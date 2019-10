Земная жизнь Алексея Леонова. Неочевидные факты о великом космонавте

11 октября умер Алексей Леонов — первый человек на Земле, оказавшийся в открытом космосе. Миру тот полет принес не только историю, но и знатную нервотрепку, ведь тогда Леонов был на волоске от смерти. Мы знаем Леонова-космонавта, но каким он был в земной жизни — в материале «360».

Анекдоты про секс

Все же начать стоит с истории, связанной с космосом, а именно с полетом советского и американского кораблей «Союз-19» и «Аполлон-21» в 1975 году, про который ходит множество анекдотов. Этой программой руководил Леонов. Когда эксперимент закончился, космонавты решили устроить банкет. Тогда Леонов приготовил короткую речь, но в итоге пожелал им жизнь «полную секса». Это было так:

«Я приготовил короткий спич. Сказал, что мы сделали, какие отношения были между нами. А закончить хотел фразой: „I want to wish you a successful life“ — „Я желаю вам всяческих удач в жизни“. Но от волнения опустил одну букву. И получилось: „I want to wish you a sex full life“ — „Желаю вам жизни, полной секса“» — вспоминал Леонов.

Источник фото: РИА «Новости» / Сергей Гунеев

Дети нашли семью

Командиром «Аполлона» был Томас Стаффорд, с которым сдружился Леонов. Спустя годы (примерно в 2000-м) американский космонавт при содействии Леонова усыновил двух сирот из России — 10-летнего Миша и 13-летнего Стаса.

На Луне есть его имя

Жизнь Леонова долгое время была связана с космосом — ему даже поставили бронзовые бюсты на Аллее Космонавтов в Москве и на его малой родине в Кемеровской области. Более того, его именем назвали кратер на обратной стороне Луны и Международный аэропорт города Кемерово. А в 2014 году кемеровские власти учредили региональную награду — медаль Алексея Леонова.

Судьба пощадила дважды

22 января 1969 года Леонов оказался в том самом ЗИЛе, который обстрелял офицер Виктор Ильин при покушении на генсека Леонида Брежнева. Пули пролетели рядом с космонавтом, но он не получил ни царапины.

Как Леонов первым вышел в космос. Архивные кадры Подробнее

В 1971 году Алексея Леонова назначили командиром основного экипажа космического корабля «Союз-11». Однако прямо перед полетом одного из членов команды медкомиссия признала негодным к полету, поэтому в космос отправился дублирующий экипаж. Во время посадки космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли из-за разгерметизации.

Талантливый художник и спортсмен

Леонов увлекался не только космосом. Он был еще спортсменом и художником. Космонавт был заслуженным мастером спорта СССР, имел второй разряд по велоспорту и третий разряд по фехтованию. Живописью Леонов занялся еще в юношестве — в его коллекции более 200 картин.

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Моклецов

«Это твое дыхание»

Самым любимым фильмом Леонова (и наиболее правдивый, по мнению космонавта) была лента Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001». Во время празднования дня рождения сценариста фильма Артура Кларка он вдруг подошел к Леонову с извинениями.

Путин считал Леонова человеком с большой буквы Подробнее

«Он спросил: „Ты заметил, что в эпизоде, где астронавты работают в открытом космосе, нет музыки — только тяжелое дыхание?“ Я, сказал, что заметил. „Это твое дыхание, я взял, не спрашивая“» — вспоминал Леонов. Действительно, космонавт стал участником этой одиссеи.

Алексей Леонов умер 11 октября в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни. Похороны состоятся 15 октября в 11:00 на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.