Зерно лучше доллара. Засуха в Европе даст преимущество на хлебном рынке

В странах Евросоюза из-за засухи и наводнений неурожай пшеницы. А в России, наоборот, прогнозы благоприятные. Означает ли это, что нашей стране удастся выйти на лидирующие позиции мирового хлебного рынка?

По данным Bloomberg, большинство европейских стран в следующем году столкнутся с дефицитом зерна. Связано это с тем, что из-за непогоды — то засухи, то наводнений — сильно пострадал урожай пшеницы. Поэтому, как полагают эксперты, у европейских стран может не остаться другого выхода, кроме как обратиться к России, у которой, наоборот, пшеницы в этом году родилось много.

И действительно, как сообщает Минсельхоз Московской области, подмосковные аграрии уже собрали более 50% зерновых культур. «Понимая значимость производства зерновых культур, аграрии Подмосковья увеличили площади под зерновыми и зернобобовыми. В этом году площадь к уборке составила 165,2 тысячи гектаров, что на 11 тысяч гектаров больше по сравнению с прошлым годом», — сообщила пресс-служба Минсельхоза.

По словам представителей ведомства, несмотря на сложные погодные условия, на сегодняшний день валовой сбор зерновых, зернобобовых культур в регионе составил 212 тысяч тонн, что на 30 тысяч тонн больше, чем было в прошлом году. Всего же в текущем году планируется собрать более 400 тысяч тонн — и это только по Московской области.

Агроном Михаил Воробьев в беседе с «360» отметил, что хороший урожай в этом году обусловлен в первую очередь погодой. Тем более что, в отличие от большинства других производителей зерна, наша страна находится в зоне рискованного земледелия.

«В некоторых регионах есть проблемы с зерновыми и овощными культурами, кое-где пшеница едва взошла и тут же начала засыхать. А пересеивать ее уже не было смысла, так как земля сухая. Но в значительной части регионов погода все-таки была благоприятной — и урожай получился хороший и при этом не пораженный болезнями. Например, многие овощные, плодовые культуры в России поражаются грибковыми заболеваниями. К счастью, зерновые культуры это обошло», — заявил специалист.

Всегда есть запасы

Однако, как отмечает агроном, ждать резкого прорыва на хлебном рынке не стоит. В конце концов, год на год не приходится, неурожаи случаются у всех — и у России, и у стран Европы. На этот случай у всех стран хранятся стратегические запасы, которые позволяют пережить такие катаклизмы безболезненно. Так что даже если бы в России случился неурожай, все равно оставались бы стратегические запасы, которые позволили бы дожить до следующего года. То же самое касается и стран Евросоюза.

Кроме того, у России есть и достаточно сильные конкуренты. Сообщается, что Австралия и Канада готовы воспользоваться ситуацией в Евросоюзе и увеличить объем зернового производства.

Зерно — валюта, которая всегда в цене

И тем не менее нынешний урожайный год все-таки может дать России серьезное преимущество, особенно если учесть, что из-за пандемии квоты поставок за рубеж существенно снижены, да и неизвестно, как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом.

По мнению Воробьева, пополнение зерновых запасов будет сейчас очень кстати для России, даже если не удастся выгодно их продать. Не стоит забывать, что пшеница является важнейшей сельскохозяйственной культурой.

На экстренный случай лучше запастись не долларами, а зерном. Доллар может в любой момент обесцениться, а зерно поможет выжить при любых катаклизмах и будет всегда в цене Михаил Воробьев биолог, агроном.

Для России зерно — это чуть ли не самая важная доля экспорта. Как отмечает Воробьев, фрукты и овощи наша страна практически не экспортирует, а вот зерно уже много лет является твердой растительной валютой. Оно приносит хороший доход, причем именно от производства, а не от продажи таких ресурсов, как нефть и газ.

Сейчас Россия в основном экспортирует пшеницу на Ближний Восток. В частности, Египет покупает в больших объемах. Также зерно поставляют в разоренную войной Сирию и частично в Турцию. По словам агронома, это те страны, где больше внимания уделяется плодово-овощным культурам, а для зерновых отводится меньше территорий. Все-таки зерно всегда можно купить, а бананы и помидоры растут не везде.

Воробьев не исключил возможного увеличения объема поставок в Европу, однако, по словам специалиста, стоит обратить внимание и на другого потенциального покупателя — Китай. Хотя китайское сельскохозяйственное производство развито очень хорошо, из-за пандемии оно несколько месяцев было парализовано, поэтому сейчас может быть спад. И из этого Россия тоже может извлечь выгоду.