Флирт двух суровых мужчин доводит до импичмента

Администрация Белого дома опубликовала стенограмму первых телефонных переговоров между президентами Украины и США. Зря беспокоились демократы, что переговоры содержат какие-то страшные тайны. Больше всего разговор Трампа и Зеленского похож на суровый мужской флирт.

«Вы шли аутсайдером, в вас никто не верил, но Вы всех одолели. Замечательная победа, мои поздравления», — зашел издалека Трамп.

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Такое начало разговора вдохновило Зеленского на ответные любезности. Но с алаверды всегда так: стоит только начать, и потом остановиться почти невозможно. Так случилось и с Зеленским. Несмотря на привычную славу и похвалы, услышать такое от президента Америки не каждый день случается.

«Я буду рад приехать и встретиться с вами лично, и… узнать вас получше», — осторожно прощупал почву президент Украины. Не встретив сопротивления собеседника, глава государства продолжил разливаться соловьем.

«Надеюсь в сентябре приехать в Польшу, и мы сможем там увидеться. После этого Вам, возможно, как раз было бы удобно приехать на Украину. Мы могли бы полететь на моем самолете… Или на Вашем. Он у Вас, наверное, гораздо лучше моего?» — добавил украинский лидер.

Нет, все-таки при прочтении стенограммы не покидает чувство, что подслушиваешь беседу душки-гусара с институткой, причем краснеют при этом оба — понимая, что итог все равно один. Как ни красней.

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«Думаю, мне надо чаще участвовать в выборах. И тогда Вы будете чаще мне звонить», — отправил Зеленский крученую подачу в сторону Трампа. Отобьет — не отобьет, наверняка решил проверить вчерашний артист.

«Хорошо, мы над этим подумаем. Жду с нетерпением нашей встречи в Вашингтоне и, возможно, в Польше. Потому что, думаю, мы оба будем там в это время», — свернул разговор Трамп.

И вот на основании этого милого воркования демократы решили объявить Трампу импичмент. Пожалуй, если и выражать недоверие американскому лидеру на основании этих переговоров, то разве что за харассмент. Хотя какой там харассмент — он предполагает назойливость. А тут, кажется, мужчины нашли взаимное согласие. Ну, и дай-то бог.