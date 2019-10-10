Зеленский снова на сцене

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг созвал масштабную пресс-конференцию. Правда, проходила она на фуд-корте. Специалистам мероприятие показалось похожим на постановку. Зеленский выступил в роли президента или вернулся к актерству? Разбирался «360».

«Зеленский играет в удобных и понятных ему форматах, вот ему так удобнее. Насколько это воспринимает население Украины — это уже другой вопрос. Такое впечатление, что он как привык в своем театре, в своих выступлениях, что он со сцены играет разные роли, а зрители зала ему аплодируют — так же он пытается общаться и с населением», — заявил политолог, посмотрев пресс-марафон.

Мероприятие было анонсировано накануне. У журналистов было всего несколько часов, чтобы успеть подать документы на аккредитацию. Отбор прошли примерно 300 представителей прессы.

Источник фото: Офис президента Украины

Новый формат

Для Украины такой формат общения главы государства с прессой — дело новое. Действительно, никто еще из мировых лидеров не предлагал журналистам откровенно пообщаться в неформальной обстановке. Ни один украинский президент раньше не выдерживал интервью такой длины — почти 10 часов, с постоянной сменой партнеров по диалогу. Кстати, Зеленскому уже вручили сертификат от имени Книги рекордов Украины — за самый продолжительный в истории и мире пресс-марафон.

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Однако есть несколько моментов, которые диссонируют с общим настроением и даже некоторой фривольностью Зеленского.

«Он продолжает, работает в такой же эпатажной манере. И в этом отношении, мне кажется, он начинает проигрывать. От него другого ждали. Это заметно и по содержанию выступлений», — заметил Солонников.

Источник фото: Офис президента Украины

«Мы не хотим общаться с пропагандистами»

Одним из таких неприятных моментов стал отказ всем российским СМИ в аккредитации на мероприятие. Сам Зеленский объяснил это тем, что не желает видеть у себя в гостях тех, кто не разделяет украинские взгляды на целостность Украины, на ее политику и сомневается в ее «незалежности».

«У меня нет времени отвечать всем СМИ, которые настроены нетепло к независимости Украины, из какой бы страны они ни были», — заявил Зеленский.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко между тем рассказал, что на пресс-марафон заявки подавали российские СМИ, в том числе известная журналистка Ольга Скабеева. Но увы.

Источник фото: Офис президента Украины

Корпоратив в ресторане



Зато главе государства пришлось общаться с эпатажными гостями. Не всем досталось место за президентским столом, не всем подали кофе и круассаны с бургерами. Один такой недовольный, пробравшийся в Kyiv Food Market, забрался на стол и попытался докричаться до Зеленского, требуя остановить легализацию проституции. Посетитель также обвинил в бедах Украины Сороса. После пресс-марафон Зеленского все больше стал напоминать корпоратив в ресторане. Причем с заранее написанным сценарием и распределенными ролями.

«Зеленский живет в своем мире театра: есть красиво написанная пьеса, хорошо срежиссированная, где все происходит так, как сказал постановщик, все знают свои роли, а в конце звучат аплодисменты. Мир немножко иной, и при переходе со сцены в этот мир начинаются некоторые коллизии. Это постановочное мероприятие», — отметил Солонников.

На время пресс-марафона самый крупный на Украине супермаркет закрывать не стали, и на первый этаж могли попасть все желающие. На втором этаже в этот момент Зеленский общался с прессой: журналистов угощали бесплатно.

Источник фото: Офис президента Украины

От автора

Наблюдая за пресс-марафоном, хотелось бы поверить в благие намерения Зеленского, но не получается. Конечно, это совсем молодой политик, только вот отметил свои «сто дней» на посту.

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Заметно, что он устал. Что он старается быть рассудительным и внимательным, как приличествует главе государства. Если получилось у Рональда Рейгана и Арнольда Шварценеггера — почему не должно получиться у актера Зеленского?

Но у Рейгана не было гражданской войны в его бытность главой Белого дома. А у Зеленского под боком — война, на улицах — ветераны АТО и националисты. На связи — администрация США и лидеры европейских стран, порядком уже уставшие от Украины и ее повестки. В Донбассе — плюющие на приказы главнокомандующего армейские подразделения, раз за разом срывающие хрупкое перемирие.

У Зеленского слишком узок коридор возможностей. Он не может пообещать одним махом прекратить войну, потому что в конфликт в Донбассе ввязаны и политики мирового уровня, и местная «элита».

Источник фото: Офис президента Украины

Как выкрутится президент Украины? Наверное, не знает даже он сам. А пока ему остается искать компромиссы и постоянно уворачиваться. Поэтому шоу «должно продолжаться», журналисты должны получать красивые синхроны, а страна должна верить, что у руля государства оказался «свой парень».

Так написано в сценарии корпоратива.

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