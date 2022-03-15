Зеленский пугает украинцев тюрьмой за сотрудничество с Россией. Но это приведет к гуманитарной катастрофе

На Украине ввели уголовное наказание за любое сотрудничество с Россией. Правда, под статью могут попасть и депутаты Рады, которые покинули страну или ранее занимали «непатриотичную» позицию. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы. Но главное — нововведение может помешать жителям Украины налаживать нормальную жизнь на территориях, которые освободили российские военные. Также статья поставит крест на любой гуманитарной помощи, уверены специалисты.

Статья «Коллаборационизм»

Владимир Зеленский подписал закон о дополнении Уголовного кодекса Украины статьей «Коллаборационизм». Ее планируют использовать для наказания за любое сотрудничество с Россией. Об этом сообщил заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко в эфире украинского телеканала «Украина-24».

«Закон о коллаборационизме уже подписан президентом. По моей информации, он будет опубликован», — подчеркнул Корниенко.

Он добавил, что под действие новой уголовной статьи могут попасть и депутаты Верховной рады, которые покинули Украину или ранее занимали «непатриотичную» позицию.

«Что касается депутатов, есть разные цифры, я не буду их сейчас конкретизировать. Более 20 народных депутатов не на Украине», — пояснил Корниенко.

За это, уверен заместитель председателя Верховной рады, его коллег стоит приговорить к максимальной мере наказания по данной статье — 15 годам заключения. Группа депутатов Рады от партии «Европейская солидарность» и правящей партии «Слуга народа» внесла в парламент законопроект об уголовной ответственности за «бытовое, административное, экономическое, военное, политическое, военно-политическое и прочее сотрудничество с государством-агрессором» 23 февраля.

Зеленский пытается запугать народ Украины

Статья «Коллаборационизм» направлена на запугивание людей, которые сейчас находятся на подконтрольных российским военным, а также силам ДНР и ЛНР территориях. Об этом «360» рассказал донецкий и российский политолог Владимир Корнилов.

«Зеленский надеется тем самым не допустить нормализации ситуации на этих территориях и будет делать все для того, чтобы дальше запугивать людей, угрожать им уголовным наказанием и даже смертной казнью. <…> И мы видим, как людей уже казнят публично, как это было с мэром Кременной, ЛНР. <…> План ясен», — отметил политолог.

По его словам, это запугивание основывается на том, что жители Украины пока еще не уверены в своем будущем. Они слышали, что Россия не собирается оккупировать эти территории. Но когда с другой стороны идут угрозы расправы, то многие сторонники РФ предпочтут молчать, пока не получат гарантий безопасности, добавил Корнилов.

«В Донбассе люди встречают с цветами своих освободителей, потому что знают, что это навсегда», — пояснил политолог.

Нововведение поставит крест на гуманитарной помощи

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный заявил, что «необычные» граждане Украины как взаимодействовали с Россией, так и будут продолжать это делать: получать дивиденды от газа, нефти и так далее. Тем временем обывателям это затруднит возвращение к привычной жизни.

«СБУ вкупе с бандеровцами будут осуществлять акции устрашения по типу тех, которые были с 1945 по 1952 год на Западной Украине, когда бандеровцы вырезали семьи коммунистов, комсомольцев, да и просто людей, которые открыто выражали сочувствие советской власти», — отметил Подлесный.

По его словам, дополненный закон создает правовую базу, чтобы даже на освобожденных территориях работали тайные расправы. И они будут санкционированы этим законом. Подлесный уверен, что новым властям Украины, которые придут уже после Зеленского, придется отменить эту статью.

«Он поставит крест на той гуманитарной помощи и вообще помощи по восстановлению народного хозяйства Украины, которую Россия будет вынуждена оказывать. Потому что не будет Запад помогать в восстановлении Украины. Он сейчас помогает ей, но не в развитии экономики, а в продлении вооруженной агонии. А через несколько месяцев, <…> кроме России, частично Белоруссии и, возможно, еще нескольких стран, никакой другой помощи и поддержки не будет», — подчеркнул Подлесный.