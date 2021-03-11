Земля без возврата. Курильские острова принесут Японии только войну и гигантские траты

В Японии предложили новые методы возвращения Курильских островов. Правда, они рассчитаны на далекое будущее и могут привести к военному конфликту. Да и стоить такое возвращение будет очень недешево.

Япония снова заговорила о возвращении Курильских островов. На этот раз предложили заблокировать основные маршруты снабжения между материковой Россией и четырьмя островами — проливы Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский).

Правда, с некоторыми оговорками. Автор идеи — японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао — считает, что ссориться с нашей страной сейчас Японии невыгодно. Нужно подождать, пока мощь России не снизится до уровня 90-х годов прошлого века, а уж тогда начинать блокаду.

Идея дождаться ослабления нашей страны, чтобы «нанести решающий удар», не нова. Не так давно похожие мысли озвучила украинка Татьяна Черновол: она заявила о необходимости захватить Крым силами военных. Но не сейчас, а однажды, когда в России начнутся некие «процессы турбулентности». Что бы это ни значило.

Курильская песня

И это не единственная параллель между Японией и Украиной. У наших славянских соседей многие государственные деятели шли и идут на выборы, обещая вернуть Крым. А в Японии плох тот политик, который не пообещает возврат островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и гряды Хабомаи.

Результат этих обещаний известен. Но японцы упрямо продолжают использовать тему Курил, превратив ее в национальную идею. Там даже учрежден траурный День северных территорий, который отмечают 7 февраля. А на японских картах вожделенные земли указаны как территория Японии.

При этом многие японцы, живущие на северной границе, понимают, что их доходы строятся как раз на русских деньгах. Один только городок Немуро получает от русских туристов с Курил и Сахалина миллионы долларов. Если территории вернут, то местному бизнесу придется несладко.

Блокировка — путь к военному конфликту

В том, что заявления бывшего японского дипломата не более чем обычная риторика, уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«У нас есть Конституция, которая запрещает рассмотрение вопроса о пересмотре наших границ или отдавать кому-то часть территорий. И японцы отлично об этом знают. Это заявление не официального лица. Человек в отставке и может говорить что угодно. Никакой обязательной силы это не имеет», — пояснил сенатор в беседе с «360».

Джабаров подчеркнул, что Россию не стоит шантажировать. Блокировка проливов — это прямой военный конфликт, нарушение границ. По словам политика, правящие круги Японии такого не рассматривают и не могут допустить такой возможности. Поэтому сомнительно, что кто-то серьезно рассматривает вопрос о блокировании российских территорий.

«Тема Курильских островов в Японии никак не уходит, хотя там абсолютно точно знают, что пересмотра границ не будет. Такие заявления делаются исключительно для того, чтобы подогреть тему, чтобы обычные японцы не забывали, что тема есть. Мы — за развитие добрососедских отношений, но ни в коем случае не за счет наших территорий», — отметил Джабаров.

Ошибка прочтения

Российский дипломат, заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в России, японовед Георгий Кунадзе уверен, что сообщения наших СМИ о высказываниях японского политолога — результат ошибки.

«Автора этой „сенсации“ Акио Каватао я знаю очень давно и неплохо. Не думаю, что серьезный специалист своего дела, кадровый дипломат, имеющий огромный опыт работы в России и странах СНГ, мог высказать такую глупость. Тут какая-то ошибка в прочтении или интерпретации того, что он написал. Это „дутая“ сенсация», — пояснил японовед.

По мнению дипломата, решение проблемы делимитации, то есть определения общего положения и направления государственной границы между Россией и Японией, не имеет военного варианта. Это возможно только политическим путем.

«То есть, как говорил монтер Мечников в „12 стульях“, при полном непротивлении сторон. Что же касается самой идеи перекрытия проливов, то я не представляю, как их можно заблокировать чисто технически. Кроме того, это акт войны. А Япония — это страна, которая в значительной мере уступает России в военном отношении. Страна, которой в 1945 году была сделана такая прививка пацифизма, что она действует до сих пор и серьезно», — отметил Кунадзе.

Кому нужны острова?

Дипломат уточнил, что японцы считают своими Курильские острова так же, как и русские считают своим Крым. Для большинства эти острова уже предмет веры. И споров о границах в Тихом океане между Японией и Россией хватит еще на несколько поколений.

«Для беженцев и их потомков важно, что на Курильских островах захоронены их предки. Японцы к сохранению памяти предков относятся очень трепетно, чрезвычайно более серьезно, чем, к сожалению, в нашей стране. И возможность свободного посещения этих островов, чтобы поклониться могилам предков, имеет огромное значение», — рассказал японовед.

А вот вернуться жить на острова, по мнению Георгия Кунадзе, захотят немногие. Кроме того, это будет немало стоить экономике страны. Ведь чтобы обустроить жизнь, хотя бы отдаленно напоминающую ту, что обеспечена людям в самой Японии, правительству пришлось бы вложить миллиарды. И не в иенах, а в долларах или евро.