Зеленский остался без помощи НАТО. Отсутствие опыта помешало понять, кто надежный союзник

Владимир Зеленский заявил, что Украина осталась одна, без серьезной международной поддержки. НАТО и ЕС не планируют вводить войска на территорию Украины. Они попросту не хотят связываться с Россией. Турция даже отказала украинскому президенту в просьбе не пускать российские войска через проливы Босфор и Дарданеллы.

Украина осталась без помощи НАТО

Украина осталась одна, пока мировые державы просто наблюдают за сложившейся ситуацией издалека. При этом введенных против России санкций недостаточно, заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Этим утром мы защищаем наше государство в одиночестве, как и вчера. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим и видим, что этого недостаточно», — отметил президент Украины.

Также в Twitter Зеленский заявил, что уже обратился к «Бухарестской девятке» с просьбой об оборонной помощи Украине и новых санкциях против РФ.

«Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. <…> Обратился к „Бухарестской девятке“ по поводу оборонной помощи, санкций», — написал Зеленский.

«Бухарестская девятка» объединяет девять стран Центральной и Восточной Европы: Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия. Зеленский уверен, что Украина нуждается в создании антивоенной коалиции.

НАТО и ЕС не хотят воевать с Россией

Тем временем у лидеров других государств нет в планах воевать на территории Украины. Так, министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что желания вступать в войну с Россией нет ни у кого в Европе и США. О том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину, рассказал в интервью «Би-би-си» и генсек Альянса Йенс Столтенберг.

«У НАТО нет войск на Украине, и мы не планируем отправлять войска НАТО на Украину», — подчеркнул он.

По словам Столтенберга, обязательства по коллективной обороне распространяются только на членов НАТО. О военной поддержке Украины не может быть и речи, так как это может спровоцировать еще большую войну.

Украина попросила закрыть для российских кораблей проливы Босфор и Дарданеллы, сообщили в Twitter посольства Украины в Турции. Правда, Реджеп Тайип Эрдоган отказался от этой идеи. Это связано с тем, что глава государства не хочет проблем с Россией. Об этом «360» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Турция показала большую турецкую дулю, такую розовую Эрдоган подставил к лицу Зеленского. Турция выступила с официальным заявлением, что для российских военных кораблей проход не закрыт. <…> Эта страна ведет мудрую политику, потому что она знает, что у Москвы найдутся рычаги, ответочка, которая поставит в трудное положение Турцию, если она решится на такой антироссийский шаг», — пояснил Баранец.

НАТО и не планировал воевать на Украине

В НАТО никогда и не говорили, что будут воевать за Украину. Зеленский просто выдавал желаемое за действительное, сказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«НАТО всегда говорил, что окажет стороннюю поддержку, что будут направлены боеприпасы, вооружение, инструкторы. НАТО никогда не говорил, что будет воевать за Украину — так же, как за любую другую страну, которая не входит в состав Альянса. А вся история НАТО показывает, что даже тогда, когда возникает необходимость воевать за ту страну, которая входит в состав Альянса, он этого делать не спешит», — подчеркнул Подлесный.

В пример он привел конфликт Турции и Греции, который заморожен очень много лет. Военный блок попросту самоустранился от его решения. Подлесный уверен, что Зеленский переоценил свои возможности. Спутал героя украинского телесериала «Слуга народа», где сыграл президента страны, и живого главу государства, который общается с мировыми лидерами.

«Он так и не понял, что мировые лидеры, например Байден, Путин, — это люди совершенно другой формации. Это не киношные герои. И они привыкли нести ответственность за те действия, которые предпринимают. И Байден в данном случае прекрасно понимает, что введение войск НАТО будет означать ядерную войну, в которой, как не раз Путин уже говорил, победителей не будет», — отметил Подлесный.

Он добавил, что сложившаяся ситуация связана с непрофессионализмом Зеленского и неготовностью его к роли реального лидера Украины.

Внутри самого НАТО есть конфликты

Баранец рассказал, что своим высказыванием Зеленский хотел попросить поддержки у НАТО, причем сделал это очень «хитро».

«Он очень так юродиво, хитро, между строчек намекнул, что не бросили, а довольно слабая поддержка. Это принципиальные вещи. Он спекулянт. В данном случае взывает к чувствам НАТО: „Смотрите, это же нападение на Украину, это нападение на всю Европу“. Используются фигуры речи такого лицемерного плана», — отметил Баранец.

По его словам, в речи Зеленского прозвучала другая мысль, а именно: сейчас так сложилась ситуация, что надо немедленно принимать Украину в НАТО. Военный эксперт уверен, что Альянс вскоре выпустит очередной документ и будет говорить о том, что НАТО выступает против России, опять прозвучат слова о том, что РФ дорого за все заплатит. Опять страны будут стращать санкциями, наращивать войска НАТО на флангах. Но это банальные вещи.

«Эта волчья стая хочет показать единство, сплоченность НАТО перед событиями в России на Украине. Но уже появились страны, которые посылают Байдена и НАТО. В частности, Венгрия сказала: „Мы не будем посылать войска. Мы не хотим, чтобы новые группировки НАТО располагались на территории республики“. Ложь и еще раз ложь, что НАТО — сплоченный альянс. Есть десятки примеров, что члены НАТО грызутся между собой», — пояснил Баранец.

По его словам, в мире сегодня нет человека, который сказал бы, когда именно закончится операция на Украине. Есть только слухи о 2 марта, конце марта или даже лета. Операция началась, и предвидеть поведение Украины в этих условиях очень тяжело.

«Украинские войска проводят перегруппировку. На отдельных участках фронта они держатся за землю зубами, в том числе и под Донецком. Мы не можем рассчитывать план, что пройдем эти рубежи за день. Уже завтра будет третий день операции, но они никак не выковорены оттуда, так как очень серьезно окопались. Там придется применять очень серьезные инструменты для того, чтобы выковырять их оттуда и сбросить с этой позиции», — Баранец.