Жара в Москве и регионе бьет все рекорды. Пережить ее поможет правильное питание

В московском регионе по-прежнему аномально жарко. Температура бьет рекорды, но такая погода идет не на пользу организму. Чтобы пережить жару, врачи советуют чаще пить воду и есть больше растительной пищи.

В Москве и Московской области сохраняется жаркая погода. Температура воздуха в столице достигает +36 градусов, а в Подмосковье — +37.

Синоптики не исключили, что 23 июня может быть установлен двойной температурный рекорд. Подобная жара была в 1948 году, тогда воздух прогревался до +33,6. Месячный рекорд зафиксировали более 100 лет назад — в июне 1901 года.

Из-за сильной жары в регионе продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 24 июня. На этом уровне есть риск стихийных бедствий.

Водный баланс летом

Жара ухудшает состояние людей, а при неправильном питании в этот период есть риск возникновения болезней. Главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала «360», что главное правило при такой жаре — это соблюдение питьевого режима. По ее словам, если у человека нет хронических заболеваний почек или сердца, то нужно пить как минимум три литра воды в день.

Естественно, утолять жажду нужно водой слабоминерализованной и зеленым чаем Татьяна Романенко.

Она обратила внимание на температуру воды. По ее мнению, в жару не нужно увлекаться газированными и сладкими напитками, коктейлями.

«Из-за них возрастает риск переохлаждения. Сейчас участились случаи заболевания горла, фарингит и ангины. Пищевод проходит плотно к трахее, соответственно, возрастает число заболеваний нижних дыхательных путей — трахеитов и бронхитов», — добавила Романенко.

Врач посоветовала пить напитки комнатной температуры, а лучше даже теплые. Романенко напомнила, что в южных странах жители, наоборот, пьют не холодные напитки, а горячие.

Однако и с горячими напитками не стоит перебарщивать. Врач Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова посоветовала ограничить употребление кофе и крепкого чая в жару.

«Кофеин обладает мочегонным эффектом, и эти два напитка могут повышать частоту сердечных сокращений, артериальное давление, которое и без того повышается в жаркий период. Поэтому ограничиться нужно парой чашек чая и одной чашкой кофе в день», — отметила врач.

Оба специалиста уверены, что с алкоголем в жару стоит попрощаться. Он обезвоживает организм, поэтому после спиртного придется выпить в два раза больше воды.

Что есть в жару

Помимо водного баланса, в жару нужно также соблюдать правильное питание. Наталья Круглова посоветовала больше есть растительной пищи, фруктов и овощей, поскольку это также источник воды и антиоксидантов. Есть можно мясо, но предпочтительно нежирное.

Круглова отдельно отметила микробиологическую безопасность продуктов. В жарких условиях размножение патогенных организмов, которые могут вызвать отравление, происходит стремительно.

«Вне холодильника нельзя хранить готовые к употреблению продукты больше часа. Если же мы хотим сделать салат, то режем непосредственно перед подачей на стол», — добавила диетолог.

Отказаться в жару стоит от кондитерских изделий с кремовой начинкой и не обработанным термически яичным белком.

Погода на неделю

Жара так просто не покинет столичный регион. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 24 июня температура в Москве будет колебаться от +34 до +36 градусов, а по области она будет достигать +37. Он также обратил внимание на ночные температуры.

«В ночь на 24 июня прогнозируется температура в диапазоне +20…22 градусов, а в центре города температура будет еще выше — +20…25. Человек просто не успевает отдохнуть ночью от жары», — добавил Вильфанд.

Такая высокая температура будет держаться до конца недели, небольшое понижение температуры стоит ожидать только в понедельник.

По словам Вильфанда, температурный режим формируется по тем же законам, что и в пустыне. Нет облаков, а воздух не насыщен водяным паром.