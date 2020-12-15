Здоровые дети рождаются у умирающих от COVID-19 матерей. Три истории

В Ингушетии врачи спасли семимесячного ребенка, чья мама умерла от последствий COVID-19. Это не первый случай в мире, когда дети выживают, хотя их родитель заразился коронавирусом и даже находился в коме. При этом зачастую получается спасти и мать.

В Ингушетии спасли ребенка, мать — не удалось

Беременная Мадина Евлоева работала медсестрой в Сунженской поликлинике Ингушетии. 44-летнюю женщину экстренно доставили в местную поликлинику. Однако после госпитализации ее состояние не улучшилось. В результате у Евлоевой диагностировали 90% поражения легких. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Через три дня больной сделали кесарево сечение. Ребенка удалось спасти, мать — нет. При этом у новорожденного коронавирус не обнаружили. У Евлоевой осталось еще трое детей.

В Польше женщина родила в коме из-за COVID-19

В польском городе Врослав женщина, находящаяся в коме из-за коронавирусной инфекции, родила девочку. Ребенка назвали Амелька. Она появилась на свет в начале ноября благодаря кесареву сечению. Ее маму зовут Эвелина. Женщина страдала от серьезных респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом, и не знала, что родила.

«Пациентка не могла самостоятельно дышать, нам пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести в кому», — цитирует профессора Вальдемара Гоздзика, заведующего отделением анестезиологии и интенсивной терапии, The First News.

По словам врачей, учитывая тяжелое состояние здоровья матери, решить, когда рожать ребенка, было нелегко. Тогда пациентка находилась на 27-й или 28-й неделе беременности. В это время ребенок слишком мал, чтобы функционировать отдельно от матери. Однако сейчас уже все позади и Эвелина выздоравливает.

В Калифорнии выжили и ребенок, и мать

В Калифорнии счастливая мать трехмесячного сына рассказала KCRG-TV, как на седьмом месяце беременности заболела COVID-19 и уже готовилась к худшему развитию событий. Диана Арауза боялась за свою жизнь и за жизнь еще не родившегося на тот момент Серджио.

Женщина трижды обращалась за помощью в отделение неотложной помощи, прежде чем прийти в больницу Калифорнийского университета в Дейвисе, где ее уже немедленно поместили в палату и подключили к кислороду. Спустя всего день Араузу перевели в отделение интенсивной терапии, где ее здоровье начало быстро ухудшаться.

«Я так боялась, я не знала, чего ожидать», — рассказала Арауза.

Араузу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре после этого частота сердечных сокращений у ее ребенка упала, что вынудило врачей сделать экстренное кесарево сечение, чтобы спасти мать и малыша. Серджио родился на 33-й неделе. Он оказался не заражен коронавирусом. Однако его мать все еще боролась в болезнью, поэтому первый раз она увидела своего сына через Zoom. Через две недели Арауза и Серджио встретились лично. Сейчас жизням обоих ничего не угрожает.