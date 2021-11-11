Зеленский далек от киношного образа президента. Он не выполнил ни одного обещания

Рейтинг Владимира Зеленского достиг самого низкого показателя с момента его вступления в должность. Он сейчас ниже, чем у Виктора Януковича перед Евромайданом. Настолько сильно актер разочаровал украинцев, которые во время предвыборной кампании видели в Зеленском сыгранного им Голобородько. Однако киногерой оказался далек от реального президента.

Рейтинг Зеленского упал

Рекордное падение рейтинга Зеленского показал опрос социологической группы «Рейтинг». Аналитики спросили граждан, за кого бы они проголосовали на ближайших выборах. Выяснилось, что за нынешнего главу государства свои голоса отдали бы всего 21,8%, за экс-президента страны Петра Порошенко — 14,5%. Закрывает топ-3 Юрий Бойко — 11%.

«Деятельностью офиса президента удовлетворены 22%, не удовлетворены — 72%», — подчеркнули в исследовании.

Опрос проводили с 4 по 9 ноября. В результате опросили пять тысяч граждан Украины. Перед этим выяснилось, что большинство украинцев и вовсе не считают Зеленского гарантом свободы слова.

Зеленский не выполнил ни одного обещания

Зеленский был противопоставлением Порошенко и заменителем пункта «Против всех». Об этом «360» рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Вот вам кукиш. Вот изберем этого клоуна. Он лучше, чем… А там, глядишь, может, чего-нибудь и сделает. И вот насчет сделает <…>. Получилось, что ни одно обещание, которое давал, Зеленский не выполнил. Это первое. Второе — украинцы народ прагматичный. Какая-то национальная гордость-то у них есть. Они же видят, что он на 100% зависим от США, выполняет все, что ему говорят. Естественно, наступило разочарование», — пояснил Жарихин.

По его словам, на Украине уже сложилась некая традиция: радостно выбирают президента страны, потом его рейтинг резко падает — и он бесславно уходит. Так что ничего удивительного в падении популярности Зеленского нет, особенно с учетом того, что он продемонстрировал полную профессиональную некомпетентность, считает Жарихин.

«Люди увидели, что тот президент, которого они видели в кино, был просто талантливый артист, произносящий заготовленный текст. Но как только нужно было самому принимать решения, оказалось, что он к этому абсолютно не готов», — отметил заместитель директора Института стран СНГ.

Так, он напомнил об одной из самых запоминающихся ролей Зеленского — образе Василия Голобородько из телесериала «Слуга народа». Там нынешний президент сыграл обычного учителя, который боролся за справедливость и стал во главе страны.

Падение рейтинга Зеленского предсказуемо

Падение рейтинга — процесс, который идет давно. Все больше появляется людей, разочарованных его политикой. Об этом «360» рассказал политолог, ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования Олег Неменский. Он уверен, что в изменениях рейтинга роль сыграла и отставка экс-спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова.

Его отправили в отставку с поста спикера 7 октября. Инициировали процедуру депутаты «Слуги народа». Они объяснили это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает.

«На рейтинге Зеленского явно сказалась отставка Разумкова, наверное, даже больше, чем ожидали многие украинские политологи. Дело не в популярности самого Разумкова, а в том, что эта отставка была воспринята символически, как мощное доказательство того, что Зеленский предвыборный и Зеленский настоящий оказались разными людьми», — отметил Неменский.

Тем временем рейтинг доверия Разумкова очень высокий. А он сейчас очень четко заявляет во всех интервью, что Зеленский предал все идеалы, с которыми они вместе шли на выборы. Это все очень сильно повлияло на мнение экс-сторонников нынешнего президента.

Тем не менее, несмотря на падающий рейтинг Зеленского (а он сейчас ниже, чем у Януковича перед Евромайданом, как пояснил Неменский) и проблемы в стране с газом в преддверии зимы, угрозы для нынешней власти нет. У всех остальных политиков еще более низкий рейтинг. Сейчас, если устроить президентские выборы, Зеленский, возможно, и победит.

«Пока не появится человек, который сможет предложить другой образ президента, сможет сделать это настолько ярко, что общество увидит в нем кандидата, до тех пор Зеленский, даже с небольшим рейтингом, может спать спокойно», — подчеркнул Неменский.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В мае этого года Комитет избирателей Украины подсчитал, что Зеленский за два года во главе государства выполнил лишь около 25% своих предвыборных обещаний. Он не завершил конфликт в Донбассе, не вернул «временно оккупированные территории», не смог упростить бюрократию в стране и не повысил пенсионное обеспечение.