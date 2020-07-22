Зеленский выполнил просьбу террориста из Луцка. Теперь на Украине спорят, сила это или слабость

После разговора с президентом Украины захватчик автобуса с людьми в Луцке отпустил заложников. Владимир Зеленский выполнил его требование — записал видеоролик с призывом посмотреть фильм. Обычно в таких ситуациях на переговоры с террористами не идут, но в этот раз все закончилось хорошо для заложников. Впрочем, президента Украины после этого начали упрекать в мягкотелости.

Украинский президент Владимир Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего 13 заложников в Луцке. Они разговаривали 15 минут, и одно из требований 45-летнего вооруженного Максима Кривоша (он же называл себя Максимом Плохим) было заставить людей смотреть фильм «Земляне» 2005 года. Зеленский опубликовал ролик, в котором сказал: «Фильм „Земляне“ 2005 года — смотреть всем». Потом видео удалили со страницы президента.

На операцию по спасению заложников ушли целые сутки. Они живы, никто не пострадал. Зеленский поздравил всех, кто принимал участие в освобождении людей.

Вооруженного Кривоша задержали. Ему инкриминируют четыре статьи, в том числе «Теракт» и «Захват заложников».

Заложники превыше всего

Ветеран группы специального назначения «Вымпел», эксперт национального антитеррористического комитета Валерий Киселев в разговоре с «360» заявил, что Зеленский принял правильное решение, начав переговоры с захватчиком. По его словам, только глупые руководители остаются в стороне.

Зеленский красавец. Его попросили, он сделал. Что нужно сделал ради спасения своих граждан. Мы можем относиться к нему как угодно, но он поступил правильно. Он абсолютно ничего не понимает с точки зрения того, как это надо было делать, но он почувствовал и сделал правильно Валерий Киселев.

Киселев подчеркнул, что на уступки террористам должны идти всегда, если цель — спасти заложников.

Руководитель аналитического подразделения «Вымпел», полковник в отставке ФСБ Владимир Клюкин подчеркнул, что пойти на поводу у террориста — признак мягкотелости руководства страны.

«За рубежом это происходит чаще и свидетельствует о мягкотелости руководства как своей страны, руководства, так и неготовности к реальным боевым действиям специальных подразделений», — сказал он.

Реакция на Украине

На странице Зеленского в Facebook появилось огромное количество комментариев по поводу действий, которые он совершил. Люди выражают уважение к президенту за то, что он решил вести переговоры с захватчиком.

Есть и те, кто усомнился, что заложников освободили именно благодаря 16-секундному видео. Появились даже конспирологические теории о том, что весь теракт был постановкой, чтобы поднять рейтинг Зеленского.

Действия президента Украины оцениваются в стране неоднозначно — в долгосрочной перспективе это может подстегнуть волну насилия. Ведь выполнение даже безобидных требований дает знак, что террористы могут добиться своего.

Бывший глава израильской спецслужбы «Натив», эксперт в области вооружений и геополитики Яков Кедми сказал РИА «Новости», что с такими преступниками переговоры должны были вести психиатры, а не президент. Он также раскритиковал саму операцию, так как ее транслировали по телевизору, а территория не была изолирована от зевак и журналистов.

Одесский журналист Юрий Ткачев считает, что факт, что Зеленский пошел на уступки захватчику, — позор для президента. «Зеленский выполнил требования захватившего автобус террориста. Это треш, позор и кошмар. Зато теперь понятно, почему переговоры с Донбассом не идут. Там никто не захватывал заложников. Украина не ведет переговоров с террористами. Именно поэтому не может быть никаких переговоров с ДНР и ЛНР. Что не помешало Зеленскому провести личные переговоры с террористом, захватившим автобус в Луцке. И в итоге договорились об освобождении части заложников. То есть с террористами вести переговоры можно. А с ДНР и ЛНР нельзя», — заявил он.

Народный депутат Украины Александр Дубинский уверен, что президент сделал все, чтобы спасти человеческие жизни. «За такого Владимира Зеленского я агитировал и голосовал», — сказал депутат.

Другой парламентарий, Макс Бужанский, считает неверной формулировку «Зеленский начал выполнять требования террористов». «Президент делает все что возможно для спасения людей. Не чувствуете разницы?» — сказал Бужанский.

Политтехнолог Виктор Уколов с коллегами не согласился. Он считает, что решение Зеленского только создало повод для новых подобных прецедентов. Его позицию разделил журналист Евгений Куксин.