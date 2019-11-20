Зеленая антиутопия. Идеальный экологичный мир окажется хуже нашего

Мы мечтаем о хорошей экологии и чистой окружающей среде. Но что, если завтра все планы «зеленых» и Греты Тунберг станут реальностью? Колумнист «360» описывает экомир будущего — планету без загрязнения, самолетов и коров.

На грани вымирания

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Апокалипсис завтра — так можно определить настроения части научного сообщества. Тысячи специалистов в самых разных областях науки уверены, что если срочно не защитить природу от человека, нам придется сначала наблюдать конец земной флоры и фауны, затем разрушение атмосферы и климатическую катастрофу неописуемых масштабов.

Экспертное сообщество и активисты бьют тревогу, называя техногенную цивилизацию главной опасностью для жизни на Земле. Таяние полярных льдов, безжалостная вырубка лесов, слив нечистот в реки и миллионы тонн пластика, душащие океанскую фауну, — лишь малая часть глобальных экологических проблем.

Одни только выбросы углекислого газа в атмосферу способны привести к самым гибельным последствиям: недавно 11 258 биологов, геологов, океанологов и других научных специалистов поставили свои подписи под открытым письмом, предупреждающим, что уровень CO2 превысил все допустимые показатели.

Реакцией на пугающие новости о состоянии Земли стал рост третьей силы — «зеленых» фанатиков, готовых любыми способами бороться против глобального потепления и прочих проявлений климатического кризиса.

Радикальные экодвижения существуют не первый год, однако в наши дни они словно получили второе дыхание — к примеру, британскому Extinction Rebellion удалось перебить даже повестку Brexit и стать серьезной альтернативой могущественному «Гринпису». Пока британские патриоты спорят с либералами о выходе из ЕС, эти «ультразеленые» экологи перекрывают движение в метро, блокируют мосты, приклеивают себя к дверям госучреждений и голыми врываются в парламент. Они твердо убеждены, что человечество находится на грани вымирания и пришло время самых решительных мер.

Протесты носят мирный характер, но их массовость уже привела к серьезным потерям для британских властей. Как репутационным, так и финансовым — всего две недели «зеленых бунтов» обошлись Скотленд-Ярду в 21 миллион фунтов стерлингов (свыше полутора миллиарда рублей).

На этом фоне растет политический вес партий, ставящих экологические ценности выше экономических взглядов, отношения к мигрантам и других насущных вопросов. Они одерживают парламентские победы по всей Европе, а где-то уже всерьез влияют на политику. Так, экс-канцлер Австрии Себастьян Курц и его Австрийская народная партия, не добившиеся решительного перевеса на недавних выборах, всерьез намерены создать правительственную коалицию с «зелеными».

Политическому успеху экологов способствуют молодые яркие представители. Шведская школьница Грета Тунберг обрела поистине мировую популярность, резко выступая против экологической политики крупнейших стран. Ее эмоциональная речь на саммите ООН кого-то шокировала, а у кого-то вызвала неподдельный восторг.

В число последних можно внести суперзвезд вроде Леонардо ди Каприо и Арнольда Шварценеггера, встретившихся с юной активисткой и написавших об этом посты в своих соцсетях. Для титанов шоу-бизнеса экологическая повестка вообще самая любимая: не надо бояться вляпаться в неприятные скандалы, в которые регулярно попадают любители поговорить на острые темы вроде Канье Уэст, поддержавшего президента Дональда Трампа. Природу-то любят практически все.

Остается один вопрос — экологическая тематика обладает невероятно большим потенциалом, но во что она выльется в будущем и каким будет новый мир, выстроенный по строгим «зеленым» правилам? Давайте попробуем представить.

Борьба с ископаемыми

Для начала обратимся к советам ученых. В том самом обращении, под которым свыше 11 тысяч подписей специалистов, есть «зеленая карта» — ряд конкретных предложений по строительству нового экологически ответственного общества.

Первоочередная задача: отказ от ископаемого топлива, переход на возобновляемые источники энергии и введение «углеродных налогов». Что это означает на практике? Вся современная экономика строится на добыче нефти, угля и природного газа — видов топлива, образовавшихся при разложении растений и животных, умерших миллионы лет назад. Их запасы можно исчерпать, хотя прогнозы на наш век довольно оптимистичные.

Реально ли прекратить или сильно ограничить их добычу так, чтобы не пострадало огромное количество предприятий и связанных с ними рабочих мест в диапазоне от США и России до монархий Персидского залива? Нет. Энергетическая индустрия и сопряженные с ней секторы промышленности не только обеспечивают работой миллионы людей, но и являются одним из столпов современной экономики.

Останки древних существ, должным образом очищенные и дистиллированные, двигают по дорогам мегаполисов потоки машин, толкают поезда, наконец, являются главным источником электрического света. Если отказаться от привычных видов топлива, то по всему миру потухнут огни, остановятся заводы, замерзнут целые города.

На помощь могут прийти солнечные батареи, ветряки, геотермальные источники и приливные электростанции (ПЭС). Но сила природы крайне изменчива и зависит от ряда климатических и географических условий. В окруженной холмами низине ветряк просто «задохнется», для ПЭС нужна река с быстрым течением, а пасмурная погода сведет на нет эффективность солнечных батарей.

Зато батареи можно установить в любой точке планеты: хоть на горе, хоть рядом с озером, хоть в пустыне. Другое дело, что все это малые мощности. Сейчас пытаются создать машины и «умные дома», работающие исключительно с помощью солнечной энергии, но для бесперебойного освещения даже небольшого квартала многоэтажек понадобится огромная «плантация» фотоэлементов. А где искать под нее место в плотной городской застройке?

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев

Есть проекты, которые призваны преодолеть эти трудности. Во Франции проложили первую в мире дорогу из фотогальванических батарей. Она должна была обеспечить уличное освещение небольшого поселения Турвур. Таким изящным способом решили проблему с нехваткой места, но проект все равно не удался: батареи засыпало опавшей листвой, солнце появлялось не так часто, как хотелось, а отдельные элементы трескались под весом тяжелых грузовиков. В итоге дорогу пришлось закрыть.

Существует другой утопический план — согласно ему, планету обеспечит доступной энергией пустыня Сахара. Всю ее территорию (а это свыше 9 миллионов квадратных километров) американские ученые предлагают застроить солнечными батареями, что даст до 82 тераватт электричества ежегодно. Это в четыре раза больше, чем сегодня потребляет все человечество.

Вот только кто осилит строительство такого планетарного масштаба и как наладить устойчивые каналы поставки «сахарной» энергии из Африки по всей планете? Тем более сложно представить, в чьих руках будет находиться этот важнейший «энергетический родник» планеты и к каким конфликтам это приведет.

Наконец, существует добываемое из различных отходов биотопливо, но и его объемы производства крайне невелики. Поэтому даже в светлом экологическом будущем от производных нефти и угля откажутся далеко не сразу, а вместо этого, вероятно, будут «рублем» (евро или долларом) бороться с излишним потреблением.

Повышение и без того высоких налогов на бензин и электричество может привести к массовым протестам в крупнейших европейских странах, аналогичных движению «желтых жилетов». Побочным эффектом станет резкое сокращение личного автотранспорта и разделение общества по новым социальным признакам.

Зеленый — значит богатый

Богатые будут жечь электричество день напролет и купаться в полноводных бассейнах, а обычным людям придется жить в режиме жесткой экономии, крайне редко включая свет и открывая краны, а также раз в год садясь за руль дедовского автомобиля.

Будут и плюсы. Большие европейские города станут еще более зелеными, а бывшие скоростные трассы заполнятся самокатами, скейтбордами, велосипедами. Вероятно, возродят массовое коневодство — поездка на дилижансе или омнибусе в офис будет занимать вдвое больше времени, чем поездка на машине, зато сможет считаться по-настоящему экологичной.

Путешествия, как и в прежние века, станут роскошью — туристическая индустрия давно вызывает гнев «зеленых» из-за эксплуатации дикой природы, которую превращают в декорации курортных зон. В новом мире этой индустрии может вообще не стать, ведь после ужесточения правил по выбросу CO2 перевозить большие группы людей из одной точки мира в другую будет крайне затратно.

Первыми запретят «беспорядочные» авиаполеты. Как мы помним, Грета Тунберг перемещается по миру на яхтах и катамаранах, ведь самолеты считаются особо вредными загрязнителями атмосферы. Так что прощай, гражданская авиация — исключения могут сделать только для военных и правительственных бортов.

Чтобы попасть в Париж из Москвы, обычным людям придется ехать на поезде, оснащенном солнечной батареей (дорога может занять больше недели из-за необходимости останавливаться для ее зарядки), а в Нью-Йорк и другие заморские пункты назначения можно будет только доплыть, причем на парусном корабле.

Такие сложности заставят большинство жителей экомира отказаться от дальних поездок и лишь изредка ездить туда, куда можно добраться на велосипеде или конном транспорте. Впрочем, у них будет много проблем и без этого. Самая банальная, но жизненно важная из них — нехватка еды.

Спору нет, все мы предпочитаем натуральные пищу без ГМО, консервантов и всевозможных добавок. Вот только производить ее в разы дороже, а каждый урожай требует постоянной заботы и кропотливого труда. Кроме того, выращенные продукты надо еще довезти до потребителя, что резко повысит исходные цены.

Неслучайно средневековые поселения были гораздо меньше нынешних городов и находились в зависимости от окрестных деревень, снабжавших город всем необходимым. Резкое снижение числа грузовых автомобилей, поездов и кораблей приведет к «новому средневековью» через отток людей из городов в сельскую местность — туда, где можно самому вырастить баснословно дорогую пшеницу, гречку, овощи и фрукты.

Правда, и на земле не все будет так просто. «Зеленая» и вегетарианская повестка близки друг к другу хотя бы потому, что защитники животных выступают против их содержания в негуманных условиях, а ими считаются большинство современных птицефабрик и крупных ферм. Еще важнее то, что агросектор является одним из значимых источников выбросов СО2 в атмосферу (по разным оценкам, до 15% от общего количества).

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Вильф

Ради намеченной цели по снижению вредных выбросов до нуля в 2050 году сторонникам чистого мира придется ограничивать и запрещать разведение коров и других обитателей ферм. Мясо со столов почти пропадет, если только на помощь не придут новейшие разработки — сейчас ученые тренируются выращивать в лабораториях искусственную плоть, которая будет пригодна на фарш и котлеты. Не будем забывать про соевые мясопродукты, но скажем прямо — это вещь на любителя.

Меню наших потомков в экомире будет напоминать современный веганский буфет — и то если им повезет жить в плодородной местности. Быстро создать экологичную пищевую индустрию, способную удовлетворить аппетиты растущего населения Земли, просто невозможно.

А значит, классовое неравенство между элитой и остальными людьми будет нарастать. Верные «тунберговцы» будут выделяться не дорогими костюмами, швейцарскими часами и роллс-ройсами, а наличием собственного воздушного шара или катамарана для дальних поездок, одеждой из органических волокон, собственным садом с кустами авокадо и деревьями манго.

Что же ждет всех остальных? Тут придется поговорить о самой мрачной стороне экомира.

С чистого листа

Увы, не все, что полезно для окружающей среды, полезно для человека в широком смысле этого слова. «Зеленые» активисты пользуются растущей важностью экологической повестки для большинства жителей планеты, но не в состоянии признать банальную истину: буквально все трения между ареалами цивилизации и дикой природы, от вырубки лесов до выбросов углекислого газа, — это вовсе не роскошь, а способ добычи ресурсов, необходимых для поддержания современного общества.

Даже небольшое колебание налогов на бензин привело к бурным протестам небогатых французов. Если же все планы «зеленых» будут реализованы завтра, можно ждать настоящих голодных бунтов, фактического коллапса закона и порядка в целых регионах.

Наше общество напоминает разогретый и работающий на полную мощность мотор. Можно начать потихоньку сбавлять обороты: жестко контролировать промышленные отходы, ограничивать автомобильную езду в центре больших городов, вводить строгие правила касательно ГМО и агросектора, увеличивать инвестиции в сегмент возобновляемых энергий.

Но резкая перезагрузка нынешней реальности приведет к апокалипсису. Не климатическому, но еще более страшному — кровавому хаосу и битве всех против всех в надежде выжить и вырвать у врага хоть немного ресурсов.

Сторонники борьбы с климатическим кризисом и сами это понимают, поэтому среди их советов по предотвращению экокатастрофы есть и такие: прекратить стремиться к росту ВВП и стабилизировать мировое население, ежедневно растущее на 200 тысяч человек.

Рецептов стабилизации не дают. Тем временем рост условий жизни, доступность хотя бы базовой медицины и продуктов питания дали толчок к дальнейшему увеличению населения планеты. К 2050 году оно может приблизиться к отметке в 10 миллиардов, и тут уже бьют тревогу демографы и экономисты — представьте, какой объем ресурсов понадобится, чтобы обеспечить всем необходимым такую прорву людей.

Однозначного выхода из этой ситуации не придумал еще даже самый умный эксперт. Очевидно одно: сейчас мы находимся на опасной развилке — повернуть назад и отказаться от накопленного пула технологий и знаний практически невозможно, но и слишком стремительный путь вперед крайне опасен.

На первый взгляд, строительство экомира может показаться лучшим выходом из сложившейся ситуации. Но антропологи и социологи предупреждают коллег — попытка создать «зеленую утопию» может привести к самому жестокому конфликту в истории человечества. Ведь без грубых, но эффективных способов добычи земных ресурсов нам придется драться за крохи с пиршественного стола матери-природы. А крохами миллиарды голодных ртов не накормишь.

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