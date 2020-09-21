Посреди ночи в районе Байкала случилось землетрясение. Его почувствовали жители окрестных населенных пунктов, в том числе и Иркутска. Обошлось без разрушений, но люди перепугались не на шутку. Очевидцы рассказали «360» об ударе стихии.

Собеседница «360» Светлана Леонтьева рассказала, что в момент землетрясения была на даче в районе деревни Олха. Там толчки ощущались довольно сильно — ходил ходуном двухэтажный деревянный дом, качались люстры, дрожали шкафы, звенела посуда. Женщина и ее мать проснулись от первого толчка.

«Потом второй раз тряхануло, но первый толчок был сильнее. Теперь не можем уснуть, боимся. Но ничего не разбилось. Землетрясения в Иркутске бывают частенько, но такое сильное — первый раз на моей памяти», — рассказал она.

Еще одна очевидица Мария Литвинцева сообщила, что после первого толчка всей семьей оделись и вышли посидеть в машину.

«Гул был, стены дрожали сильно, но у нас ничего не упало. Намного страшнее было, чем в 2008 году в Иркутске. На моей памяти таких землетрясений не было», — поделилась она.

Источник фото: «ВКонтакте»

Мария Литвинцева призналась, что во время землетрясения ей скорее хотелось покинуть дом и оказаться в безопасности на улице.

«Было очень страшно, все ходило ходуном в доме и на веранде. Хотелось выбежать на улицу», — рассказал она.

Региональная МЧС сообщила о землетрясении магнитудой 5,9, которое произошло в 02:05 по иркутскому времени (21:05 мск) и об афтершоке магнитудой 2-3 спустя 15 минут. Эпицентр наблюдался в Слюдянском районе, в 15 километрах от поселка Култук. Толчки ощущались на территории 12 районов.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Сейчас проводится обследование территорий населенных пунктов.

«Жертв и разрушений нет. Жители сейчас на улице, город понимает, что мы живем в сейсмоопасном районе. Для области и Байкала в целом это нормально. Такое случается примерно раз в десять лет». — уточнил собеседник «360» в экстренных службах.

Режим повышенной готовности введен в городе после землетрясения, дежурные службы начали сбор информации о последствиях, сообщили городские власти.

Власти уже сообщили, что очаг землетрясения залегал на глубине двух километров. Он располагался в 31-м километре к северо-западу от города Слюдянка и 83-х километрах к юго-западу от Иркутска.

По сообщению администрации Иркутска, объекты коммунальной инфраструктуры, стратегические объекты в столице области работают в штатном режиме.