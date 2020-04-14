Россияне стали жаловаться на нарушителей самоизоляции. Так ли это плохо во время пандемии?

Коронавирус в России уже долго, и большинство россиян осознало масштаб проблемы. Теперь люди жалуются в полицию на соседей, знакомых и даже членов семьи, которые нарушают самоизоляцию. Некоторые осуждают такие жалобы от простых сограждан, соседей и даже членов семьи. Но разве нарушать изоляцию и подвергать опасности других людей не хуже — размышлял колумнист «360».

Пожалуй, больше всех от пандемии коронавируса выигрывают психологи по всему миру — им открылся огромный простор для исследования человеческой натуры в период больших потрясений. Причем для этого не понадобилась ни третья мировая, ни нашествие саранчи.

Сегодня коронавирус унес 120 тысяч жизней — это много. Если эпидемия началась в феврале 2020-го, то умирают примерно 1,5 тысячи человек в день по всему миру. В России за все время от коронавируса умерли 170 человек. Учитывая, как быстро инфекция охватила весь мир, этого хватило, чтобы в обществе начались изменения.

Сейчас страна поделилась на тех, кто понимает опасность нового коронавируса и смысл самоизоляции, и тех, кого, видимо, не беспокоят всеобщие переживания из-за COVID-19. В итоге мы все чаще сталкиваемся с новостями о жалобах на соседей, родных и близких — словом, на всех, кто так или иначе нарушил режим самоизоляции.

Так, в Омске соседи пожаловались на мужчину, нарушившего самоизоляцию ради похода в магазин, в Новосибирске сознательные граждане доложили о трех нарушениях соседки, в Кировской,Ленинградской областях и многих других регионах России происходит то же самое. Петербургские проститутки сдали полиции клиента, нарушившего самоизоляцию ради визита к ним. И винить их, в общем-то, не в чем. Люди видят, какие меры принимаются по всему миру, чтобы сдержать коронавирус. А в это время кто-то своим безответственным поведением подвергает опасности и себя, и окружающих.

Тут, конечно, есть сопутствующая проблема — заведомо ложные доносы. Большинство искренне переживает из-за нарушителей самоизоляции. Но есть те, кто пытается использовать новые реалии себе на руку. Кто-то банально мстит — в Новокузнецке женщина пожаловалась на подругу, которая якобы заразилась коронавирусом, а под Екатеринбургом мужчина и вовсе оклеветал жену. Сейчас обоих горе-информаторов будут судить за заведомо ложный донос.

Здоровье важнее

Люди, которые пишут жалобы на нарушающих самоизоляцию соседей, действуют из лучших побуждений — хотят сохранить свое здоровье, здоровье близких. У некоторых возникает вопрос, есть ли в этом забота, или людям просто нравится ощущение власти? Ты указал — и нарушителя наказали. Хочется верить, что чаще дело все-таки в небезразличном отношении к людям вокруг.

Так или иначе, сейчас гораздо важнее, чтобы люди сидели дома. И кому-то, чтобы это понять, нужно пройти через встречу с полицией. Все-таки беседа с правоохранителями, даже с учетом штрафа, — меньшая проблема, чем заболевание COVID-19. Поэтому тех, кто жалуется на окружающих нарушителей, можно понять.

Нарушать закон нельзя, а режим самоизоляции сейчас — такой же закон, как правила дорожного движения, за его нарушение должны наказывать. Конечно, следить за соблюдением законов должны не соседи. Для этого в стране есть большой штат правоохранителей — в 2019-м в России было примерно 4,5 миллиона сотрудников силовых структур. Но в условиях глобальной пандемии их сил может не хватить. Поэтому сейчас есть смысл помочь им присмотреть за тем, чтобы близкие люди сами были в порядке, не навредили другим и переждали эту пандемию дома.

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