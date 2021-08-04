Подмосковным врачам дадут земельные участки. Ответы на главные вопросы

В Подмосковье полным ходом идет новая программа по привлечению медиков. Врачам, чьи специальности являются дефицитными в регионе, будут выдавать земельные участки для строительства дома. Принять участие несложно, а земельный участок можно получить всего за 15 дней. Главное — желание лечить людей.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова рассказала, что решение о выдаче земли для привлечения врачей в отдаленные районы Подмосковья было принято из-за неоднородности региона.

«Все дальше и дальше от МКАД наблюдаются проблемы по нехватке медицинских кадров. И одной из мер поддержки, привлечения кадров является возможность улучшения жилищных условий и строительства своего дома. По этой причине были выбраны округа, в которых действительно наблюдается дефицит кадров», — отметила она.

Зампред регионального правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова отметила, что ведомство определило 31 территорию и перечень специальностей, которые особенно необходимы Московской области. Всего их 36. Особенно не хватает терапевтов, реаниматологов-анестезиологов, офтальмологов. Полный перечень округов и специальностей опубликован на сайте правительства Московской области.

Закон о предоставлении земельного участка в Московской области врачам был принят в июне, но в Министерство имущественных отношений уже поступило огромное количество обращений.

Как принять участие в программе

Если врач работает в городском округе Подмосковья, имеет стаж и его специальность подходит под критерии закона, за получением земельного участка он может обратиться в местную администрацию, в земельное управление. По словам Натальи Адигамовой, до конца августа будет сформирован пул земельных участков, которые можно будет выдать врачам.

На официальном сайте для размещения информации о проведении торгов можно посмотреть, какие земельные участки торгуются для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

«Если врач обратится за земельным участком, который выставлен на торги, он получит его в безвозмездное пользование с правом строительства жилого дома», — добавила Адигамова.

Если медик сам нашел участок, который хотел бы приобрести, он может обратиться на портал государственных и муниципальных услуг.

«Там есть основания. Уже эти услуги готовы. Они работают. В рамках них врачу нужно будет указать, где он работает, и сообщить местоположение земельного участка», — отметила министр имущественных отношений.

При этом Адигамова отметила, что лучший вариант реализации программы, когда они сформируют возможный список участков, чтобы врачи смогли бы просто выбрать из перечня доступный земельный участок.

Если участок уже сформирован, то врач получит его в течение 15 рабочих дней с регистрацией договора в Росреестре и возможностью строительства жилого дома. И по истечении пяти лет человек сможет получить дом в собственность бесплатно.

После получения участка

Адигамова отметила, что в регионе работает программа «Социальной газификации». Врачи, которые решили строить дом, смогут также ей воспользоваться.

«Кроме того, когда врач будет землевладельцем, он сможет воспользоваться и другими благами. Он сможет и ипотеку на строительство индивидуального жилого дома оформить, а впоследствии получить налоговый вычет до 260 тысяч рублей», — рассказала Адигамова.

Министр добавила, что медик, получивший земельный участок, может не беспокоиться, если вдруг не успеет достроить дом за пять лет. Участок и дом не отберут.

«Но бывают ситуации, когда люди берут землю и не делают ничего. В таких случаях придется идти на крайние меры по прекращению прав на участок. Все-таки земля должна использоваться целевым образом», — добавила она.