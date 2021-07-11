Жара мучает животных. Как помочь питомцам пережить зной

В ближайшие дни аномальная жара не уйдет из московского региона, синоптики обещают новые тепловые рекорды и африканский зной. В такую погоду страдают не только люди, но и животные. О том, как облегчить жизнь своих домашних питомцев, рассказал «360» ветеринар Евгений Цыпленков.

По словам специалиста, в первую очередь в такую погоду важно обеспечить животному достаточное количество кислорода и воды.

Можно открыть окна, балкон, использовать кондиционеры или вентиляторы. Это первое правило. Во-вторых, можно намочить животному шею и места за ушами. Полностью поливать водой ни собаку, ни кошку не стоит Евгений Цыпленков.

Такое локальное охлаждение водой будет гораздо более эффективным. Собакам на прогулке можно завязывать смоченный водой платок или бандану на шею. Это тоже спасет ее от перегрева. Воду нужно брать с собой даже на улицу.

Есть варианты постричь питомца. Это не будет противоестественно, ведь самой природой предусмотрено, что в разные времена года животные линяют или наоборот обрастают подшерстком. В сильную жару избавиться от лишней шерсти для них будет только плюсом.

Как распознать тепловой удар

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«Особенно тяжело приходиться брахицефалам. Им хуже всего. Это мопсы, бульдоги, персидские кошки. У них очень короткие носовые проходы. Там воздух не успевает охлаждаться. У них чаще всего бывают тепловые удары», — отметил ветеринар.

Тепловой удар можно распознать, когда животное начинает вести себя неадекватно. Его может шатать или тошнить. Может возникнуть рвота, подскочить температура до 39-41 градуса. Если такое произошло, питомца нужно как можно скорее охладить, дать побольше воздуха.

Отдельное внимание эксперт обратил на кормление и воду для домашних кошек и собак. Никакой особый рацион для них, по его словам, придумывать не надо. Они могут есть то, что и всегда, просто в меньших количествах. То есть не нужно вдруг начинать их кормить замороженным мясом, «потому что жарко». Это будет плохая идея.

Питьевой воды должно быть достаточно, но она не должна быть очень холодной, чтобы животное не простудилось.

Как спасать аквариумных рыбок

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Если у вас живут рыбки, обязательно охлаждайте воду в аквариуме. Дело в том, что при сильном повышении температуры в воде падает уровень кислорода, рыбкам становиться не чем дышать, они страдают и могут даже погибнуть.

Понизить температуру в аквариуме можно разными способами. Во-первых, снять крышку. Это немного исправит положение даже в 30-градусную жару. В противном случае рыбы будут «мариноваться» в воде с еще гораздо более высокой температурой. Можно опустить в аквариум бутылку с замороженной водой. Это будет более безопасно, чем кидать в воду кубики льда, которые рыбы могут принять за корм.

Ежедневно нужно доливать в аквариум свежую воду, а полностью ее обновлять не реже двух раз в неделю. Еще один совет — чаще включать аэратор.

Для охлаждения аквариума также можно использовать простой вариант с мокрым полотенцем, которым можно просто обернуть резервуар.

Что делать с крысами и хомяками

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Если собаки и кошки с удовольствием охлаждаются под вентилятором или кондиционером, то для грызунов такой способ спасаться от жары может быть смертельно опасен. Тем, у кого живут хомяки, крысы или морские свинки, важно это помнить и не допускать их переохлаждения, которое быстро ведет к пневмонии.

В комнате, где расположена клетка с грызунами, желательно плотно зашторить окна, повесить на батарею влажное полотенце или положить на клетку бутылку с замороженной водой. Важно следить, чтобы животные не начали ее грызть.

Еще один вариант — положить в клетку кафельную плитку, потому что она остается прохладной. Можно организовать и маленький бассейн, чтобы животное намочило лапы. Для этого в большой лоток с водой можно положить какие-то лакомства. Также можно опрыскивать зверей из пульверизатора.

Если вам нужно отлучиться из квартиры на целый день, а за окном уже с утра стоит невыносимая жара, самым правильным решением будет поставить клетку с грызунами в ванную комнату.

Попугайчики

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Крайне плохо переносят жару попугаи. Ко всему прочему в такую погоду птицы становятся больше подвержены риску подхватит бактериальную инфекцию, которые могут представлять опасность для их жизни.

Чтобы попугаям было легче, нужно регулярно устраивать проветривания в помещении, где стоит их клетка или вольер. Важно действовать с осторожностью, чтобы не допустить сквозняка и переохлаждения птиц.

Могут помочь водные процедуры. Попугаев можно опрыскивать из пульверизатора, можно сделать небольшую купальню, чтобы они играли в воде самостоятельно. Большую птицу можно брать в ванную и полить опрыскать теплой водой из душа. После этого нужно аккуратно протереть попугая полотенцем.

Чтобы птица не перегрелась, нужно поставить ее клетку в тень. У питомца все время должна стоять чистая прохладная вода. В нее можно добавить чуть-чуть лимонного сока. Рацион должен содержать как можно больше овощей и фруктов.

Помощь бездомным

Если о домашних животных есть кому позаботиться, то беспризорным кошкам и собакам приходиться выкручиваться самим.

Волонтеры из приютов неоднократно объясняли, что гораздо эффективнее помогать, делая благотворительных взносов или оказывать помощь непосредственно в организациях, которые спасают жизни животных. С ними можно играть, гулять, помогать убирать вольеры.

Но когда на улице стоит такая жара, каждый может вынести на улицу поилку для бездомных кошек или собак. Это не требует никаких сверхусилий, но значительно облегчит их положение.