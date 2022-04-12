Зеленского ждет безбедное существование в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский бросил в Мариуполе неонацистов из запрещенного в России батальона «Азов»*, пишут СМИ. Также в средствах массовой информации появились сообщения о том, что глава СБУ скупает по заданию Зеленского недвижимость в Германии. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев предположил, какая судьба ждет украинского лидера в случае его бегства в Европу, будут ли ему за это мстить военные, и что будет, ели Зеленский все-таки останется на Украине. Далее — прямая речь собеседника «360».

Да, именно в той ситуации, когда, спасибо пропаганде, не только власть, но и население на Западе думает, что Зеленский жертва, его ждет безбедное существование в Европе, его никто нам не отдаст, а мы, скорее всего, и просить не будем.

У них [военных] не так много возможностей [мстить Зеленскому]. Вот военная разведка и военная контрразведка может ему жизнь испортить, но что-то мне подсказывает, что недаром именно глава СБУ, которому подчиняется военная контрразведка — скупает-то человек, который как раз и может отдать приказ ему сделать больно, поэтому и скупает, чтобы он, наверное, тоже и себя не забудет. Таким образом, ему как-то Зеленского уже убивать будет не удобно, в том смысле, что если убивать, так убивать будут обоих.

Я еще раз повторяю, если продлится то, что сейчас есть, то [к Зеленскому будут относиться] как к жертве нашествия. Как относились в Америке к чешским, польским политикам во время Второй мировой — вот так же будут относиться к нему.

Вряд ли это то, что он заработал в качестве актера. Мы конечно предполагаем, у нас нет ни документов ничего, у нас нет его налоговых деклараций, мы не знаем, сколько он зарабатывает, может он как актер греб золото лопатой. В прямом смысле не знаем, но больше похоже на реальность, что господин Зеленский наворовал будучи президентом. Ведь его предшественник сильно разбогател, когда был президентом, и опять сильно победнел, когда перестал им быть.

Да и предыдущие президенты Украины себя не забывали. Конечно, мы не можем утверждать, у нас нет с вами доказательств, но, в общем ни один из них нигде на Крещатике с протянутой рукой не стоит.

Судить-то его (Зеленского — прим. ред.) будет суд, но прокуратура может выдвинуть обвинения. Я бы это сделал, и не против его одного. Судить надо не Зеленского, судить надо систему, как в Нюрберге не Гитлера же судили, и не оставшихся в живых его соратников, судили нацизм. Вот нацизм должен быть осужден, а для этого должны быть персоны, которые его олицетворяют.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.