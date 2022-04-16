Зеленский скрывает потери Украины

Президент Украины Владимир Зеленский умышленно скрывает реальные потери войск страны во время спецоперации, не принимая во внимание пострадавшее из-за действий националистов мирное население и огромное количество плененных боевиков. Также России необходимо активно использовать информационные возможности и показывать Западу все издержки, которые несут европейские страны, принимая участие в поставках вооружения на Украину. Несмотря на блокаду, ручейки правды все равно достигнут голов европейцев, заявил политолог Юрий Светов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Зеленский аккуратно сказал, что помимо трех тысяч погибших еще 10 тысяч раненных и еще неизвестно, сколько из них выживут. Наверное, стоит, как бы не было грустно, складывать эти цифры и получать представление о потерях.

Любая сторона преуменьшает свои потери и преувеличивает потери противника. Но на фоне сдачи в плен тысячи с лишним морских пехотинцев с понимаем угрозы своей жизни… Думаю, что речь идет о гораздо больших потерях, тем более Зеленский говорит только о военнослужащих ВСУ и умалчивает о мирных гражданах, сколько они их погубили, используя в качестве заградительного живого щита.

Американцы в замешательстве

Любопытно, что после начала спецоперации американцы считали, что она закончится очень быстро. США предполагали, что российские войска будут действовать, как американцы в Ираке, сметая все на своем пути и уничтожая города. Когда этого не произошло и выяснилось, что одна из целей спецоперации — сохранение жизней граждан Украины.

Сейчас поднялась другая волна, что операция провалилась. Один из политиков сказал даже, что якобы Путин в отчаянии от того, что не получается так, как он хотел. Сейчас тон опять изменился, и речь идет о том, что спецоперация будет до конца года.

Понятно, что пока американцам сложно оценить продолжительность конфликта, но главное: разговоры служат обоснованием поставок вооружения на Украину. Все эти сотни миллионов долларов, которые готовы потратить на вооружения, свидетельствуют об оправдании. В ряде стран заявили, что ничего не поставят, потом что будет нанесен собственной обороноспособности.

В случае с США пока речь об этом не идет, но обосновывать надо. Все-таки, возвращаясь к словам представителя ЕС Жозепа Борреля, понятно, что никаких мирных переговоров им не нужно. Им нужно, чтобы украинцы воевали и побеждали.

Британия играет ключевую роль в поддержке Зеленского. Факт визита Бориса Джонсона в Киев об этом свидетельствует. Писали, что Джонсон восемь часов добирался на поезде до Киева, а президент США Байден не может на это пойти, потому что это угроза его безопасности. Видимо, угроза безопасности Джонсона не так важна, он съездил и дал какие-то обещания. Информация о инструкторах на Украине — это продолжение его обещаний.

Ради чего европейцы несут потери

Нам нужно более активно сообщать о представителях западных стран, кадровых военных, которые попали к нам. Нужно попытаться связаться с родными американских инструкторов и спрашивать родных, как они относятся к этому. В этой информационной войне яркость подачи информации тоже имеет значение.

Давайте предъявим миру польских и французских наемников, может, тогда общественное мнение задаст вопрос Джонсону, ради чего он рискует их жизнями, посылая военных на Украину. Предъяви мы реальные факты, они уйдут, несмотря на любую блокаду информации. Правда ручейками туда, но пробивается. Об этом надо говорить. Выступает в парламенте Джонсон, оппозиция спросит его: зачем ты гонишь туда британцев? Кто-то услышит нас, кто-то не будет.

Продолжение спецоперации и тягот, которые падают на жителей этих стран задуматься. В Германии просят перестать есть мясо и включать обогреватели. Они должны же спросить, ради чего они несут потери. Почему они должны жертвовать ради страны, неизвестно чего добивавшейся в противостоянии с Россией.