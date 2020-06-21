Жара, град и ураганы. Какие еще аномалии ждать от лета-2020

Июнь встретил российские регионы весьма капризной погодой: в Москве жара сменялась ливнями, где-то прошел град, кто-то, наоборот, замерзает. Причем жителям столичного региона еще повезло — в некоторых регионах погода привела к катастрофическим последствиям.

На прошлой неделе температура в Москве достигла +31,5 градуса — такой жары столица не знала уже более ста лет. Синоптики говорят, что это еще не предел для этого лета.

Аномальная жара в эти дни стояла не только в Москве: рекордно высокая температура была зафиксирована… на полюсе холода, в якутском городе Верхоянске. В одном из самых холодных городов мира термометры в июне 2020 года неожиданно показали +38 градусов.

А вот сибирякам обещают арктические холода летом. Синоптики даже утверждают, что в низовьях Оби и Енисея не исключено и выпадение снега.

Впрочем, помимо жары, столица приготовила для жителей еще немало погодных сюрпризов. В некоторых районах, например, после солнечных дней прошел вот такой ливень.

Где-то шел град, а некоторые улицы, вместе с людьми и машинами, оказались буквально затоплены.

Не обошлось и без пострадавших: двоих посетителей парка «Коломенское» ударила молния, после чего их экстренно госпитализировали.

При этом относительно града Москве еще повезло. По крайней мере, он хотя бы не угрожал жизни и здоровью москвичей, чего нельзя сказать, например, о жителях Хакасии. К счастью, о пострадавших не сообщается, однако кадры очевидцев свидетельствуют, что кому-то теперь придется менять стекла на своих автомобилях.

Такой же мощный град прошел на прошлой неделе в станицах Краснодарского края. При этом стихия нанесла весомый ущерб хозяйству: в Усть-Лабинском районе градины размером с куриное яйцо серьезно повредили посевы.

А на Кавказе тем временем бушуют страшные ураганы. Сообщается даже о жертвах: в Чечне в начале месяца 11 человек были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести, а один житель Кабардино-Балкарии был убит поваленным деревом. Многие семьи оказались в буквальном смысле без крыши над головой — их тоже сорвало ураганным ветром.

Чего ждать

В Сибири июль будет значительно холоднее, чем июнь. Об этом заявила руководитель Западно–Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик. По прогнозу синоптика, в начале июля в Сибири ожидается приход холодного воздуха с Урала. А вот сильной жары — не предвидится, пишет ИА «Красная Весна».

В центральном регионе синоптики не ожидают существенных изменений в погоде. Июль, скорее всего будет таким же теплым, как и этот месяц. Но жары уже ждать не стоит, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец телеканалу «Москва 24».

В середине июля температура воздуха уже должна вернуться к климатической норме.

Июль, август по долгосрочным прогнозам тревог не вызывают: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или по осадкам. Температурный режим в Москве будет держаться в рамках климатической нормы до самого конца лета: до 10–15 градусов — ночью и 20–25 — днем Евгений Тишковец

Во второй половине лета он, правда, не исключает «температурных ям», но более точные данные может дать лишь краткосрочный прогноз.