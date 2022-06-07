Зеленский должен заплатить из своего кармана

Президент Украины Владимир Зеленский все время требует от Запада все новых и новых вложений, однако многие страны идут на это со значительно меньшей охотой, чем раньше. Оплатить нужды Украины, по мнению автора Telegram-канала @aksinia_blog Аксиньи Гурьяновой, должен Зеленский. В колонке для «360» она рассказала, чего ждать от западных политиков в отношении Украины и каким себя показал Зеленский.

Далее — прямая речь.

О Зеленском и Западе

Рейтинг Зеленского довольно быстро падает не только на Украине, но и среди западных политиков, аналитиков. Политика Зеленского сейчас похожа на игру одного актера с монологом на сцене. Неадекватные, а часто фейковые заявления в собственной интерпретации удивляют уже и его сторонников.

Требования Зеленского от западных политиков растут день ото дня. И его все не устраивает. Запад уже стонет от его критики!

Психотип Зеленского давно понятен. В реальности это забитый в детстве своим окружением, закомплексованный мальчик, который однажды понял, что можно постоянно играть роли, вживаться в них и таким образом преодолевать комплексы. Но страхи перед самим собой никуда в этом случае не уходят, поэтому — наркотики и алкоголь.

Западные политики не привыкли, что их открыто оскорбляют и отчитывают, как провинившихся подростков. Совсем скоро они открыто начнут отворачиваться от Зеленского. Он сам дает им причину для этих действий своим поведением

Снижение активности Запада в накачивании Украины деньгами и оружием обусловлено успехами российской армии в спецоперации. То, чего ожидали аналитики на Западе, не произошло от слова «совсем». Они надеялись, что люди в России начнут возмущаться. Но наш многонациональный народ неожиданно для них сплотился, как никогда за последние годы!

Генетическая память, которая живет в нас после Великой Отечественной войны, дала о себе знать. Никогда ни один нормальный гражданин России не будет на стороне нацизма! Для европейцев было шоком, что и среди молодежи очень много тех, кто готов, как оказалось, биться за Родину.

Чем они хотели нас напугать? Тем, что бренды ушли с ресторанами? Они нас только этим насмешили и показали, какие они сами слабые.

О деньгах

Зеленский — долларовый миллиардер. Уже есть данные о том, как в последние дни он перевел большую часть своих средств в Израиль. Когда я слышу о призывах Зеленского срочно помочь Украине, о том, как бедная Украина борется и ей нужны деньги, мне хочется спросить самого Зеленского: а чем он лично помог своей стране?

Поскольку Зеленский — богатый человек, и, раз уж он призывает столько стран вырвать из народного бюджета, по сути, забрать у граждан стран деньги, я хочу обратиться к Зеленскому, призвать его на собственном примере показать, как ему дорога Украина.

Зеленский должен отдать все свои средства в первую очередь на поддержку семей военных, на поддержку пострадавших — и далее по списку. В подобной ситуации он должен на одни весы положить питание для своих детей и питание для детей, оставшихся без родителей на Украине.

Отдайте все свои миллиарды долларов своей стране до последней монеты! Это будет пример для тех стран, которые вы постоянно критикуете из-за того, что они плохо помогают вашей стране. Зачем вам эти миллиарды, когда именно сейчас они нужны вашим гражданам, вашим солдатам?

Не думаю, что он на это пойдет.

О будущем Украины

Украина разделится — Зеленский все для этого делает. Его полное прогибание под Польшу было официальным признанием, что центральная часть Украины будет несамостоятельна.

Думаю, Зеленский мечтает уйти с поста президента Украины по завершении специальной военной операции и уехать, к примеру, на виллу в США доживать свой век в шикарном месте.

Но Зеленский понимает, что в любой момент его фигура может стать ненужной для его же кукловодов, а также для тех, кто контролирует все его действия из Великобритании и США. Поэтому, думаю, он теоретически готов ко всему. У него незавидная и заранее проигрышная последняя роль.