От зноя в этом году страдают не только россияне. В США, Канаде и Европе люди столкнулись с аномально жаркой погодой. И в ближайшее время эту ситуацию не исправить, можно лишь адаптироваться.

Июньскую аномальную жару зафиксировали не только в России, но и во многих других странах. По данным Би-Би-Си, рекордно жаркий июнь был в Канаде и в некоторых частях США.

Зона жаркой погоды раскинулась от американского штата Калифорния, до территорий Канады в Арктике. В последней температура побила 84-летний рекорд и поднялась до 46,6 градусов. Канадские климатологи даже в шутку отмечали, что в некоторых частях страны жарче, чем в Дубае.

А в США в городах, где обычно часто идет дождь, температура достигала 40 градусов. Аномальная жара вынудила власти ослабить коронавирусные ограничения из-за жары и открыть бассейны и зоны с кондиционированием воздуха. Некоторые центры вакцинации пришлось временно закрыть из-за жары.

Прошлый месяц побил температурные рекорды и в Европе, сообщил ТАСС. Согласно отчету программы спутникового мониторинга Copernicus, нынешний июнь стал вторым аномально жарким месяцем после июня 2019 года.

Причины жары

Кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев объяснил «360», что аномальная жара на нескольких континентах может быть связана с появлением антициклона.

Получаются такие волны тепла. Наиболее ярко это проявилось в 2010 году, потом случился перерыв, и теперь мы наблюдаем это явление в больших масштабах Андрей Киселев.

По словам Киселева, это явление может быть комплексом антропогенных факторов и естественной изменчивости самой системы, поскольку потопы и засухи наблюдались всегда.

А доктор географических наук Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин рассказал, что главная причина жары — это меридиональный перенос воздушных масс.

«Он может быть с юга на север или с севера на юг. В данном случае так получилось, что идет южный перенос, отсюда такие высокие температуры», — отметил Малинин.

Специалист также считает, что такая высокая температура в Канаде — необычный случай. Даже когда в России в 2010 году стояла аномальная жара, в Северной Америке температура была в норме.

В начале этого года уже наблюдали аномальную зиму не только в России, но и в других странах. Холода в феврале захлестнули Европу, Ближний Восток и США. Жители этих мест обычно не сталкивались с морозом.

Но, как оказалось, два аномальных явления никак не связаны между собой. Андрей Киселев рассказал, что уже были исследования о взаимосвязи рекордных температур в зимнем и летнем сезоне на территории России. Опыт показал, что корреляции нет.

Аномалии в будущем

Оба специалиста сошлись на том, что такие аномальные погодные условия будут и в будущем. По словам Малинина, из-за потепления климата происходит усиление опасности гидрометеорологических явлений.

«Засухи и жара относятся к опасным явлениям. И совершенно точно известно об их усилении и расширении», — пояснил специалист.

Киселев указал на статистику Росгидромета, которая показывает. что число метерологически опасных явлений по сравнению с прошлым веком удвоилось.

«Причем речь идет о тех случаях, которые нанесли ущерб экономике и населению», — добавил исследователь.

Оба специалиста также уверены, что предотвратить эти явления человек не может, но зато он может адаптироваться к ним. Киселев напомнил про Парижское климатическое соглашение, где указана необходимость адаптации к нынешней ситуации и той, что будет в обозримом будущем.

«Фактор адаптации показывает, что решить проблему быстро не получится и придется предпринимать возможные меры, чтобы адаптироваться к предстоящим изменениям климата», — объяснил Киселев.

Но такие явления, по словам специалиста, сиюминутные катаклизмы. Помимо них есть ситуации, которые связаны с долгоиграющими процессами. К таким он отнес таяние вечной мерзлоты, которое может привести к авариям, выходу захороненных парниковых газов и дополнительному увеличению воды в мировом океане.