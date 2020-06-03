Здоровые крепкие дети и качественное образование для них. Как Ленинский городской округ привлекает новых жителей

Все больше людей выбирают Подмосковье для жизни, регион — один из лидеров по приросту населения в России. Но важно, чтобы жителям было удобно заводить здесь семью, чтобы для детей было обеспечено достойное образование. Именно это проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев, посетив Ленинский городской округ.

Новые жители

Ленинский городской округ — один из самый населенных в Московской области. Его глава Алексей Спасский уверен, что население в округе даже не досчитано. Как он рассказал губернатору Андрею Воробьеву, к концу года он ожидает, что будет больше 200 тысяч жителей.

Губернатор отметил, что в Ленинском округе приятно находиться: все чисто и ухожено, ограждения поставлены.

В городском округе, очевидно, приятно не только находиться, но и создавать семью. В Видном находится легендарный перинатальный центр, который в 2020 году отмечает семилетие. В День защиты детей Андрей Воробьев отправился именно туда, чтобы поздравить врачей и молодых мам.

«Вам спасибо за вашу работу. Хочу поздравить наш перинатальный центр, один из передовых. Семилетие сегодня? Нам очень приятно, что рождаемость в Московской области растет, несмотря на тяжелый 2019 год, в 2020 году за пять месяцев рождаемость выросла на две тысячи человек. Мы боремся за каждого ребенка», — отметил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Врачам губернатор подарил цветы и торт на десерт.

Спасибо вам, вы и защищаете, и роды принимаете, и спасаете. Хочу в вашем лице сказать слова благодарности всем нашим врачам, на передовой находитесь все вы Андрей Воробьев.

Перинатальный центр, действительно, уникальный. Здесь можно не только родить, но и сразу же получить все документы и даже поставить ребенка в очередь в детский сад. Все это делается буквально за соседней дверью.

Врачи перинатального центра в Видном говорят, что роды идут потоком. Каждый день здесь появляются на свет по 18-20 детей. Причем опыт врачей и технологии позволяют проводить уникальные операции, выхаживать даже самых маленьких новорожденных.

Губернатор встретился и с молодыми мамочками. Все они остались довольны родами, а многие пообещали вернуться еще.

Заодно губернатор проверил и защиту врачей. Хотя в перинатальном центре занимаются другим медицинским профилем, безопасность никто не отменял. Все сотрудники были в масках, кто-то заменил обычные на марлевые — так удобнее дышать. Зато в городе, по словам Воробьева, очень много людей, которые даже в транспорте никак не защищаются.

«В автобусах люди вот вообще ничего не боятся. Хоть кол на голове теши, все равно без маски едут и все. Что делать? Как объяснить им?» — заметил Андрей Воробьев.

Образование

Новое население в Видном нужно обеспечивать и достойной инфраструктурой. По дороге в дрожжинскую школу Воробьев заметил сразу несколько районов с новостройками.

«Мы сегодня посетили перинатальный центр в Видном, легендарное учреждение, потому что там около шести тысяч родов каждый год проходит, сложные операции делают, выхаживают совсем маленьких деток. Очень качественная, профессиональная команда медиков работает. Но всем родителям важно, где учатся их дети, поэтому сегодня мы в школе. Это одна из школ, которая откроется 1 сентября. Всего 16 школ, которые откроются 1 сентября», — объявил Воробьев.

Губернатор осмотрел новый корпус Бутовской школы № 2 в деревне Дрожжино. Она рассчитана на 550 учеников, но там надеются принять до 700 школьников — мощности позволяют.

В школе будет новый спортивный зал, хореографический кабинет, классы уже оборудованы компьютерными и мультимедийными досками. Для детей организовали современный кабинет для обучения труду, там губернатору показали спортивный лук.

Дороги

Чтобы в городах Подмосковья было еще приятнее жить, Мосавтодор закупил новую технику, которая будет заниматься заделкой ям и обработкой обочин.

Жизнь продолжается. Прежде всего, победить COVID-19. Затем на первый план выходит благоустройство, состояние дорог. <...> Эта техника и наш доблестный Мосавтодор как раз занимаются тем, чтобы все было благоустроено, чтобы не было ям, чтобы своевременно обрабатывались обочины Андрей Воробьев.

Подмосковный Мосавтодор приобрел к этому сезону 40 машин для очистки дорог. Это многофункциональные мини-погрузчики, которые помогут привести в порядок тротуары и проезжую часть.

По словам специалистов, техника поможет устранять по 150 ям за смену.