара сделала грозы в России сухими. Они лишь усилят лесные пожары

Жителям Москвы обещали сухие грозы без дождей. Это редкое явление для столицы, которое появляется из-за сильной жары. Городу они не угрожают, но могут вызвать небольшие природные пожары.

Москвичам пообещали сухие грозы в среду. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, антициклон в столице начнет терять силу, во второй половине дня возможны грозы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что сухие грозы в Москве ждут и на следующей неделе. По его словам, температура понизится на 3-4 градуса и будет составлять 27–29 градусов.

С четверга в столице ожидается облачная погода, небольшие дожди. Специалист объяснил, что сухие грозы — редкое явление для Москвы. Оно характерно скорее для Северного Кавказа.

Откуда берутся сухие грозы

Климатолог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил «360», что сухие грозы — это следствие очень жаркой погоды.

При развитии вертикального перемещения воздуха и кучево-дождевой облачности начинают выпадать осадки. Но из-за высокой температуры не достигают поверхности земли. Высота верхней границы облачности настолько высокая, что там начинаются электрические разряды и гремит гроза Александр Шувалов.

Это подтвердила и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Она отметила, что на Русской равнине температурный режим на 6–8 градусов превышает средние многолетние значения.

«Связана такая погода со становлением блокирующего стационарного антициклона, в котором продолжает циркулировать раскаленный воздух», — добавила она.

Волосюк объяснила, что сейчас в небе над Русской равниной начинают формироваться кучевые облака. И в дневные часы на фоне активизации конвекции они достигают высоты 10–12 километров. Это приводит к образованию электрических разрядов в облаках.

«Но в условиях пониженной влажности и очень высоких температур дожди не долетают до поверхности земли», — добавила синоптик.

Однако не все согласны с тем, что сегодня москвичи застанут сухие грозы. Действительный член Русского географического общества Нина Зайцева предположила, что редкого явления не будет, поскольку не было сильных ветров и восходящих потоков.

«Небо, с точки зрения метеоролога, не пыльное. Для возникновения сухих гроз нужны восходящие потоки, которые не всегда вырастают в облака», — объяснила Зайцева.

Опасность сухих гроз

Зайцева рассказала, что сухие грозы меньше обычных по интенсивности и опасности для города нет. А Шувалов отметил, что сухие грозы могут стать причиной пожаров в лесу.

«Удар молнии при высушенной траве, в высушенную хвою, в дерево — и вот очаг пожара, который будет разрастаться, особенно если есть ветер», — объяснил Александр Шувалов.

Волосюк уверена, что сухие грозы сейчас довольно опасное погодное явление из-за осушения поверхностного слоя почвы.

«Влага не долетает, а электрический разряд может попасть в землю, в строение, в сухое дерево — во все что угодно. Поэтому возрастает вероятность появления очагов природных пожаров», — объяснила Волосюк.

Однако метеоролог Роман Вильфанд заметил, что лесных пожаров в столичном регионе из-за сухих гроз ждать не стоит. По его словам, существует опасность только для молодых деревьев и кустарников, чья корневая система не проникла глубоко.

МЧС предупредило, что при сухих грозах людям стоит соблюдать те же меры безопасности, что и при обычных. При таком явлении не нужно прятаться под деревьями и другими высокими объектами, не стоит забираться на возвышенности и находиться на открытом пространстве.