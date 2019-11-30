«Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря. Перед матчем ждут ответа Дзюбы и опасаются за судейство

Центральный матч 18-го тура Чемпионата России по футболу пройдет 1 декабря в Санкт-Петербурге. «Зенит» на своем поле примет московский «Спартак». Это противостояние стало принципиальным, и в этом году пройдет на фоне скандала с болельщиками, которые оскорбляли Артема Дзюбу. Чего ждать от матча, и кто выглядит фаворитом — в материале «360».

«Зенит» не устал после Лиги чемпионов

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится 1 декабря. Но, если красно-белые перед встречей смогли и отдохнуть, и подготовиться, то петербуржцы провели дополнительный матч посреди недели, 27 ноября.

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Футболисты из Санкт-Петербурга сыграли с французским «Лионом» в домашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов. Российская команда обыграла соперников со счетом 2:0.

Бывший футболист «Спартака», эксперт и телеведущий Александр Мостовой объяснил «360», может ли такой выход на поле незадолго до игры сказаться на успехе «Зенита».

«Ну, в какой-то мере, конечно, всегда легче не играть посреди недели, а готовится персонально к матчу в плане того, что посвежее будешь, порезче, отдохнувший. Но другое дело, что иногда бывает такой фактор, что ты в ритме, а остальные наоборот нет. Поэтому, я думаю, как раз в этой игре вряд ли», — отметил футбольный эксперт.

По его словам, сейчас футболисты играют в хорошем режиме и пару дней не играют большой роли. Тем более у бело-голубых такая скамейка запасных, что ее может хватить на две с половиной команды.

Мостовой также отметил, что в «Спартаке», с приходом нового тренера, можно увидеть изменения. Но они не касаются состава. «Другое дело в эмоциональном плане, да. Тедеско пришел, сколько раз я говорил, ниоткуда, поэтому человек бегает, прыгает, веселит народ. Он сейчас счастлив как никто, знаете, такая песня „Я счастливый, как никто“. Конечно, человек <…> сидел где-то в Германии, смотрел футбол по телевизору, а тут сейчас руководит одной из лучших команд в нашей стране», — сказал бывший футболист.

Однако, заверил эксперт, в «Спартаке» и раньше было все нормально, а изменения произошли, когда продали многих игроков и взяли новых. Теперь клубу требуется время, чтобы прийти в форму.

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Также Александр Мостовой высказался и о ситуации с оскорблением Артема Дзюбы болельщиками красно-белых. Собеседник считает, что раздутый скандал вряд ли сможет как-то повлиять на матч. Болельщики всегда эмоционально реагировали и подобные высказывания слышат многие спортсмены.

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Дзюба ответит хейтерам в матче «Зенит» — «Спартак»

А вот артист и известный фанат «Зенита» Михаил Боярский считает, что в предстоящем матче у Дзюбы как раз будет возможность ответить хейтерам, показав свое мастерство.

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«Я, конечно, убежден, что „Зенит“ победит, потому что это будет ответ Дзюбы на те оскорбления, которые он выслушал со стороны недобропорядочных болельщиков. Он сможет доказать [свое мастерство] игрой, и команда ему в этом поможет. Поскольку они будут играть в Петербурге, то поддержка очень серьезная и сильная», — заверил он.

Боярский надеется, что матч пройдет в мирной обстановке, и футбол победит негативные эмоции. Игра будет хорошей, и «Зенит» еще раз публично докажет свою состоятельность, уверен артист.

Источник фото: РИА «Новости»

По словам Боярского, в последнее время «Спартаку» удалось наладить игру в обороне. Но против «Зенита» им это не поможет, считает артист. «Я смотрел как играют бельгийцы, вот действительно команда, которая умеет обороняться. Собственно и „Лион“ тоже, но при этом „Зенит“ умеет вскрывать. У нас есть очень серьезный голеадор такой, как Дзюба», — отметил болельщик.

Говоря о судьях, Боярский выразил уверенность, что матч «Зенит» — «Спартак» пройдет без ошибок арбитров и скандалов.

«Особое внимание будет к этой игре, будет и особая охрана. На этом матче будет особое судейство, будет и VAR работать. Будет страна смотреть за этим серьезным интересным матчем, поэтому ошибки исключены», — подчеркнул он.

Источник фото: РИА «Новости»

Терпеливое ожидание «Спартака»

Эксперты больше отдают предпочтения клубу из Санкт-Петербурга в матче со «Спартаком». Футбольный комментатор Константин Генич отметил в разговоре с «360», что красно-белые пока еще только «строятся».

«„Спартак“ пока ищет себя и до стабильности еще далеко и я думаю, что только по весне можно будет давать какие-то оценки. Пока это скорее суждения и оценочные такие фрагменты, которые можно подловить в исполнении Тедеско», — заметил он.

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Однако 27 октября футболистам удалось сделать то, чего практически никто не ожидал. «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0. Тогда красно-белые играли против фаворита, закрылись и во втором тайме терпеливо ждали шанса забить. В этот раз команда может применить ту же тактику.

«Тедеско понимает, что играет с лидером чемпионата, знает сильные стороны „Зенита“, тем более на его поле. Я думаю, что это будет тот случай, когда „Спартак“ аккуратненько подстроится и будет терпеливо ждать, а к чему это приведет, это уже другой вопрос. Здесь много нюансов и факторов должно сойтись, чтобы „Спартак“ добился положительного результата», — заверил Генич.

Тренер «Спартака» добавил еще одного игрока в оборону, хотя клуб всегда играл «в несколько иной манере». Тедеско отталкивается от варианта с тремя защитниками, и они его пока не подводят. Кутепов, Джикия и Жиго смотрятся достаточно убедительно на своих местах, убежден комментатор.

Он также затронул судейскую тему, сказав, что хотел бы больше слышать именно о футболе, а не об арбитрах.

«Я очень хочу, чтобы в этом матче VAR был на месте и правильно работал. Главный арбитр в поле, чтобы не допускал ошибок, поэтому опасения разумеется присутствуют, но хотелось бы, чтобы эти опасения остались только опасениями, а на деле мы увидели, что и команды играют в хороший футбол, и судьи не будут им мешать», — подытожил Генич.