Россия произведет электрокар без перспектив. Zetta «родится» в 2020 году

Электромобиль Zetta очень странный. Он похож на мерседесовский Smart, но сделан в России. Отечественный производитель, чье имя не называется, уже в середине 2020 года готов выпустить пару тысяч моделей Zetta. Но на дороге к электрическому автопрому в России, как водится, лежит огромный камень.

Электромобилям разных производителей пророчат большое будущее — именно такие машины должны через определенное количество лет ездить по дорогам. Уже сейчас на улицах Москвы и Подмосковья можно увидеть самый известный электромобиль — Tesla, хоть и достаточно редко. Однако в Европе и США такие авто пользуются определенной популярностью.

Когда мы говорим о машине, работающей от батарейки, сразу представляется что-то инновационное. Например, недавно компания Faraday Future (FF) пообещала выпустить на американский рынок футуристический электрокар FF 91. Вот это невероятное творение:

Этим автомобилем можно управлять голосовыми командами со смартфона. Таким образом можно даже открыть все двери.

Но пока иностранцы балуются современными функциями, делают машины больше и внедряют новые технологии, российские производители тоже пытаются успевать за трендами. Отечественный автопроизводитель, чье имя никто не знает, собрался выпустить электромобиль под названием Zetta.

Источник фото: пресс-служба Минпромторга/электромобиль Zetta

В ноябре глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Zetta уникальна своим энергоэффективным тяговым электродвигателем, а серийная сборка начнется в первом квартале 2020-го. Вероятно, в грядущем году соберут около двух тысяч машин, а в 2021-м уже выйдут на мощность 10 тысяч авто.

Главная задача Zetta — стать альтернативой компактным бензиновым машинам. Модель базируется на металлическом каркасе с пластиковыми кузовными панелями, которые ставятся на автовазовские переднеприводные автомобили.

Вариации двигателей пока засекречены. Не очень понятно, будет ли машина резвой — ее максимальная скорость ограничена 120 километрами в час, но при этом крутящий момент на полном приводе составляет 1750 ньютон-метра при весе 800 килограммов. Самое приятное в Zetta — это цена, которая начинается от 450 тысяч рублей.

Что касается пробега на одном заряде, предположительно, электрокар сможет проехать до 560 километров на самой мощной батарее из линейки. А на самой слабой — всего лишь 200 километров.

А в России точно готовы к электрокарам? Даже Tesla — крутой машине от Илона Маска — тяжело выжить в условиях Москвы, не говоря уже об остальной стране. И главная проблема заключается в отсутствии зарядных станций.

Не готовы к электротранспорту

Автор YouTube-канала «Лиса Рулит» Елена Лисовская в беседе с «360» признала, что перспективы Zetta сомнительные. Эти машины точно не будут ездить по дорогам, а проект погибнет, как только сделают первые экземпляры.

Сама езжу на Tesla, но я знаю, что даже Москва, не говоря уже о России, не готова к электротранспорту. Начать нужно с того, чтобы розетки поставить удобно, а не начинать с хвоста — делать какие-то электромобили якобы бюджетные, которые заряжать будет негде Елена Лисовская.

Лисовская предположила, что электрокар может пользоваться спросом из-за своих технических особенностей и комфорта, однако это будет удобно для людей, живущих в доме с личным паркингом или коттедже, где есть зарядка.

Две беды Zetta

Ведущий автомобильных программ на «Авторадио» Петр Баканов поделился с «360», что оценить затраты, которые появятся после производства Zetta, можно лишь через 10 лет при нынешних ценах. Это ставит крест на покупке этой машины, так как слишком большой риск. Проблема номер два — отсутствие зарядной инфраструктуры. И она не решится, пока не вмешается государство.

Основная проблема в нашей стране — отсутствие терминалов для быстрой зарядки. Наша страна готова их (электрокары — прим. ред.) выпускать, но не готова обеспечить должным количеством зарядной инфраструктуры. Это камень, который мешается на пути, [проблему] не готовы решать ни автопроизводители, никто Петр Баканов.

По словам Баканова, Россия должна задуматься об электрокарах не раньше чем через 10 лет.