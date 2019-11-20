Зеленский, зарплаты, дзюдо и не только. Главное из выступления Путина на инвестфоруме

Президент России Владимир Путин в среду выступил на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Несмотря на то, что форум, в целом, экономический в ходе планерной сессии «Мосты над волнами деглобализации» был затронут самый широкий круг тем. Самое интересное из выступления Путина — в материале «360».

Экономические успехи

Свое выступление на пленарной сессии Путин начал с объявления об экономических успехах России. По словам президента, несмотря на то, что в мире темпы глобального роста снижаются, в России сохраняется положительная динамика.

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«В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он скромнее — мы это все с вами хорошо знаем — 1,1%. Но со второго полугодия, по оценкам Минэкономразвития, отмечается определенное ускорение роста», — сказал Путин.

Президент также объявил, что в России зафиксирован рекордно низкий показатель безработицы — 4,6%.

«Это самое низкое — я хочу это подчеркнуть — самое низкое значение в современной истории России», — сказал президент.

Путин рассказал и об инфляции.Текущий рост потребительских цен, по его словам, — 3,6%. Но снижение инфляции происходит быстрее, чем ожидали российские власти, и в этом есть риски для оживления экономики. Он пообещал вместе с правительством держать этот вопрос на постоянном контроле.

Реальные доходы россиян

Президент подчеркнул, что одним из ключевых индикаторов экономического развития являются реальные доходы населения.

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«Сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию», — сказал президент.

Он назвал работу по этому направлению важнейшей для правительства.

Распад СССР

Путин заявил, что СССР распался не из-за националистических настроений в Прибалтике, а из-за экономической политики, которая привела к коллапсу в социальной сфере. Результаты этой экономической работы сказались и на политике, считает президент.

«Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях», — заметил Путин.

По России на скорости

Отвечая на вопросы участников форума, Путин сказал, что эффективность строительства высокоскоростных магистралей еще нужно посчитать. Только после этого будет приниматься решение о выделении денег.

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«Нам нужно понять, что для нас является оптимальным: высокоскоростное движение или просто скоростное. Нам надо смотреть на скорость движения грузов по российским железным дорогам и понять: это высокоскоростное, если мы поднимем на определенное количество часов, или нет. И что эффективнее для нас», — сказал Путин о перспективах ВСМ в России.

«Зеленая энергетика»

Полный отказ от углеводородов, считает президент, приведет к тому, что человечество утратит цивилизацию и снова вернется в пещеры. По его словам, Россия стремится к тому, чтобы сделать свою энергетику как можно «зеленее». Он напомнил, что в мире для получения тепла достаточно активно используется уголь, что негативно влияет на экологическую ситуацию. В этом смысле пренебрежение газом Путину кажется странным.

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«Если вот так вообще всю энергетику свести к нулю или только полагаться на энергию солнца или ветра, или приливов, то, знаете…», — сказал Путин, размышляя о возможном безуглеводородном будущем.

Он выразил мнение, что без атомной и гидроэнергетики, а также без углеводородов человечество сейчас не сможет выжить.

«Что касается сланцевой нефти… Давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом мы у них „цап-царап“», — пошутил президент, но потом добавил, что Россия сама разработает необходимые технологии.

Владимир Зеленский

Путин назвал президента Украины искренним и симпатичным человеком, но напомнил, что не встречался с ним лично.

«На мой взгляд, [Зеленский] реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю», — сказал Путин.

Российский президент отметил определенные шаги, который сделал Зеленский для разведения сил в Донбассе.

Тревога о санкциях

Президент признался, что, когда в отношении России были введены первые санкции, он почувствовал тревогу. Однако сейчас РФ значительно повысила свой экономический и технологический суверенитет, так что санкции пошли даже на пользу.

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Что касается перспектив их отмены, то Путин переадресовал этот вопрос в Конгресс США.

Он также высказался о распространенном мифе о российской угрозе. По его словам, это выдумка, которую выгодно распространять определенной стране. Путин выразил уверенность, что лидеры абсолютно всех ведущих стран Европы понимают, что Россия ни на кого не будет нападать.

«Российская угроза — это просто выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это», — сказал Путин.

Вместо татами чашка чая

Один из иностранных гостей форума обратился к Путину с просьбой помочь устроить тренировку с всемирно известным российским борцом Александром Карелиным. Президент спросил у участника форума, какая у него весовая категория, и тот ответил, что «сверхтяжелая», он является обладателем черного пояса по дзюдо.

Источник фото: РИА «Новости»

«Мы с вами будем встречаться или за письменным столом, или когда будем пить чай и поздравлять друг друга с очередной победой», — пошутил Путин.

Президент напомнил, что Карелин занимался вольной борьбой, а не дзюдо, да и сейчас остается в хорошей форме, так что на татами с ним лучше не встречаться.